A qué hora juega Haití vs Escocia en Perú HOY: partido en Boston por fecha 1 del Mundial 2026

A qué hora juega Haití vs Escocia en Perú: partido en Boston por fecha 1 del Grupo C del Mundial 2026

El Grupo C del Mundial 2026 continuará su actividad con un atractivo duelo entre Haití y Escocia hoy, sábado 13 de junio, dos selecciones que vuelven a la máxima cita del fútbol después de largas ausencias. El compromiso se disputará en el Gillette Stadium de Boston y será el segundo encuentro de la zona tras el choque inaugural entre Brasil y Marruecos. Tanto caribeños como británicos saben que un triunfo en el debut puede resultar determinante en sus aspiraciones de alcanzar los octavos de final.

A qué hora juega Haití vs Escocia en Perú por Mundial 2026

El Haití vs Escocia, correspondiente a la primera jornada del grupo C del Mundial 2026, comenzará a las 20:00 horas en Perú de este sábado 13 de junio, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. La transmisión está prevista para las 21:00 horas en Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami).

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En Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil, el inicio será a las 22:00 horas. En México, el encuentro dará inicio a las 19:00 horas, mientras que en España se jugará a las 03:00 horas de la madrugada del domingo 14 de junio.

Haití y Escocia miden fuerzas en la fecha inaugural del Mundial 2026. Crédito: Agencias

Canal TV del Haití vs Escocia en Perú por Mundial 2026

El partido entre Haití y Escocia, correspondiente a la primera jornada del Grupo C del Mundial 2026, se disputará en la ciudad de Boston, Estados Unidos. Ambos seleccionados buscarán arrancar con buen pie en una zona que también integran Brasil y Marruecos, por lo que sumar desde el debut será fundamental para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

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En Perú, la transmisión del compromiso estará disponible de manera exclusiva a través de DSports para televisión satelital y mediante la plataforma de streaming DGO. No habrá señal en televisión abierta ni en otros servicios digitales, por lo que los aficionados deberán recurrir a estas opciones para seguir las incidencias del encuentro.

Asimismo, Infobae realizará una cobertura completa del cotejo con la previa, alineaciones confirmadas, minuto a minuto, videos de las principales acciones, declaraciones de los protagonistas y todos los detalles de un choque que forma parte de la primera fecha de la máxima cita del fútbol mundial.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Posibles alineaciones

Haití: Johnny Placide; Martin Experience, Hannes Delcroix, Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne; Ruben Providence, Leverton Pierre, Jean-Ricner Bellegarde, Louicius Deedson; Duckens Nazon y Wilson Isidor.

Escocia: Liam Kelly; Kieran Tierney, Dominic Hyam, John Souttar; Andy Robertson, Scott McTominay, Billy Gilmour, Ryan Christie, Nathan Patterson; George Hirst y Ché Adams.

¿Cómo llegan ambas selecciones?

Escocia afronta su regreso a una Copa del Mundo con buenas sensaciones tras una preparación muy positiva. El equipo dirigido por Steve Clarke encadenó dos victorias convincentes en sus últimos amistosos internacionales y mostró una notable eficacia ofensiva.

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En su presentación más reciente, el combinado británico goleó por 4-0 a Bolivia gracias a un doblete de Che Adams y a los tantos de Scott McTominay y Lawrence Shankland. Antes de ese compromiso, los escoceses también habían exhibido su poderío ante Curazao, selección a la que derrotaron por 4-1. En aquella oportunidad marcaron Ryan Christie, Lawrence Shankland por partida doble y Findlay Curtis, mientras que Tahith Chong descontó para los caribeños.

Scott McTominay durante el último amistoso entre Escocia y Bolivia. Crédito: Reuters/Caean Couto.

Haití, por su parte, llega con sensaciones encontradas. La escuadra dirigida por Sébastien Migné cayó en su último examen previo al Mundial frente a Perú. Los ‘granaderos’ habían logrado adelantarse en el marcador gracias a Wilson Isidor y estuvieron cerca de quedarse con la victoria, pero la reacción de la ‘bicolor’ en los minutos finales cambió la historia. Jairo Vélez y Renzo Garcés anotaron los goles que sellaron la remontada peruana.

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Sin embargo, el conjunto haitiano también dejó señales positivas durante su preparación. Antes de medirse con Perú, protagonizó una contundente goleada por 4-0 sobre Nueva Zelanda en el Chase Stadium. Duke Lacroix, Frantzy Pierrot, Lenny Joseph y Ruven Providence fueron los autores de los tantos en una actuación que ilusionó a los aficionados caribeños.

El cuadro peruano remontó 2-1 a su rival de turno con goles de Renzo Garcés y Jairo Vélez - Crédito: Movistar.