Dónde ver Haití vs Escocia en Perú HOY: canal tv online del duelo por fecha 1 del Mundial 2026

Haití y Escocia se enfrentarán hoy, sábado 13 de junio, por la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro, correspondiente al Grupo C, se disputará en el Gillette Stadium, ubicado en la ciudad de Boston, Estados Unidos.
Dónde ver Haití vs Escocia en Perú por Mundial 2026
El partido entre Haití y Escocia será transmitido únicamente por DirecTV, empresa que posee los derechos exclusivos de todos los encuentros del Mundial 2026. Además, el encuentro estará disponible en DGO, la plataforma digital, accesible desde dispositivos como celulares y computadoras.
Por otro lado, Infobae Perú realizará la cobertura minuto a minuto del enfrentamiento en su página web, desde la previa hasta el post partido, con todas las incidencias, goles y declaraciones.
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También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.
Horario de Haití vs Escocia en Perú por Mundial 2026
Este partido arrancará a las 20:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 19:00 horas de México; a las 20:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 21:00 horas de Haití, Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; a las 22:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; y a las 02:00 horas de Escocia (del domingo 14 de junio).
¿Cómo llegan al debut?
Haití llega al Mundial 2026 tras conformar un plantel con jugadores de distintas ligas internacionales, muchos de ellos convocados en los últimos años gracias a sus vínculos familiares con el país. El equipo cuenta con futbolistas que militan en clubes de la Premier League, la Ligue 1, la Superliga de Suiza, la MLS, Irán y Ecuador.
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En la etapa previa al torneo, el conjunto de Concacaf finalizó su preparación con una derrota ante Perú, después de haber goleado a Nueva Zelanda. Durante la fecha FIFA de marzo, empató 1-1 frente a Islandia, rival europeo, y perdió 1-0 ante Túnez, selección mundialista. Estos encuentros sirvieron para sumar experiencia de cara a la máxima cita.
Escocia llega al Mundial con un plantel liderado por Andy Robertson (exLiverpool), John McGinn (Aston Villa) y Scott McTominay (Napoli), referentes de un equipo que se destaca por su entrega y fortaleza colectiva. La base de los titulares milita en clubes de la Premier League y la Serie A italiana.
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En la fase preparatoria, el cuadro europeo consiguió goleadas ante Bolivia y Curazao, este último también clasificado al Mundial. Sin embargo, en la fecha FIFA de marzo, sufrió dos derrotas ante Japón y Costa de Marfil, lo que generó preocupación.
El duelo entre Haití y Escocia adquiere carácter decisivo para las aspiraciones de ambos en la Copa del Mundo, ya que Marruecos y Brasil parten como favoritos para avanzar en el Grupo C. Un triunfo en este encuentro puede resultar fundamental para mantener opciones de clasificación a la siguiente fase.
Fixture completo de Haití en el Mundial 2026
- Haití vs. Brasil (viernes 19 de junio / 19:30 horas / Lincoln Financial Field de Philadelphia)
- Haití vs. Marruecos (miércoles 24 de junio / 17:00 horas / Mercedes-Benz Stadium de Atlanta)
Fixture completo de Escocia en el Mundial 2026
- Escocia vs. Marruecos (viernes 19 de junio / 17:00 horas / Gillette Stadium de Boston)
- Escocia vs. Brasil (miércoles 24 de junio / 17:00 horas / Hard Rock Stadium de Miami)
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