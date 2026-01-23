Perú Deportes

A qué hora juega Universitario vs U. de Chile: partido en el Estadio Monumental por la ‘Noche Crema’ 2026

El equipo crema presentará a su plantel 2026 frente a su hinchada en el Estadio Monumental, en un amistoso internacional que marcará el inicio de la temporada y la ilusión por el tetracampeonato

Universitario enfrentará a la U. de Chile por la Noche Crema 2026. Crédito: Prensa clubes

Este sábado 24 de enero, Universitario de Deportes se reencontrará con su hinchada en una noche especial. El conjunto crema enfrentará a Universidad de Chile en el marco de la tradicional 'Noche Crema’ 2026, evento que marcará la presentación oficial del plantel para la nueva temporada y el inicio simbólico del camino hacia el ansiado tetracampeonato.

La expectativa en el entorno ‘merengue’ es alta de cara a este enfrentamiento ante el cuadro chileno, que no solo servirá para mostrarse ante la afición, sino también para evaluar variantes tácticas antes del inicio oficial de la temporada. A una semana del arranque de la Liga 1, el conjunto dirigido por Javier Rabanal tendrá en este duelo una prueba clave. A continuación, te contamos el horario y todos los detalles del partido.

A qué hora juega Universitario vs U. de Chile por la ‘Noche Crema’ 2026

De acuerdo a la programación oficial, el partido amistoso entre Universitario de Deportes y Universidad de Chile se disputará el sábado 24 de enero, desde las 8:00 p.m. (hora peruana), en el Estadio Monumental de Ate. El duelo será el plato fuerte de la Noche Crema 2026, evento que reunirá a miles de hinchas en las tribunas para darle la bienvenida al equipo en el inicio de la temporada.

Canal para ver Universitario vs U. de Chile por la ‘Noche Crema’ 2026

El duelo entre Universitario de Deportes y Universidad de Chile será transmitido en señal abierta por TV Perú (canal 7), lo que permitirá a los hinchas cremas seguir el encuentro sin necesidad de contar con un servicio de cable. Además, Infobae Perú realizará la cobertura minuto a minuto de la Noche Crema 2026, con todas las incidencias del evento desde el Estadio Monumental.

Noche crema 2026: toda la información oficial del evento. Crédito: Prensa U

Universitario presenta su plantel y busca el primer triunfo del año

La Noche Crema no solo será una fiesta institucional, sino también una primera prueba futbolística para el equipo que dirige Javier Rabanal, quien se estrenará en el Monumental como entrenador del primer equipo. El técnico buscará dejar una buena impresión ante una afición exigente, que llega ilusionada tras el tricampeonato y con la mirada puesta en el tetracampeonato de la Liga 1.

El club ‘merengue’ afrontará el amistoso con la consigna de regalarle a su hinchada el primer triunfo del 2026, en un duelo internacional que servirá para medir el nivel del plantel antes del arranque oficial del Torneo Apertura.

Uno de los focos estará puesto en Álex Valera, MVP de la última Liga 1, quien buscará renovar su conexión con el hincha crema y consolidarse nuevamente como la principal carta ofensiva del equipo. El delantero apunta a ser pieza clave en la defensa del título y en los retos internacionales de la temporada.

En cuanto a los refuerzos, Héctor Fertoli y Sekou Gassama no serán considerados para este encuentro, pero sí se espera que tengan minutos Caín Fara y Lisandro Alzugaray, dos incorporaciones que generan expectativa y que podrían empezar a mostrar su aporte en el esquema de Rabanal.

La U. de Chile, un rival exigente en el Monumental

Universidad de Chile llegará a Lima con la intención de aguar la fiesta crema. El conjunto chileno no sumó demasiados partidos de preparación, ya que el amistoso que tenía programado el último domingo ante Racing Club fue cancelado; sin embargo, cuenta con un plantel competitivo y con un nombre que genera especial atención en Ate: Octavio Rivero.

El delantero uruguayo estuvo en el radar de Universitario durante el mercado de pases, pero finalmente se incorporó a la U de Chile. Ahora será una de las principales amenazas ofensivas del equipo visitante y un rival a tener en cuenta para la defensa estudiantil en el Estadio Monumental.

