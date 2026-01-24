Gol de Paolo Guerrero tras certero cabezazo en Alianza Lima vs Inter Miami por Noche Blanquiazul 2026

El delantero puso el 1-0 de cabeza en la 'Noche Blanquiazul' 2026. (Video: L1MAX)

Paolo Guerrero dejó su nombre bien firmado en el marcador del amistoso entre Alianza Lima e Inter Miami, disputado este sábado 24 de enero en el marco de la Noche Blanquiazul 2026. El delantero nacional exhibió toda su jerarquía en el estadio Alejandro Villanueva al abrir la cuenta con un preciso cabezazo dentro del área rival, desatando la celebración de la hinchada ‘íntima’.

La anotación del ‘Depredador’ llegó a los 28 minutos del primer tiempo, luego de una acción que se originó tras un tiro de esquina a favor del conjunto peruano. Aunque la defensa del cuadro estadounidense logró despejar en un primer intento, la oncena de Pablo Guede mantuvo la presión alta y no dio la jugada por perdida.

El peligro regresó al área de Inter Miami tras una destacada acción de Eryc Castillo, quien recuperó el balón con rapidez y habilitó a Gaspar Gentile. El remate del atacante tenía destino de gol, pero el arquero Dayne St. Clair respondió con una gran atajada. Sin embargo, el rebote quedó servido en el área chica, terreno donde Paolo Guerrero suele marcar diferencias.

Fiel a su instinto goleador, el atacante blanquiazul se impuso en el juego aéreo, ganó la posición dentro del área y conectó un certero cabezazo para vencer al guardameta rival y decretar el 1-0 en el estadio Alejandro Villanueva. El gol fue celebrado con euforia por la hinchada, que reconoció el aporte del delantero en su presentación oficial de la temporada.

Paolo Guerrero es el máximo referente del plantel actual de Alianza Lima. Crédito: Latina

Más allá del tanto, Guerrero volvió a mostrarse como un referente ofensivo para Alianza Lima, liderando el ataque y siendo una constante preocupación para la defensa de Inter Miami. Su gol no solo abrió el marcador, sino que reafirmó su importancia dentro del esquema del equipo en una noche cargada de simbolismo para el club.

La Noche Blanquiazul 2026 dejó así uno de sus momentos más destacados con el gol de Paolo Guerrero, quien respondió en el área y volvió a demostrar que, en los partidos especiales, su presencia sigue siendo determinante para el conjunto íntimo.

Un doblete para reconciliarse con la hinchada

Paolo Guerrero no se conformó con abrir el marcador y fue por más. Tras el primer tanto, Alianza Lima encontró mayores espacios y logró vulnerar con mayor frecuencia a la defensa de Inter Miami. En ese contexto, el ‘Depredador’ volvió a aparecer para sellar un doblete de alto valor personal, reafirmando su presencia en el área rival.

El delantero nacional volvió a imponerse dentro del área tras recibir un preciso pase de Eryc Castillo y definió con jerarquía para ampliar la ventaja de los ‘blanquiazules’. El portero rival nada pudo hacer para evitar el segundo gol del atacante de 42 años, que volvió a celebrar en Matute.

Este doblete adquiere un significado especial para Guerrero, en medio de una semana particularmente exigente en lo extradeportivo, donde su rol como capitán del equipo lo colocó en el centro de las críticas. Sus goles aparecen así como una respuesta futbolística que podría marcar un punto de reconciliación con la hinchada íntima.

El 'Depredador' aportará toda su jerarquía al equipo en esta temporada 2026. (Video: Prensa AL)

¿Cuándo debuta Alianza Lima en la Liga 1 2026?

Tras su presentación oficial en la Noche Blanquiazul 2026, Alianza Lima ya tiene fecha confirmada para su debut en la Liga 1 2026. El conjunto dirigido por Pablo Guede iniciará su participación en el Torneo Apertura el viernes 30 de enero, cuando visite a Sport Huancayo en condición de visitante, en un duelo correspondiente a la primera jornada del campeonato.

El compromiso se disputará desde las 12:00 del mediodía (hora peruana) en el estadio IPD Huancayo, escenario que suele representar un desafío adicional por la altura y las condiciones climáticas. De esta manera, el cuadro blanquiazul comenzará su camino en la temporada oficial con un exigente reto, en medio de la expectativa de sus hinchas por ver al equipo competir desde el arranque del torneo.