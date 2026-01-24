Goles de Paolo Guerrero para doblete en Alianza Lima vs Inter Miami por ‘Noche Blanquiazul’ 2026

Doblete del delantero peruano, quien realizó gran definición. (Video: L1MAX)

Paolo Guerrero se ha posicionado como el distinto del Alianza Lima vs Inter Miami. El delantero peruano, de 42 años, ha goleado por partida doble en la Noche Blanquiazul 2026. Se hizo cargo de la apertura del score y no conforme con ello patentó una diana más en el estadio Alejandro Villanueva.

El arranque de las ‘garzas’ fue demasiado pobre. Apenas Leo Messi marcó diferencias sobre la hierba de Matute por sus genialidades individuales, pero ninguna de ellas inclinó la balanza para los suyos. En contraparte, los locales exhibieron un juego aguerrido, dinámico, entretenido y vertical.

Paolo Guerrero golpeándose el escudo de Alianza Lima tras asestarle doblete al Inter Miami. - Crédito: Rodrigo Atoche

Fue Paolo Guerrero el finalizador ideal de ese libreto, impuesto por el entrenador Pablo Guede, con dos dianas de loable factura. La primera de ellas llegó a los 28′ minutos con un golpe de cabeza, entre dos centrales del Inter Miami, después de la atajada del portero Dayne St. Clair al disparo a quemarropa de Gaspar Gentile.

A los 34′ minutos, el ‘Depredador’ se mantuvo firme en su oficio goleador al sumar una diana más en su cuenta personal, aunque con una definición más fiel a su estilo: ubicación en los linderos del área, remate colocado con ligera caída, a pase de Eryc Castillo desde la franja izquierda, y festejo en Matute.

El delantero puso el 1-0 de cabeza en la 'Noche Blanquiazul' 2026. (Video: L1MAX)

Aunque Guerrero es el delantero más veterano del elenco ‘íntimo’, su buen estado de forma, reciente actividad goleadora en Liga 1 y amplia experiencia le permiten aún ser considerado como inicialista dentro de la confección de la oncena del recién llegado Guede a la parcela técnica.

El espectáculo del histórico ‘9′ de la selección peruana contra el monarca de la MLS culminó con el inicio del segundo tiempo. Dejó su lugar a Federico Girotti, reciente incorporación de Alianza Lima en el mercado de fichajes proveniente del Talleres de Córdoba de la Liga Profesional Argentina.

Paolo Guerrero saludando a Leo Messi en Matute. - Crédito: Difusión