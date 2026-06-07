Diego Chávarri fue eliminado de ‘La Granja VIP’ y Gabriela Herrera queda en shock: así se definió la final

En un momento de máxima tensión a una semana de la gran final, la conductora revela quién es el nuevo eliminado. Diego Chávarri debe abandonar la competencia, despidiéndose de su compañero Paul en un conmovedor abrazo.

Diego Chávarri fue eliminado de 'La Granja VIP’ este sábado 6 de junio, en una gala que dejó a Gabriela Herrera en shock y definió el camino a la gran final del reality de convivencia de Panamericana TV.

Pamela López, Mónica Torres y Paul Michael avanzaron a la etapa decisiva, mientras la casa procesó una despedida cargada de emociones y silencios.

Con la final cada vez más cerca, la tensión se concentró en una placa que Diego describió como “muy complicada” y en la reacción de los participantes tras el anuncio oficial. La noche cerró con un abrazo fuerte entre Paul Michael y Diego antes de que el primero regresara a la granja.

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La eliminación de Diego Chávarri: una placa “para cualquiera”

Tras confirmarse su salida, Diego Chávarri resumió su estado anímico con una mezcla de sensaciones.

“Ah, triste, emocionado. Sabía que era una placa muy complicada y a estas alturas, en verdad, está para cualquiera”, expresó en su mensaje de despedida.

El participante también destacó que el tramo final del programa reunió a competidores sólidos: “Creo que todos los que quedamos hasta esta, hasta este momento somos muy fuertes, la gente nos quiere mucho. Me toca dejar la granja”.

El momento marcó un cierre definitivo para su recorrido en el reality, a una semana de la definición, y dejó la puerta abierta para que el resto de la casa reajuste alianzas y estrategias de cara a la última emisión.

Diego Chávarri fue eliminado de ‘La Granja VIP’ . YouTube: La Granja VIP.

El mensaje de despedida: agradecimientos y una confesión sobre la vida en la granja

En su intervención, Diego concentró sus agradecimientos en el equipo detrás de cámaras y en figuras clave del formato. “Agradecer a, a todos los de producción, a todos los trabajadores, a los doctores, a don Valentín, que me ha enseñado tanto sobre los animales de la granja”, señaló.

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Uno de los pasajes más comentados fue su confesión sobre el proceso de adaptación a las tareas del campo, con un relato puntual: “Al principio no podía recoger ni el popó de la vaca porque vomitaba”. Según contó, esa resistencia inicial cambió con el paso de los días hasta terminar involucrándose de forma activa en las labores: “Y terminé metiéndome sin que me digan”.

Diego también cerró con una lectura personal sobre lo que se lleva del programa: “Así que muy agradecido con todo por la oportunidad. Sé que he ganado mucha gente que me quiere afuera”.

El abrazo con Paul Michael antes del regreso a la casa

Antes de que Paul Michael regresara a la granja, se dio uno de los gestos más nítidos de la noche: un abrazo fuerte entre él y Diego. Fue una escena breve, pero cargada de significado, en un contexto donde cada despedida se vive como parte del cierre de temporada.

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El retorno de Paul a la casa fue recibido con alegría por parte de varios compañeros, pero también dejó un momento de tensión que se volvió evidente en la convivencia inmediata.

Paul Michael volvió a la casa y el reencuentro dejó una reacción inesperada de Gabriela Herrera. YouTube: La Granja VIP.

Gabriela Herrera, en shock: el silencio que marcó la gala

Cuando Paul Michael volvió a la casa, la reacción general fue de felicidad. Se celebró el regreso por parte de Pamela López, Mónica Torres e incluso Christian (Cri Cri). Sin embargo, quien quedó en shock y demoró en felicitarlo fue Gabriela Herrera, quien fue vinculada sentimentalmente con Diego Chávarri.

Ese desfase en la reacción instaló un clima particular en el grupo, porque la gala no solo definió a los que seguían en competencia, sino que también dejó expuestas dinámicas personales que venían marcando el encierro.

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Así fueron las “salvaciones”: Pamela López y Mónica Torres avanzaron

La primera en ser salvada fue Pamela López, aunque su retorno no tuvo el recibimiento más efusivo. De acuerdo con lo ocurrido en la gala, recibió una bienvenida tibia por parte de Cri Cri y Gabriela Herrera.

Luego siguió Mónica Torres, que sí fue recibida con más alegría, no solo por Cri Cri, Gabriela y Pamela, sino también por Shirley Arica, presentada como la única que quedó del team Víboras.

Dentro de la misma noche, don Valentín confirmó un dato que impactó al grupo: el 75% de presupuesto para el conjunto. El anuncio se incorporó como un punto clave en el tramo final del programa, en el que los recursos y las decisiones internas terminan influyendo en la convivencia.

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Pamela López, Mónica Torres y Paul Michael avanzaron rumbo a la gran final del reality de Panamericana TV. YouTube: La Granja VIP.

¿Quiénes llegaron a la semana final de ‘La Granja VIP’?

Según lo informado en la gala, los que llegaron a la semana final son: Pamela López, Mónica Torres, Paul Michael, Gabriela Herrera y Cri Cri. Además de Shirley Arica.

Con ese grupo definido, el reality entra en su última etapa, con el cierre programado para la próxima emisión decisiva.

Pamela López, Mónica Torres, Paul Michael, Gabriela Herrera, Cri Cri y Shirley Arica son los finalistas de La Granja VIP.

¿Cuándo y a qué hora es la gran final?

La gran final de La Granja VIP será el sábado 13 de junio a las 20:00 (8:00 pm), por la señal de Panamericana TV.

La cuenta regresiva ya empezó: tras la salida de Diego Chávarri el 6 de junio, la casa quedó reconfigurada y la expectativa se concentra en cómo se moverán los finalistas en los días previos a la última gala.

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