Perú Deportes

Gol de Paolo Guerrero tras certero cabezazo en Alianza Lima vs Inter Miami por Noche Blanquiazul 2026

El ‘Depredador’ abrió el marcador en Matute tras imponerse en el juego aéreo dentro del área chica y definir con claridad para vencer la portería rival

Guardar
El delantero puso el 1-0 de cabeza en la 'Noche Blanquiazul' 2026. (Video: L1MAX)

Paolo Guerrero dejó su nombre bien firmado en el marcador del amistoso entre Alianza Lima e Inter Miami, disputado este sábado 24 de enero en el marco de la Noche Blanquiazul 2026. El delantero nacional exhibió toda su jerarquía en el estadio Alejandro Villanueva al abrir la cuenta con un preciso cabezazo dentro del área rival, desatando la celebración de la hinchada ‘íntima’.

La anotación del ‘Depredador’ llegó a los 28 minutos del primer tiempo, luego de una acción que se originó tras un tiro de esquina a favor del conjunto peruano. Aunque la defensa del cuadro estadounidense logró despejar en un primer intento, la oncena de Pablo Guede mantuvo la presión alta y no dio la jugada por perdida.

El peligro regresó al área de Inter Miami tras una destacada acción de Eryc Castillo, quien recuperó el balón con rapidez y habilitó a Gaspar Gentile. El remate del atacante tenía destino de gol, pero el arquero Dayne St. Clair respondió con una gran atajada. Sin embargo, el rebote quedó servido en el área chica, terreno donde Paolo Guerrero suele marcar diferencias.

Fiel a su instinto goleador, el atacante blanquiazul se impuso en el juego aéreo, ganó la posición dentro del área y conectó un certero cabezazo para vencer al guardameta rival y decretar el 1-0 en el estadio Alejandro Villanueva. El gol fue celebrado con euforia por la hinchada, que reconoció el aporte del delantero en su presentación oficial de la temporada.

Paolo Guerrero es el máximo
Paolo Guerrero es el máximo referente del plantel actual de Alianza Lima. Crédito: Latina

Más allá del tanto, Guerrero volvió a mostrarse como un referente ofensivo para Alianza Lima, liderando el ataque y siendo una constante preocupación para la defensa de Inter Miami. Su gol no solo abrió el marcador, sino que reafirmó su importancia dentro del esquema del equipo en una noche cargada de simbolismo para el club.

La Noche Blanquiazul 2026 dejó así uno de sus momentos más destacados con el gol de Paolo Guerrero, quien respondió en el área y volvió a demostrar que, en los partidos especiales, su presencia sigue siendo determinante para el conjunto íntimo.

Un doblete para reconciliarse con la hinchada

Paolo Guerrero no se conformó con abrir el marcador y fue por más. Tras el primer tanto, Alianza Lima encontró mayores espacios y logró vulnerar con mayor frecuencia a la defensa de Inter Miami. En ese contexto, el ‘Depredador’ volvió a aparecer para sellar un doblete de alto valor personal, reafirmando su presencia en el área rival.

El delantero nacional volvió a imponerse dentro del área tras recibir un preciso pase de Eryc Castillo y definió con jerarquía para ampliar la ventaja de los ‘blanquiazules’. El portero rival nada pudo hacer para evitar el segundo gol del atacante de 42 años, que volvió a celebrar en Matute.

Este doblete adquiere un significado especial para Guerrero, en medio de una semana particularmente exigente en lo extradeportivo, donde su rol como capitán del equipo lo colocó en el centro de las críticas. Sus goles aparecen así como una respuesta futbolística que podría marcar un punto de reconciliación con la hinchada íntima.

El 'Depredador' aportará toda su jerarquía al equipo en esta temporada 2026. (Video: Prensa AL)

¿Cuándo debuta Alianza Lima en la Liga 1 2026?

