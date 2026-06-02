Keiko Fujimori no llegó a cierre de campaña en Puno, como se voceaba: solo grabó un video para sus partidarios

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no asistió a una actividad de cierre de campaña en la región altiplánica de Puno, como informaron medios locales este martes, y optó por enviar un mensaje grabado dirigido a sus partidarios.
El diario Sin Fronteras había reportado que el evento estaba programado para las 12:00 horas en el local Pérgola Jardín y había reunido a algunos simpatizantes de la candidata, quienes mostraron su malestar.
“Yo vengo de (la ciudad de) Azángaro, me dijeron que estaría acá para cierre de campaña, ahora han dicho que ya no llega, que adentro hay dos congresistas. La exprefecta (Kateryn Guerra Marón) ha dicho que solo habrá un taller partidario. Estamos desinformados”, declaró una ciudadana citada por el medio.
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El mismo diario detalló que se esperaba la llegada de Fujimori al aeropuerto de Juliaca, primero para las 10:05 horas y después para las 10:55 horas, aunque finalmente no llegó. El acceso al local se mantuvo bajo estrictas medidas de control. Solo se permitió el ingreso a simpatizantes inscritos y certificados por sus bases, mientras que el acceso a la prensa fue restringido bajo el argumento de tratarse de un evento privado y partidario.
Dirigentes de Fuerza Popular señalaron al medio que, dentro del local, se encontraban los congresistas César Revilla y Marthin Arrieta, ambos del norte del país, y que “a última hora” les informaron que la candidata no asistiría.
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Pachamama Radio, por su parte, informó que un grupo de opositores se reunió en las afueras del evento, lanzando consignas de rechazo a Fujimori, quien, en su mensaje grabado, confirmó que se trataba de un “importante cierre de campaña”.
“Convertiremos a Puno en una región energética, industrial y exportadora, y promoveremos el tren Puno-Bolivia para integrarnos al continente y abrir nuevas oportunidades para nuestra gente. Puno tiene todo para liderar el sur del Perú”, afirmó en su declaración
La ausencia de la aspirante, quien después de las 16:00 horas encabezaba un mitin en Huarmey (Áncash), desató protestas y la salida de simpatizantes bajo custodia policial.
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Infobae conoció, a través de fuentes oficiales, que su arribo a la región sureña no fue “anunciado de manera oficial” y que se trataba de información “errónea”, sin confirmar si planea acudir cuando restan cinco días para el balotaje.
De acuerdo con Sin Fronteras, las puertas del local quedaron cubiertas de huevos y algunos manifestantes quemaron banderines y fotos de la candidata. En la misma jornada, el ministro de Defensa, Amadeo Flores, estuvo en Puno, acompañado de un despliegue castrense que generó rumores sobre un posible recibimiento a Fujimori.
En enero de 2023, Juliaca vivió la jornada más violenta de las protestas contra el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, gestión que contó con el respaldo de Fuerza Popular al votar en contra de su vacancia en seis ocasiones.
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La propia Boluarte ha señalado recientemente que votaría por la hija y heredera política de Alberto Fujimori (1990-2000), y que el 7 de junio disputará la segunda vuelta frente a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.
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