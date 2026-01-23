Nuevo horario de Alianza Lima vs Circolo por adelanto de la Noche Blanquiazul 2026: programación de Latina TV para duelo de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima adelantó duelo con Circolo por Mundial de Clubes 2025 de vóley

Un cambio inesperado en el horario de la Noche Blanquiazul 2026 ha generado una serie de complicaciones para la televisión deportiva peruana. El evento de presentación oficial de Alianza Lima decidió adelantar su partido principal “por motivos de seguridad”, según informaron los organizadores, lo que obligó a Latina Televisión a modificar toda su programación para este sábado 24 de enero.

El principal atractivo de la jornada, el choque entre los ‘íntimos’ e Inter Miami de Lionel Messi, tenía previsto iniciar a las 20:00 horas. Con el nuevo cronograma, el partido se jugará a las 17:00 horas. Esta alteración afecta directamente a la cobertura de los encuentros de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, que se desarrollan en el Polideportivo Lucha Fuentes y que también forman parte de la parrilla del canal.

La tercera fecha de la fase 2 de la liga nacional coincidía con la transmisión del evento futbolístico, y obligó a Latina cambiar su programación, en especial el duelo entre Alianza Lima y Circolo Sportivo Italiano que estaba agendado para jugarse a las 14:00 horas.

La productora organizadora de la Noche Blanquiazul 2026 explicó el motivo del cambio de horario del partido entre Alianza Lima e Inter Miami.

Nuevo horario de Alianza Lima vs Circolo por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley

La organización de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 ya había tomado medidas anticipadas para el sábado 24 de enero, adelantando la programación de los partidos con el objetivo de evitar coincidencias en la transmisión con la Noche Blanquiazul 2026.

Sin embargo, eso se modificará por el adelanto de la presentación de Alianza Lima. Infobae Perú pudo conocer que los horarios y canales de los encuentros por la fecha 3 será el siguiente:

Sábado 24 de enero

- San Martín vs Deportivo Géminis (16:00 horas de Perú vía Latina web y app)

- Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano (19:00 horas de Perú vía Latina TV, web y app)

El choque entre las ‘santas’ y el equipo de Natialia Málaga mantiene su horario, pero solo será transmitido vía digital, no por señal abierta.

Alianza Lima tendrá acción con sus planteles de vóley y fútbol este sábado 24 de enero. Crédito: LPV

Cronograma de transmisión de Latina por la Noche Blanquiazul 2026

Sábado 24 de enero

- 14:00 horas: antesala Noche Blanquiazul

- 16:00 horas: previa Noche Blanquiazul

- 17:00 horas: partido Alianza Lima vs Inter Miami

El sábado 24 de enero, en Matute, se desarrollará un partido histórico con Leo Messi como protagonista. | VIDEO: Alianza Play

¿Por qué se adelantó la Noche Blanquiazul 2026?

El entusiasmo era palpable en La Victoria, donde los seguidores de Alianza Lima aguardaban con ansiedad la llegada de la Noche Blanquiazul 2026. La edición prometía un ambiente especial gracias a la presencia de un rival internacional, Inter Miami, que daría realce al tradicional evento de presentación del club.

Mientras la expectativa crecía, la atención se desplazó a los preparativos logísticos. En ese contexto, la productora responsable emitió un comunicado inesperado dirigido a los asistentes y a la audiencia en general.

La comunicación oficial confirmó un cambio específico en el desarrollo de la jornada: el partido de exhibición entre Alianza Lima y Inter Miami ya no se disputará en el horario inicialmente previsto. Los organizadores explicaron que la decisión responde a criterios técnicos relacionados con la planificación integral del evento.

Este ajuste obligó a los hinchas a modificar sus planes y generó una nueva dinámica en la organización del espectáculo, afectando tanto a la logística interna como a la programación televisiva y deportiva del día.

Banner del Alianza Lima vs Inter Miami en Matute por la 'Noche Blanquiazul' 2026 - Crédito: Club Alianza Lima.

Por su lado, Franco Navarro precisó que el cambio de horario de la presentación de Alianza Lima obedecía a una decisión del organizador del evento, descartando que la variación haya sido por la denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.