Tras su presentación oficial en la Noche Blanquiazul 2026, Alianza Lima ya tiene fecha confirmada para su debut en la Liga 1 2026. El conjunto dirigido por Pablo Guede iniciará su participación en el Torneo Apertura el viernes 30 de enero, cuando visite a Sport Huancayo en condición de visitante, en un duelo correspondiente a la primera jornada del campeonato.

El compromiso se disputará desde las 12:00 del mediodía (hora peruana) en el estadio IPD Huancayo, escenario que suele representar un desafío adicional por la altura y las condiciones climáticas. De esta manera, el cuadro blanquiazul comenzará su camino en la temporada oficial con un exigente reto, en medio de la expectativa de sus hinchas por ver al equipo competir desde el arranque del torneo.

Temas Relacionados

Paolo GuerreroAlianza LimaInter Miamiperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO HOY: minuto a minuto de duelo histórico con equipo de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026

Pablo Guede jugará con Luis Advíncula y Paolo Guerrero. Mientras que en la visita están Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul. Partidazo en Matute. Sigue las incidencias del encuentro

Alianza Lima vs Inter Miami

Goles de Paolo Guerrero para doblete en Alianza Lima vs Inter Miami por ‘Noche Blanquiazul’ 2026

El experimentado delantero, de 42 años, se apuntó con dos goles de importante factura contra el actual campeón de la Major League Soccer

Goles de Paolo Guerrero para

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Se inicia una jornada decisiva en el torneo nacional: Alianza Lima derrotó 3-0 a Circolo, San Martín hizo lo mismo con Géminis y este domingo Universitario se enfrenta a Rebaza y se define la permanencia entre Kazoku y Wanka

Resultados de la fecha 3

San Martín vs Géminis 3-0: resumen y jugadas del duelo por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley

Las ‘santas’ no tuvieron mucho trabajo para derrotar a las chicas de Natalia Málaga que tienen una temporada irregular.

San Martín vs Géminis 3-0:

El Inter Miami aprovechó su visita a Alianza Lima en Noche Blanquiazul 2026 para realizar una clínica juvenil en Perú

La iniciativa impulsada por el vigente campeón de la MLS permitirá fomentar el fútbol en los jóvenes toda vez que se reforzará el intercambio cultural

El Inter Miami aprovechó su
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Chifagate afecta la credibilidad de

Chifagate afecta la credibilidad de José Jerí: 78% de peruanos percibe indicios de corrupción en reuniones con empresario chino

Fiscalía advierte que fallo del TC a favor de Mateo Castañeda anularía todo el caso Los Waykis en la Sombra

Ji Wu Xiaodong, empresario chino que visitó a José Jerí en Palacio, cumple desde esta semana su arresto domiciliario

JNE también habilita la candidatura de Mario Vizcarra al Senado

Vladimir Cerrón desafía a Rafael López Aliaga a debatir sobre salud pública: “Lo espero, no huya”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina se une al

Magaly Medina se une al trend de fotos rosas con IA y asegura que así quedará luego de su cirugía

Rebeca Escribens será la nueva conductora de ‘América Hoy’, según Pati Lorena: “Ella no se deja”

‘Chiquito’ Flores y su lamentable comentario sobre acusación por abuso sexual contra Zambrano, Trauco y Peña: “Si vas a un hotel, es por algo”

Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez agradece las muestras de apoyo y aclara que su cuenta no está hackeada

Mónica Cabrejos arremete contra ‘Chiquito’ Flores por desafortunado comentario en caso de Zambrano, Trauco y Peña: “Hay tantos idiotas”

DEPORTES

Alianza Lima vs Inter Miami

Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO HOY: minuto a minuto de duelo histórico con equipo de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026

Goles de Paolo Guerrero para doblete en Alianza Lima vs Inter Miami por ‘Noche Blanquiazul’ 2026

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

San Martín vs Géminis 3-0: resumen y jugadas del duelo por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley

El Inter Miami aprovechó su visita a Alianza Lima en Noche Blanquiazul 2026 para realizar una clínica juvenil en Perú