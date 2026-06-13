Perú Deportes

Yordy Reyna se llevó cuatro reconocimientos de la Liga Nacional de Rusia, siendo el más importante el MVP de la temporada

La ‘Magia’ se ha situado como el futbolista más valioso y gravitante en la premiación de la Football National League tras la conclusión de la Pari League, donde el peruano descolló con goles y asistencias

Guardar
Google icon
Yordy Reyna revolucionó la Liga Nacional de Rusia 2025/26 con una tiránica faceta ofensiva. - Crédito: Rodina
Yordy Reyna revolucionó la Liga Nacional de Rusia 2025/26 con una tiránica faceta ofensiva. - Crédito: Rodina

Cuando Yordy Reyna aceptó la propuesta del Rodina lo hizo con la firme idea de seguir ganando rodaje después del escándalo del Torpedo Moscú que devino en la descalificación. Por eso, nadie imaginó que en su nueva andadura en el Campeonato Nacional de Rusia realizaría una auténtica revolución con la que contribuiría con un inédito ascenso.

Si bien el inicio fue turbulento, la llegada del técnico Juan Díaz ocasionó una recuperación espléndida que allanó el camino para ganar un histórico boleto a la máxima categoría. Y gracias al ideario del estratega español, la ‘Magia’ se repotenció de tal manera que se transformó en un futbolista tan punzante como descollante.

PUBLICIDAD

Yordy Reyna, personaje estelar de la premiación de la Liga Nacional de Rusia. - Crédito:
Yordy Reyna, personaje estelar de la premiación de la Liga Nacional de Rusia. - Crédito: Football National League

Producto de su magnífica campaña, con registros claves que sirvieron de gran ayuda para el hito deportivo del Rodina, Yordy Reyna fue condecorado con cuatro galardones en la ceremonia de cierre de temporada de la Pari League organizada por la Football National League (FNL).

El futbolista peruano recibió el premio a Mejor Jugador Extranjero, Mejor Centrocampista y Mejor Asistente. Aunque, sin lugar a dudas, el reconocimiento más notable fue el MVP de la temporada, que lo confirmó como el Mejor Jugador del Año. Consignar que las condecoraciones fueron por la mayoría de los capitanes y entrenadores del campeonato a través de votaciones virtuales.

PUBLICIDAD

El peruano habilitó a Ivan Timoshenko para la apertura del lance contra Fakel. | VIDEO: Liga Nacional de Rusia

Yordy diferencial

Al momento que Reyna fue contratado por el Rodina se le catalogó como un refuerzo de peso, sobre todo por el amplio conocimiento suyo del fútbol en Rusia. La apuesta no fue antojadiza y dio importantes resultados en un ritmo totalmente creciente.

Demostrando una faceta luminosa en el aparato ofensivo, la ‘Magia’ sobresalió por sus capacidades de habilitación y finalización. De ahí que se hiciera de unos números elocuentes en su primera aventura con el club moscovita, los cuales fueron trascendentales para lograr la meta institucional.

Yordy Reyna fue una pieza sustancial en el ascenso de Rodina. - Crédito: Difusión
Yordy Reyna fue una pieza sustancial en el ascenso de Rodina. - Crédito: Difusión

En concreto, Yordy Reyna se hizo de un nombre propio en el Campeonato Nacional de Rusia por sus siete goles y ocho asistencias en 28 partidos celebrados con el Rodina, que tendrá su primera experiencia en la élite en el siguiente ejercicio liguero.

Y para afrontarlo de la mejor manera posible se ha comenzado a planificar la hoja de ruta de incorporaciones y renovaciones. En ese último apartado, el efervescente extremo / volante sudamericano estará dispuesto a firmar un nuevo contrato para encarar la Liga Premier de Rusia.

Con la camiseta 10 en la espalda, el delantero peruano apareció para adelantar a su equipo en la cuenta. Video: Rodina Moscú

Enfoque Perú

No resulta extraño que Yordy Reyna mantenga la ambición de seguir avanzando en su carrera profesional. Tras haberse consagrado en el ascenso del fútbol ruso, el delantero ha fijado como meta inmediata consolidarse en la selección peruana, mostrando determinación por alcanzar un nuevo desafío representando a su país.

En fechas recientes, Reyna regresó a las convocatorias del equipo nacional. A pesar de este retorno, el futbolista no se conforma con ser una opción ocasional y busca convertirse en un habitual dentro de los llamados de Perú, con la intención de disputar un puesto en el equipo dirigido por Mano Menezes.

