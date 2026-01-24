Partidos de hoy, sábado 24 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 24 de enero, la agenda depotiva está cargada de partidos imperdibles: Alianza Lima tendrá su presentación oficial frente Inter Miami de Lionel Messi, Universitario de Deportes hará lo suyo frente U. de Chile, el equipo de Facundo Morando buscará recuperar el liderato en la Liga Peruana de Vóley, Real Madrid hará todo lo posible para arrebatarle la punta a Barcelona en LaLiga, y mucho más.

Los de Pablo Guede vivieron una semana complicada debido a la grave acusación contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña que terminó con la separación indefinida de los tres jugadores y no serán presentados en la Noche Blanquiazul.

Los ‘íntimos’ intentarán pasar la página y enfocarse en su amistoso ante las ‘garzas’ en Matute. Será el último ensayo previo a su debut en la Liga 1 y Copa Libertadores.

El sábado 24 de enero, en Matute, se desarrollará un partido histórico con Leo Messi como protagonista. | VIDEO: Alianza Play

Por su lado, los ‘cremas’ tendrán el primer contacto con toda su hinchada contra la U. de Chile en el estadio Monumental. Javier Rabanal junto a sus cinco refuerzos empezarán su etapa en Ate: el defensor Caín Fara, los mediocampistas Héctor Fértoli y Lizandro Alzugaray, y los atacantes Miguel Silveira y Sekou Gazzama.

Universitario chocará con Universidad de Chile en la Noche Crema 2026.

Partidos amistosos

- Juan Pablo II vs Alianza Atlético (15:15 horas / L1 Max)

Partidos de Liga Peruana de Vóley

- Túpac Amaru vs Molivoleibol (12:00 horas / Facebook de la Liga Peruana de Vóley y web Federación Peruana de Vóley)

- Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano (14:00 horas / Latina TV, web y app)

- San Martín vs Géminis (16:00 horas / Latina web y app)

Partidos de LaLiga

- Rayo Vallecano vs Osasuna (08:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Valencia vs Espanyol (10:15 horas / ESPN 3, Disney+)

- Sevilla FC vs Athletic Club (12:30 horas / DSports, DGO)

- Villarreal vs Real Madrid (15:00 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Premier League

- West Ham vs Sunderland (07:30 horas / ESPN, Disney+)

- Manchester City vs Wolverhampton (10:00 horas / Disney+)

- Fulham vs Brighton (10:00 horas / Disney+)

- Burnley vs Tottenham (10:00 horas / ESPN, Disney+)

- Bournemouth vs Liverpool (12:30 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Serie A

- Como vs Torino (09:00 horas / Disney+)

- Fiorentina vs Cagliari (12:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Lecce vs Lazio (14:45 horas / Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Bayer Leverkusen vs Werder Bremen (09:30 horas / ESPN 2, Disney+)

- Mainz vs Wolfsburgo (09:30 horas / Disney+)

- Bayern Múnich vs Ausgburgo (09:30 horas / Disney+)

- Eintracht Frankfurt vs Hoffenheim (09:30 horas / Disney+)

- Heidenheim vs RB Leipzig (09:30 horas / Disney+)

- Unión Berlín vs Borussia Dortmund (12:30 horas / Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Rennes vs Lorient (11:00 horas / Disney+)

- Le Havre vs Monaco (13:00 horas / Disney+)

- Marsella vs Lens (15:05 horas / ESPN, 3, TV5MONDE, Disney)

Partido de Championship

- Millwall vs Charlton Athletic (07:30 horas / Disney+)

- Hull City vs Swansea (10:00 horas / Disney+)

Partidos de Eredivisie

- Ajax vs Volendam (10:30 horas / Disney+)

- PSV vs NAC Breda (14:00 horas / Disney+)

Partidos de fútbol colombiano

- Deportivo Pereira vs Fortaleza (14:00 horas / RCN)

- Llaneros vs Bucaramanga (16:10 horas / RCN)

- Deportivo Cali vs Medellín (18:20 horas / RCN)

- Boyacá Chicó vs América de Cali (20:30 horas / RCN)

Partidos de fútbol argentino

- Barracas Central vs River Plate (15:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Gimnasia LP vs Racing (17:30 horas / Disney+)

- Rosario Central vs Belgrano (20:00 horas / TyC Sports)