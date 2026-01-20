Alianza Lima vs Circolo: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

El inicio de la Fase 2 en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 ha mostrado una competencia pareja, con equipos que disputan cada punto con determinación. Los resultados ajustados y varios partidos extendidos hasta el quinto set reflejan la paridad reinante. De cara al fin de semana, la expectativa crece por la tercera fecha, que promete choques intensos y podría modificar la tabla de posiciones, manteniendo a los aficionados atentos a cada jugada y al desarrollo del campeonato.

Alianza Lima vs Circolo: día y hora del partidazo por la Liga Peruana de Vóley

Las ‘blanquiazules’ y las de Pueblo Libre se jugará este sábado 24 de enero en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El horario establecido es a las 14:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 15:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 16:00 horas.

Diana de la Peña destacó el sufrido triunfo de Alianza Lima ante Atenea. Crédito: LPV

Dónde ver Alianza Lima vs Circolo por la Liga Peruana de Vóley

La transmisión del esperado duelo estará disponible por Latina Televisión, que habilitará su señal tanto en televisión abierta como en su página web y aplicación oficial. De este modo, los aficionados podrán acceder a todos los partidos de forma gratuita y desde cualquier dispositivo.

Por otro lado, Infobae Perú brindará información minuto a minuto sobre los enfrentamientos más destacados y actualizará constantemente la tabla de posiciones. Así, quienes sigan el torneo tendrán acceso inmediato a las novedades y podrán monitorear el progreso de sus equipos favoritos.

¿Cómo llega Alianza Lima al partido?

Alianza Lima se mantiene firme para recuperar el liderato de la tabla de posiciones, se encuentra en el tercer lugar con 32 puntos, tres puntos abajo del líder Universitario de Deportes. Las bicampeonas sacaron un agónico triunfo por 3-2 frente Club Atlético Atenea, todo se definido en un quinto set que terminó 15-12 a favor de las blanquiazules.

El partido estuvo marcado por la alternancia constante en el marcador y por momentos de máxima tensión, especialmente cuando las ‘diosas’ tomaron ventaja inicial en el set final.

La igualdad en ocho puntos abrió una etapa de intercambios ajustados, donde la experiencia de Alianza resultó fundamental. El rendimiento en el servicio y el bloqueo permitió a las blanquiazules tomar ventaja, mientras que Atenea, pese a su esfuerzo, cometió errores en el saque que resultaron determinantes.

El remate decisivo el equipo de Facundo Morando selló la victoria y desató la alegría en su banca. Antes del quinto set, Atenea había igualado el partido al llevarse el cuarto parcial 25-22, demostrando una ofensiva agresiva y una diferencia de hasta cuatro puntos, aunque las blanquiazules lograron acortar distancias y empatar, reflejando la paridad que caracterizó todo el encuentro.

¡Increíble definición! Maëva Orlé aprovecha una pelota clave y anota el punto de la victoria para Alianza Lima en un partidazo contra Atenea. Mira la jugada que selló el 3-2 a favor del equipo íntimo.

Otros partidos de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 24 de enero

- Alianza Lima vs Circolo Sportivo Italiano (14:00 horas de Perú vía Latina TV, web y app)

- San Martín vs Géminis (16:00 horas de Perú vía Latina TV, web y app)

Domingo 25 de enero

- Atlético Atenea vs Deportivo Soan (12:30 horas de Perú vía Latina en web y app)

- Regatas Lima vs Olva Latino (15:15 horas de Perú vía Latina TV, web y app)

- Universitario vs Rebaza Acosta (17:00 horas de Perú vía Latina TV, web y app)

Programación oficial de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV