Perú

Keiko Fujimori no llegó a cierre de campaña en Puno, como se voceaba: solo grabó un video para sus partidarios

La ausencia de la candidata de Fuerza Popular causó malestar entre sus simpatizantes y protestas de opositores en las afueras del evento de cierre de campaña, que contó con fuerte seguridad y acceso limitado a la prensa

Guardar
Google icon
Keiko Fujimori no asistió al cierre de campaña en Puno y solo envió un mensaje grabado a sus seguidores, lo que generó malestar entre simpatizantes presentes en el local
Keiko Fujimori no asistió al cierre de campaña en Puno y solo envió un mensaje grabado a sus seguidores, lo que generó malestar entre simpatizantes presentes en el local

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no asistió a una actividad de cierre de campaña en la región altiplánica de Puno, como informaron medios locales este martes, y optó por enviar un mensaje grabado dirigido a sus partidarios.

El diario Sin Fronteras había reportado que el evento estaba programado para las 12:00 horas en el local Pérgola Jardín y había reunido a algunos simpatizantes de la candidata, quienes mostraron su malestar.

“Yo vengo de (la ciudad de) Azángaro, me dijeron que estaría acá para cierre de campaña, ahora han dicho que ya no llega, que adentro hay dos congresistas. La exprefecta (Kateryn Guerra Marón) ha dicho que solo habrá un taller partidario. Estamos desinformados”, declaró una ciudadana citada por el medio.

PUBLICIDAD

El mismo diario detalló que se esperaba la llegada de Fujimori al aeropuerto de Juliaca, primero para las 10:05 horas y después para las 10:55 horas, aunque finalmente no llegó. El acceso al local se mantuvo bajo estrictas medidas de control. Solo se permitió el ingreso a simpatizantes inscritos y certificados por sus bases, mientras que el acceso a la prensa fue restringido bajo el argumento de tratarse de un evento privado y partidario.

Se esperaba su llegada al aeropuerto de Juliaca en dos horarios distintos, pero finalmente no se concretó, mientras el evento se realizó bajo estrictas medidas de control y acceso restringido a la prensa
Se esperaba su llegada al aeropuerto de Juliaca en dos horarios distintos, pero finalmente no se concretó, mientras el evento se realizó bajo estrictas medidas de control y acceso restringido a la prensa

Dirigentes de Fuerza Popular señalaron al medio que, dentro del local, se encontraban los congresistas César Revilla y Marthin Arrieta, ambos del norte del país, y que “a última hora” les informaron que la candidata no asistiría.

PUBLICIDAD

Pachamama Radio, por su parte, informó que un grupo de opositores se reunió en las afueras del evento, lanzando consignas de rechazo a Fujimori, quien, en su mensaje grabado, confirmó que se trataba de un “importante cierre de campaña”.

“Convertiremos a Puno en una región energética, industrial y exportadora, y promoveremos el tren Puno-Bolivia para integrarnos al continente y abrir nuevas oportunidades para nuestra gente. Puno tiene todo para liderar el sur del Perú”, afirmó en su declaración

La ausencia de la aspirante, quien después de las 16:00 horas encabezaba un mitin en Huarmey (Áncash), desató protestas y la salida de simpatizantes bajo custodia policial.

Infobae conoció, a través de fuentes oficiales, que su arribo a la región sureña no fue “anunciado de manera oficial” y que se trataba de información “errónea”, sin confirmar si planea acudir cuando restan cinco días para el balotaje.

Dirigentes del partido confirmaron que, a último momento, se informó que la candidata no asistiría; dentro del local permanecieron dos congresistas y varios militantes
Dirigentes del partido confirmaron que, a último momento, se informó que la candidata no asistiría; dentro del local permanecieron dos congresistas y varios militantes

De acuerdo con Sin Fronteras, las puertas del local quedaron cubiertas de huevos y algunos manifestantes quemaron banderines y fotos de la candidata. En la misma jornada, el ministro de Defensa, Amadeo Flores, estuvo en Puno, acompañado de un despliegue castrense que generó rumores sobre un posible recibimiento a Fujimori.

En enero de 2023, Juliaca vivió la jornada más violenta de las protestas contra el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, gestión que contó con el respaldo de Fuerza Popular al votar en contra de su vacancia en seis ocasiones.

