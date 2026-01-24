Alineaciones de Universitario vs U. de Chile HOY: posibles titulares en el Monumental por la ‘Noche Crema’ 2026

Alineaciones del Universitario de Deportes vs Universidad de Chile, amistoso por la Noche Crema 2026.

Universitario de Deportes chocará hoy, sábado 24 de enero, con la Universidad de Chile en el marco de su histórica Noche Crema 2026. Este partido amistoso, que se realizará post presentación de la plantilla, arrancará a las 20:45 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Monumental, situado en el distrito de Ate.

Más allá de que será un compromiso de exhibición, ambas escuadras lo utilizarán para sacar conclusiones de car al inicio de sus respectivos campeonatos. Los ‘cremas’ completarán su tercer encuentro de pretemporada, mientras que los ‘mapochos’ afrontarán su primer cotejo, por lo que habrá mucha expectativa en los dos países.

De hecho, los técnicos probarán diferentes variantes en este enfrentamiento, dándole oportunidad a la mayoría de los jugadores de sus plantillas. En ese contexto, Infobae Perú te cuenta en esta nota sobre las posibles alineaciones que podrían plantear cada elenco en el complejo deportivo limeño.

Universitario chocará con Universidad de Chile en la Noche Crema 2026.

Posible alineación de Universitario

Javier Rabanal mantiene el esquema táctico que llevó a Universitario de Deportes a ser tricampeón del fútbol peruano, con el 3-5-1, aunque con distintos actores tras la salida y llegada de varios jugadores de cara al 2026.

En los dos amistosos disputados ante Melgar y Sport Boys, el español combinó titulares y suplentes, pero se pudo conocer su intención y a los futbolistas que tendrán mayor protagonismo esta temporada. También, hay que considerar que algunos refuerzos se sumaron recientemente y otros presentaron molestias.

En ese sentido, Diego Romero se pararía bajo los tres palos y sería resguardado por tres defensas fuertes, como lo son Caín Fara, Aldo Corzo y Anderson Santamaría. Williams Riveros y Matías Di Benedetto no irían desde el arranque, debido a que probablemente no estén inscritos para el inicio de la Liga 1 por la demora en sus nacionalizaciones.

En el mediocampo, estaría Jesús Castillo como ancla, acompañado de Horacio Calcaterra y Jairo Concha. ‘Calca’ le habría ganado el puesto a Martín Pérez Guedes. Los carrileros serían Hugo Ancajima y José Carabalí. El primero en mención reemplazaría a Andy Polo, quien se encuentra un poco sentido.

Finalmente, la dupla de ataque sería la misma de las últimas temporadas: Alex Valera y Edison Flores. El popular ‘Orejas’ quiere recuperar su nivel tras superar sus problemas familiares. Ya lo demostró marcando en la victoria ante Melgar días atrás.

El delantero le pegó fuerte y puso el 3-0 frente a los arequipeños. (Video: Universitario)

Posible alineación de U. de Chile

El técnico 'Paqui’ Meneghini no ha podido observar a sus dirigidos en un amistoso de pretemporada disputado en una cancha oficial, debido a que su único cotejo pactado ante Racing de Argentina fue suspendido por los incendios forestales que se suscitaron en la ciudad donde se llevaría el espectáculo deportivo.

Sin embargo, en su complejo deportivo, la U de Chile sostuvo un enfrentamiento con Santiago Wanderers, que terminó con una victoria suya por 3-1. La figura fue el flamante refuerzo, que también sonó para reforzar al vigente tricampeón del fútbol peruano, Octavio Rivero, quien marcó un doblete. Felipe Salomoni puso el otro gol para el triunfo.

El cuadro chileno pararía de la siguiente manera en el Monumental de Ate: Cristopher Toselli en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni en la defensa; Lucas Romero y Charles Aránguiz para la contención; Eduardo Vargas, Lucas Assadi, Javier Altamirano en la volante creativa; Octavio Rivero en el ataque.