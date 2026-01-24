Perú Deportes

Alianza Lima tomó drástica medida para evitar agresiones contra sus jugadores durante el amistoso ante Inter Miami de Lionel Messi

El cuadro ‘íntimo’ se pronunció previo a la Noche Blanquiazul luego de que Paolo Guerrero, Luis Advíncula y otros integrantes más sean agredidos por barristas en Matute

La directiva de Alianza Lima tomó drástica medida tras el ingreso de barristas al estadio Alejandro Villanueva el jueves 22 de enero, incidente en el que resultaron agredidos varios miembros del plantel y el gerente deportivo. Con el objetivo, de que no se repita durante la Noche Blanquiazul.

Este lamentable hecho ocurrió luego de hacerse pública una denuncia de abuso sexual contra los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, presentada por una ciudadana argentina. Los jugadores acusados habrían cometido el delito durante la pretemporada en Uruguay.

Entre los afectados se encuentran los jugadores Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Luis Ramos, Fernando Gaibor y el directivo Franco Navarro Mandayo, los cuales hasta el momento no se han pronunciado de ninguna forma, desatando la incertidumbre en el universo ‘íntimo’.

“Desde el Club Alianza Lima nos dirigimos a toda la familia blanquiazul, a nuestros hinchas y a los asistentes que nos acompañarán mañana 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva, a hacer un llamado para vivir la ‘Noche Blanquiazul’ con tranquilidad y en un ambiente de absoluto respeto”, se puede leer en el primer párrafo del documento.

Alianza, además, informó que viene “trabajando con las autoridades correspondientes para brindar las medidas necesarias que nos permitan que este evento sea disfrutado por todos los asistentes priorizando siempre la seguridad, el orden y el respeto, dentro y fuera del estadio”.

La decisión de reforzar la seguridad responde, además, a la elevada expectativa por la ‘Noche Blanquiazul’, prevista para el sábado 24 de enero, en la que Alianza Lima enfrentará a Inter Miami, equipo que cuenta con figuras internacionales como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul. La presencia de estos jugadores ha incrementado el interés y la convocatoria, lo que llevó a la directiva a intensificar la vigilancia y el control en el recinto.

A su vez, el ‘equipo del pueblo’ condenó los hechos suscitados en Matute el jueves pasado durante el entrenamiento. “Manifestamos nuestro rechazo absoluto a cualquier forma de violencia. Son situaciones que no deben repetirse y expresamos con firmeza que lo ocurrido no refleja el comportamiento ni el sentir de la familia íntima“.

Finalmente, Alianza informó las acciones que tomaron a partir de las agresiones contra sus futbolistas: "La institución ha iniciado las investigaciones pertinentes para identificar a los responsables que ingresaron a nuestro recinto y ejecutar, de manera drástica, las acciones legales que correspondan“.

Todo sobre la Noche Blanquiazul 2026

Como parte de las medidas de seguridad, Alianza Lima optó por cambiar la hora de su partido amistoso ante Inter Miami, pasando de las 20:00 horas a 17:00 horas de Perú. Por lo que su evento de presentación comenzará aún más temprano, dejando en segundo plano el término ‘Noche Blanquiazul’.

Lionel Messi y compañía, por su parte, llegaron a la capital peruana durante la noche del viernes 23 y pasarán la noche en el Hotel Intercontinental, situado en el distrito de Miraflores. Al día siguiente, partirán con dirección a Matute para hacer el reconocimiento de la cancha y posteriormente afrontar el amistoso ante los ‘íntimos’.

Los hinchas que no podrán asistir al estadio Alejandro Villanueva, tendrán la posibilidad de vivir el encuentro mediante señal abierta gracias a la transmisión de Latina TV. Además, L1 Max adquirió los derechos del cotejo y lo pasará por su señal. Se espera una fiesta deportiva en La Victoria.

