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George Forsyth descarta apoyar a Keiko Fujimori en segunda vuelta y la responsabiliza de la “debacle total de la política”

“No puedo ni voy a votar por Keiko Fujimori”, señaló el exalcalde de La Victoria al mencionar que por ahora se encuentra analizando el programa de Roberto Sánchez

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George Forsyth se mantiene tercero en las encuestas.
George Forsyth rechazó públicamente cualquier posibilidad de respaldar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial de 2026

El excandidato presidencial George Forsyth rechazó este martes cualquier posibilidad de respaldar a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, en la segunda vuelta de las elecciones que disputará el 7 de junio frente al aspirante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

Durante una entrevista con la radio Exitosa, el exalcalde del distrito limeño de La Victoria explicó que su negativa, según sus propias palabras, se debe a que la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori es quien “que inició esta debacle total de la política” cuando su agrupación “forzó” la salida del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

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“Entonces, es imposible que yo pueda mirar esa opción”, afirmó, y señaló que por el momento analiza las propuestas de Sánchez. “No les voy a decir a los peruanos por quién votar. Yo creo que es el trabajo de cada uno de los peruanos, de sentarse a analizar las distintas propuestas, pero sí debo ser coherente con el mensaje que entregué durante la campaña”, expresó.

“No puedo ni voy a votar por Keiko Fujimori (...) En el último debate, en un momento reflexivo, le comuniqué al pueblo peruano que (...) si no van a votar por mí, no vayan a votar por los mismos, los que han llevado al país al caos, los que son parte del pacto mafioso”, agregó.

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Forsyth sostuvo que su postura responde a la necesidad de coherencia con el mensaje que mantuvo durante su campaña, y enfatizó que no puede apoyar a quienes considera responsables del “pacto mafioso” que llevó al país al caos
Forsyth sostuvo que su postura responde a la necesidad de coherencia con el mensaje que mantuvo durante su campaña, y enfatizó que no puede apoyar a quienes considera responsables del “pacto mafioso” que llevó al país al caos

Forsyth señaló que, en los últimos años, se ha extendido la idea de que Perú “está sumido en un caos desde el comunismo, el socialismo, desde (Pedro) Castillo, del 2021”. Sin embargo, citó al presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, quien “ha dicho en distintas ocasiones que es a partir del 2016 que hay esta inestabilidad en el Perú”.

“¿Y ahí quién pintaba? Ni siquiera pintaba Castillo, no existían. Es desde la época del fujimorismo que inicia este debacle total de la política peruana cuando fuerzan a Kuczynski a salir”, avanzó.

Kuczynski, quien enfrentó a Fujimori en una reñida segunda vuelta en 2016, recibió a la candidata semanas atrás, pese a que fue uno de sus principales adversarios políticos. Aquella elección estuvo marcada por una intensa confrontación y acusaciones cruzadas.

No obstante, el exgobernante, hoy de 87 años, concedió en 2017 concedió el indulto al fallecido autócrata. Desde esa derrota, la candidata anunció que impulsaría su agenda desde el Congreso, donde su partido tenía mayoría absoluta.

En la entrevista, el exalcalde de La Victoria recordó que la inestabilidad política en Perú comenzó en 2016, cuando el fujimorismo tenía mayoría en el Congreso y provocó la salida de Kuczynski
En la entrevista, el exalcalde de La Victoria recordó que la inestabilidad política en Perú comenzó en 2016, cuando el fujimorismo tenía mayoría en el Congreso y provocó la salida de Kuczynski

Diversos opositores y analistas señalan ese episodio como el inicio de la crisis política e institucional que provocó una sucesión de ocho presidentes en una década, la mayoría removidos por el Parlamento.

Cruce

Forsyth es recordado por un tenso intercambio con Fujimori durante el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en 2021. En el bloque de seguridad ciudadana, el entonces aspirante de Victoria Nacional le preguntó: “Señora Keiko, ¿alguna vez ha participado de un operativo policial, no como detenida, sino como parte de la autoridad?”.

La política replicó con críticas a su gestión como alcalde y afirmó que “colgar los chimpunes en medio de un campeonato es abandonar a tu gente”. Luego señaló que para combatir la delincuencia se requiere “mano dura, no mano dura contra su exesposa”, aludiendo a las denuncias de la actriz Vanessa Terkes.

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