MIMP denuncia a sujeto que golpeó a su hija con una correa en plena vía pública en Trujillo: “La violencia no es corrección”

La difusión de un video en el que un hombre golpea con una correa a una adolescente en plena vía pública de Trujillo ha generado indignación y motivado la intervención de las autoridades. Ante este hecho, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que presentó la denuncia correspondiente y activó los mecanismos de protección para atender el caso.
Según informó TV Perú, las imágenes muestran a un sujeto que presuntamente sería el padre de la menor agrediendo físicamente a la adolescente en los exteriores de un establecimiento nocturno. Aunque las circunstancias previas al incidente aún son materia de investigación, el caso ha sido puesto en conocimiento de las autoridades competentes para determinar responsabilidades.
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La directora de la Dirección de Protección Especial del MIMP, Alexandra Granados Orihuela, señaló que la institución ya inició acciones en el marco de sus competencias. “Hemos activado en territorio el servicio de atención de urgencia. Venimos coordinando también con el serenazgo, con la comisaría local, la Policía Nacional del Perú, y hemos realizado la denuncia correspondiente para poder buscar a los responsables”, explicó al citado medio.
MIMP activa medidas de protección e investigación
La funcionaria explicó que, debido a que el caso involucra a una presunta menor de edad, las actuaciones se desarrollan bajo criterios de reserva para proteger a la víctima. No obstante, confirmó que el Estado viene evaluando las acciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.
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Granados remarcó que ningún acto de violencia puede justificarse como una forma de disciplina o corrección. “Ninguna forma de violencia es un método de castigo y correctivo para un niño, niña o adolescente”, afirmó durante la entrevista, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a rechazar este tipo de conductas.
Asimismo, enfatizó que la legislación peruana reconoce el derecho de los menores a crecer en entornos libres de violencia. “La violencia no es un método correctivo en ninguna de sus formas, ni violencia física ni psicológica”, sostuvo la representante del MIMP para TV Perú.
Posibles sanciones y protección de la menor
La funcionaria recordó que los casos de violencia física contra menores pueden derivar en sanciones penales. Explicó que el Código Penal contempla penas privativas de libertad para quienes incurran en este tipo de conductas y que las circunstancias específicas del caso serán evaluadas por el Ministerio Público.
“Cuando nos enfrentamos a una situación de violencia física, podemos tener penas no menores de dos años y hasta tres años de cárcel, con agravantes, específicamente cuando son niños, niñas y adolescentes”, precisó. Agregó que la determinación de eventuales agravantes dependerá de las investigaciones que realicen las autoridades competentes.
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Además de las sanciones penales, el Estado cuenta con mecanismos de protección para los menores afectados por situaciones de violencia. Según indicó la funcionaria, las Unidades de Protección Especial pueden evaluar el nivel de riesgo que enfrenta una víctima y adoptar medidas orientadas a resguardar su integridad.
Llamado a denunciar y fortalecer la crianza sin violencia
El MIMP también recordó que existe una ley que prohíbe expresamente el castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes. Esta norma establece la obligación de diversas instituciones públicas de actuar de manera articulada para prevenir y atender estos casos.
En ese contexto, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación de maltrato infantil. La funcionaria señaló que las personas pueden acudir a los Centros Emergencia Mujer (CEM), a las Unidades de Protección Especial o comunicarse a la Línea 100 para recibir orientación y apoyo especializado.
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Finalmente, el ministerio reiteró la necesidad de promover una crianza basada en el respeto y el acompañamiento. “Tenemos que garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes tengan un desarrollo integral y sobre todo un desarrollo basado en el amor y la crianza positiva”, afirmó Granados para Tv Perú. Mientras continúan las investigaciones, las autoridades buscan determinar las responsabilidades correspondientes y asegurar la protección de la menor involucrada en el caso.
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