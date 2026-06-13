Yordy Reyna se llevó cuatro reconocimientos de la Liga Nacional de Rusia, siendo el más importante el MVP de la temporada

Yordy Reyna revolucionó la Liga Nacional de Rusia 2025/26 con una tiránica faceta ofensiva. - Crédito: Rodina

Cuando Yordy Reyna aceptó la propuesta del Rodina lo hizo con la firme idea de seguir ganando rodaje después del escándalo del Torpedo Moscú que devino en la descalificación. Por eso, nadie imaginó que en su nueva andadura en el Campeonato Nacional de Rusia realizaría una auténtica revolución con la que contribuiría con un inédito ascenso.

Si bien el inicio fue turbulento, la llegada del técnico Juan Díaz ocasionó una recuperación espléndida que allanó el camino para ganar un histórico boleto a la máxima categoría. Y gracias al ideario del estratega español, la ‘Magia’ se repotenció de tal manera que se transformó en un futbolista tan punzante como descollante.

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Yordy Reyna, personaje estelar de la premiación de la Liga Nacional de Rusia. - Crédito: Football National League

Producto de su magnífica campaña, con registros claves que sirvieron de gran ayuda para el hito deportivo del Rodina, Yordy Reyna fue condecorado con cuatro galardones en la ceremonia de cierre de temporada de la Pari League organizada por la Football National League (FNL).

El futbolista peruano recibió el premio a Mejor Jugador Extranjero, Mejor Centrocampista y Mejor Asistente. Aunque, sin lugar a dudas, el reconocimiento más notable fue el MVP de la temporada, que lo confirmó como el Mejor Jugador del Año. Consignar que las condecoraciones fueron por la mayoría de los capitanes y entrenadores del campeonato a través de votaciones virtuales.

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El peruano habilitó a Ivan Timoshenko para la apertura del lance contra Fakel. | VIDEO: Liga Nacional de Rusia

Yordy diferencial

Al momento que Reyna fue contratado por el Rodina se le catalogó como un refuerzo de peso, sobre todo por el amplio conocimiento suyo del fútbol en Rusia. La apuesta no fue antojadiza y dio importantes resultados en un ritmo totalmente creciente.

Demostrando una faceta luminosa en el aparato ofensivo, la ‘Magia’ sobresalió por sus capacidades de habilitación y finalización. De ahí que se hiciera de unos números elocuentes en su primera aventura con el club moscovita, los cuales fueron trascendentales para lograr la meta institucional.

Yordy Reyna fue una pieza sustancial en el ascenso de Rodina. - Crédito: Difusión

En concreto, Yordy Reyna se hizo de un nombre propio en el Campeonato Nacional de Rusia por sus siete goles y ocho asistencias en 28 partidos celebrados con el Rodina, que tendrá su primera experiencia en la élite en el siguiente ejercicio liguero.

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Y para afrontarlo de la mejor manera posible se ha comenzado a planificar la hoja de ruta de incorporaciones y renovaciones. En ese último apartado, el efervescente extremo / volante sudamericano estará dispuesto a firmar un nuevo contrato para encarar la Liga Premier de Rusia.

Con la camiseta 10 en la espalda, el delantero peruano apareció para adelantar a su equipo en la cuenta. Video: Rodina Moscú

Enfoque Perú

No resulta extraño que Yordy Reyna mantenga la ambición de seguir avanzando en su carrera profesional. Tras haberse consagrado en el ascenso del fútbol ruso, el delantero ha fijado como meta inmediata consolidarse en la selección peruana, mostrando determinación por alcanzar un nuevo desafío representando a su país.

En fechas recientes, Reyna regresó a las convocatorias del equipo nacional. A pesar de este retorno, el futbolista no se conforma con ser una opción ocasional y busca convertirse en un habitual dentro de los llamados de Perú, con la intención de disputar un puesto en el equipo dirigido por Mano Menezes.

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Yordy Reyna en su retorno a la selección peruana durante un amistoso contra Rusia. - Crédito: REUTERS

La llegada de Menezes al banquillo de Perú ha generado un escenario de apertura, donde el seleccionador no ha cerrado las puertas a ningún futbolista. En este contexto, Reyna se mantiene como una opción latente para integrar la plantilla, reforzando la competencia interna por un lugar en el equipo.

Uno de los aspectos que juega a favor de la ‘Magia’ es su adaptabilidad táctica y su capacidad física en el aparato ofensivo. Estas características lo convierten en un recurso valioso para la 'bicolor’, ya que su versatilidad y aporte en ataque son considerados elementos que pueden fortalecer al grupo en futuras convocatorias.

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