Fixture de Universitario en la Liga 1 2026: fechas y partidos de su camino hacia el tetracampeonato.

Este viernes 9 de enero, se llevó a cabo el sorteo del fixture de la nueva temporada de la Liga 1 en las instalaciones del Museo de Arte de Lima. En ese contexto, Universitario de Deportes pudo conocer su calendario de partidos, el cual tendrá que superar para conseguir el tan ansiado y histórico, tetracampeonato, durante este 2026.

Fixture de Universitario en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Cabe señalar que los partidos del Torneo Apertura se mantendrán en el Torneo Clausura. Solo el orden se invertirá, es decir, los que fueron locales pasarán a ser visitantes.

- Fecha 1: Universitario vs ADT

- Fecha 2: Cusco FC vs Universitario

- Fecha 3: Universitario vs Cienciano

- Fecha 4: Sporting Cristal vs Universitario

- Fecha 5: Universitario vs FC Cajamarca

- Fecha 6: Los Chankas vs Universitario

- Fecha 7: Universitario vs UTC

- Fecha 8: Comerciantes Unidos vs Universitario

- Fecha 9: Universitario vs Alianza Lima

- Fecha 10: Universitario vs Deportivo Garcilaso

– Fecha 11: Melgar vs Universitario

- Fecha 12: Universitario vs Alianza Atlético

- Fecha 13: Juan Pablo II vs Universitario

- Fecha 14: Sport Boys vs Universitario

- Fecha 15: Universitario vs Atlético Grau

- Fecha 16: Moquegua vs Universitario

- Fecha 17: Universitario vs Sport Huancayo

Las jornadas para que los hinchas de la ‘U’ marquen en su agenda son la 4 y 9, donde enfrentarán a Sporting Cristal de visita y Alianza Lima de local, correspondientemente.

Refuerzos de Universitario para el 2026

La ‘U’, como viene ocurriendo desde hace algunas temporadas, no realizó muchos movimientos en este mercado de pases, aunque sí se dieron muchas salidas como la de Sebastián Britos y Jairo Vélez. Este último pasó al clásico rival, Alianza Lima. También, el técnico Jorge Fossati se marchó por decisión de la directiva.

A partir de la partida de Fossati, los ‘cremas’ salieron en búsqueda de un nuevo estratega y concretaron la llegada de Javier Rabanal. A la par, con el apoyo del director deportivo Álvaro Barco, el club de Ate fichó al defensor argentino Caín Fara, el delantero senegalés Sekou Gassama y el volante ‘gaucho’, Héctor Fértoli.

Ahora, los ‘estudiantiles’ aguardan por la decisión de la Liga para aumentar los cupos extranjeros, de 6 a 7, y así fichar a un nuevo extranjero. La posición a la que apuntan es el mediocentro -como parte de la salida de Rodrigo Ureña- y un nombre que suena mucho es Iván Tapia.

El director deportivo de Universitario explicó por qué contrató al delantero senegalés pese a incorporarse tarde a la pretemporada. (Jax Latin Media)

Partidos de preparación

Universitario, hasta el momento, solo ha anunciado tres amistosos, de los cuales dos a puertas cerradas, producto de la solicitud del nuevo entrenador Javier Rabanal, quien prefiere más días de entrenamientos que partidos contra otros rivales.

Su primera prueba será el 17 de enero ante Sport Boys en las instalaciones de Campo Mar, situado en Lurín. Después, chocará con Melgar el 20 del presente mes en el estadio Monumental de Ate. Estos dos encuentros están pactados para las 10:30 horas.

Finalmente, los vigentes tricampeones tendrán su Noche Crema, donde presentarán su plantilla y sostendrán un amistoso más con la Universidad de Chile. Este cotejo se jugará el 24 de enero a las 20:00 horas en el Monumental y será transmitido por TV Perú.