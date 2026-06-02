Oficializan la salida de Emily Zinger en España: queda libre y su retorno a la Liga Peruana está más cerca

Emily Zinger podría regresar a la Liga Peruana de Vóley tras quedar libre. Crédito: Instagram

Emily Zinger quedó oficialmente como agente libre. El Club Voleibol Haris confirmó la salida de la opuesta estadounidense al finalizar la temporada 2025/26, una noticia que vuelve a poner en el centro de atención su posible regreso a la Liga Peruana de Vóley, donde ya despertó el interés de varios equipos para la próxima campaña.

A través de sus redes sociales, la institución española anunció la partida de Zinger y de Carolina Fernández, agradeciendo la entrega y profesionalismo de ambas durante la última campaña en la Liga Iberdrola. El conjunto tinerfeño finalizó en el cuarto lugar del campeonato, en una temporada en la que la exjugadora de Regatas Lima no logró tener el protagonismo esperado dentro de la rotación.

PUBLICIDAD

“Una temporada compartiendo esfuerzo, trabajo y muchos momentos defendiendo esta camiseta. Gracias, Carolina y Emily, por vuestra energía, vuestra competitividad y por dejarlo todo en cada oportunidad dentro de la pista. Os deseamos toda la suerte del mundo en vuestro próximo camino. Gracias por haber formado parte de la Familia Haris”, publicó el club.

La atacante norteamericana cerró así una breve etapa en España y ahora analizará las propuestas que tiene sobre la mesa para definir su próximo destino. La posibilidad de regresar a la Liga Peruana de Vóley aparece como una de las alternativas más concretas, con varios clubes ya interesados en quedarse con su fichaje.

PUBLICIDAD

El Club Voleibol Haris confirmó la salida de Emily Zinger tras una temporada en España. Crédito: Instagram

¿Por qué club fichará Emily Zinger?

Uno de los equipos que ha mostrado mayor interés en incorporar a Emily Zinger para la temporada 2026/27 es la Universidad San Martín. Semanas atrás, la gerenta deportiva del club, Yudy Balcázar, confirmó que ya existieron contactos con la jugadora, aunque aclaró que todavía no existe ningún acuerdo cerrado.

La dirigente reconoció que la atacante es una de las principales opciones que maneja la institución para reforzar su plantel de cara a la próxima temporada, especialmente tras la salida de Adeola Owokoniran. Sin embargo, la decisión final dependerá de la propia voleibolista, que analiza distintas propuestas antes de definir su próximo destino.

PUBLICIDAD

De hecho, San Martín no es el único club peruano que ha seguido de cerca la situación de la estadounidense. Desde Universitario de Deportes también admitieron haber intentado establecer contacto con la opuesta para conocer su situación contractual y explorar una posible incorporación.

No obstante, desde la institución ‘crema’ revelaron que no recibieron respuesta de la jugadora, por lo que las conversaciones no llegaron a desarrollarse.

Yudy Balcázar, gerenta deportiva de la USMP, confirmó conversaciones con la opuesta estadounidense. (Video: Ataque Cruzado)

Regatas Lima también es una alternativa

Otra posibilidad que se mantiene abierta es un eventual retorno a Regatas Lima, equipo con el que Emily Zinger dejó una grata impresión durante su paso por el voleibol peruano.

La atacante fue una de las figuras más destacadas de la Liga Peruana y logró convertirse en la máxima anotadora del campeonato durante la temporada 2024/25. Su rendimiento la convirtió en una de las extranjeras más determinantes del torneo y en una jugadora muy valorada por la afición chorrillana. Por ello, no se descarta que el club que le abrió las puertas en el Perú vuelva a intentar incorporarla para la próxima campaña.

PUBLICIDAD

Emily Zinger fue la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley en la temporada 2024/25. Crédito: Instagram

Emily Zinger define su futuro

Con su salida ya oficializada en España, Emily Zinger cuenta ahora con el panorama despejado para evaluar las ofertas que tiene sobre la mesa. Mientras San Martín mantiene conversaciones, Universitario sigue atenta a cualquier novedad y Regatas Lima aparece como una alternativa natural por los antecedentes de la jugadora en el país.

Por ahora no existe una decisión tomada, pero la posibilidad de volver a ver a la opuesta estadounidense en la Liga Peruana de Vóley parece estar cada vez más cerca.