La propia Boluarte ha señalado recientemente que votaría por la hija y heredera política de Alberto Fujimori (1990-2000), y que el 7 de junio disputará la segunda vuelta frente a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriPunoperu-politica

Más Noticias

OCDE reconoce a Perú como el país con mayor avance entre los candidatos de la región

La delegación peruana destacó que el proceso de adhesión mantiene un avance estimado de 40% y pidió asegurar su continuidad en los próximos años para consolidar las reformas impulsadas en el marco de este objetivo internacional

OCDE reconoce a Perú como el país con mayor avance entre los candidatos de la región

MIMP denuncia a sujeto que golpeó a su hija con una correa en plena vía pública en Trujillo: “La violencia no es corrección”

Las autoridades recordaron que el castigo físico contra niños y adolescentes está prohibido por ley y puede ser sancionado con hasta tres años de cárcel

MIMP denuncia a sujeto que golpeó a su hija con una correa en plena vía pública en Trujillo: “La violencia no es corrección”

Sismo en Ica dejó al borde del colapso 9 pabellones de histórico camposanto: más de 10 mil tumbas podrían ser demolidas

Inspecciones del Ministerio Público, Defensa Civil y Salud confirmaron daños severos en estructuras con más de un siglo de antigüedad. La intervención requeriría una inversión cercana a los S/ 12 millones

Sismo en Ica dejó al borde del colapso 9 pabellones de histórico camposanto: más de 10 mil tumbas podrían ser demolidas

Luciana Fuster abre su academia de modelaje en Lima y revela cuándo empezarán sus clases

La exMiss Grand International 2023 inauguró su primer proyecto empresarial con mensajes de gratitud, en una ceremonia donde presentó una propuesta para formar talentos peruanos

Luciana Fuster abre su academia de modelaje en Lima y revela cuándo empezarán sus clases

Janet Barboza revela que Christian Domínguez le quiso cobrar por dar información de su boda con Karla Tarazona

Entre reclamos y risas incómodas, América Hoy cuestionó a Christian Domínguez por pedir dinero por información de su boda.

Janet Barboza revela que Christian Domínguez le quiso cobrar por dar información de su boda con Karla Tarazona
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori no llegó a Puno como se voceaba: solo apareció en video con mensaje dirigido a sus partidarios

Keiko Fujimori no llegó a Puno como se voceaba: solo apareció en video con mensaje dirigido a sus partidarios

Reniec aclara que no se colocarán stickers en el DNI tras votar en la segunda vuelta electoral del 7 de junio

Roberto Sánchez y la vez que condenó el golpe de Estado de Pedro Castillo: “No tengo por qué sostener ni defender”

George Forsyth descarta apoyar a Keiko Fujimori en segunda vuelta y la responsabiliza de la “debacle total de la política”

¿Vladimiro Montesinos en prisión hasta 2046?: El ‘Doc’ decide no impugnar sentencia del caso Sobres bomba

ENTRETENIMIENTO

Luciana Fuster abre su academia de modelaje en Lima y revela cuándo empezarán sus clases

Luciana Fuster abre su academia de modelaje en Lima y revela cuándo empezarán sus clases

Janet Barboza revela que Christian Domínguez le quiso cobrar por dar información de su boda con Karla Tarazona

Christian Domínguez y Karla Tarazona se dieron el ‘sí’ en emotiva boda civil: las primeras imágenes de la pareja como esposos

Fabianna Beretta fue coronada Miss Top Model Perú 2026 por Marina Mora en una emotiva gala

Polémica en Mister Global Perú 2026: destituyen a Airton Vargas y a la directora Denmar Arrieche en medio de denuncias públicas

DEPORTES

Club español reconoce el legado de Maguilaura Frías y la despide como una leyenda: “Quedaste para siempre en la historia”

Club español reconoce el legado de Maguilaura Frías y la despide como una leyenda: “Quedaste para siempre en la historia”

Adrián Ugarriza maneja dos ofertas concretas fuera de Israel, aunque el objetivo prioritario es un club grande

La selección peruana femenina cerrará la Liga de Naciones en el llano: deja la altura de Cusco para recibir a Bolivia en el Callao

Esteban Pavez confesó en Chile que llegar a Alianza Lima “fue la mejor decisión” tras su abrupta salida de Colo Colo

Alianza Lima facilita el movimiento de tres integrantes del plantel al bloque de reservas de cara a la Liga 3 y Copa de la Liga