Yordy Reyna en su retorno a la selección peruana durante un amistoso contra Rusia. - Crédito: REUTERS
Yordy Reyna en su retorno a la selección peruana durante un amistoso contra Rusia. - Crédito: REUTERS

La llegada de Menezes al banquillo de Perú ha generado un escenario de apertura, donde el seleccionador no ha cerrado las puertas a ningún futbolista. En este contexto, Reyna se mantiene como una opción latente para integrar la plantilla, reforzando la competencia interna por un lugar en el equipo.

Uno de los aspectos que juega a favor de la ‘Magia’ es su adaptabilidad táctica y su capacidad física en el aparato ofensivo. Estas características lo convierten en un recurso valioso para la 'bicolor’, ya que su versatilidad y aporte en ataque son considerados elementos que pueden fortalecer al grupo en futuras convocatorias.

Temas Relacionados

Yordy ReynaCampeonato Nacional de RusiaSelección peruanaRodinaperu-deportes

Más Noticias

Qatar 0-1 Suiza EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo B del Mundial 2026

El conjunto árabe intentará debutar con un triunfo en la cita mundialista, aunque delante tiene a una peligroso cuadro ‘helvético’. Sigue las incidencias

Qatar 0-1 Suiza EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo B del Mundial 2026

Resultados de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los partidos de la Liga 1 y Liga 2

La primera jornada sigue su curso: Universitario tropezó ante Piratas FC. Sporting Cristal visita a Comerciantes FC en Iquitos. Alianza Lima hará lo suyo con César Vallejo el domingo 14 de junio

Resultados de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los partidos de la Liga 1 y Liga 2

A qué hora juega Haití vs Escocia en Perú HOY: partido en Boston por fecha 1 del Mundial 2026

Las dos selecciones buscarán un triunfo que les permita colocarse bien en un grupo donde también compiten Brasil y Marruecos. Conoce los horarios de este duelo

A qué hora juega Haití vs Escocia en Perú HOY: partido en Boston por fecha 1 del Mundial 2026

Dónde ver Haití vs Escocia en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Mundial 2026

Este encuentro será clave para las aspiraciones de ambas selecciones en el Grupo C del certamen, que comparten con Marruecos y Brasil. Conoce cómo seguir la transmisión en vivo del partido

Dónde ver Haití vs Escocia en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Mundial 2026

Dónde ver Qatar vs Suiza en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Mundial 2026

El conjunto del golfo intentará obtener su primer triunfo frente a los suizos, en California. Los aficionados podrán consultar las opciones de transmisión para no perderse este duelo de la gran cita

Dónde ver Qatar vs Suiza en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

JNE excluye a Delia Espinoza del padrón de las Elecciones Regionales y Municipales: Exfiscal no podrá votar

JNE excluye a Delia Espinoza del padrón de las Elecciones Regionales y Municipales: Exfiscal no podrá votar

JEE ordena fiscalizar a Ipsos por declaración de Alfredo Torres dando como ganadora a Keiko Fujimori

Derrota para Roberto Sánchez: JEE rechazaron todos los pedidos para anular más de 2 mil actas de Perú y EE. UU.

Keiko Fujimori descarta recuento total de votos y dice que declarará cuando todas las actas sean contabilizadas

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.335 % ONPE termina el conteo de actas quedando pendientes las enviadas al JEE

ENTRETENIMIENTO

Luciana Fuster celebra la presencia de Natalie, Alessia y Alexandra en el casting de Victoria’s Secret: “Son peruanas luchando por su sueño”

Luciana Fuster celebra la presencia de Natalie, Alessia y Alexandra en el casting de Victoria’s Secret: “Son peruanas luchando por su sueño”

Magaly Medina destaca la victoria de Fabio Agostini en ‘La Casa de los Famosos’: “Conquistó el corazón de hombres y mujeres”

La tía de Paul Michael amenaza con enfrentar a Pamela López tras terminar ‘La Granja VIP’: “En la calle se la agarra conmigo”

Gerardo Pe habría tenido gesto obsceno con reportero de ‘Amor y Fuego’ y Rodrigo González responde furioso: “Desubicado”

Fabio Agostini revela sus planes tras ganar 200 mil dólares en ‘La Casa de los Famosos’: ¿Qué hará con la importante suma?

DEPORTES

Qatar 0-1 Suiza EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo B del Mundial 2026

Qatar 0-1 Suiza EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo B del Mundial 2026

Resultados de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los partidos de la Liga 1 y Liga 2

A qué hora juega Haití vs Escocia en Perú HOY: partido en Boston por fecha 1 del Mundial 2026

Dónde ver Haití vs Escocia en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Mundial 2026

Dónde ver Qatar vs Suiza en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Mundial 2026