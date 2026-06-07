Perdí mi DNI el día de las elecciones: ¿puedo votar con denuncia policial?

Una mano sostiene un sobre con un DNI electrónico frente a la fachada de una agencia de Reniec, destacando el servicio de Trámite Exprés para la expedición de documentos en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El domingo 7 de junio de 2026, miles de ciudadanos en Perú se acercarán a las urnas para ejercer su derecho al voto. Sin embargo, muchos enfrentarán una situación inesperada: la pérdida del Documento Nacional de Identidad (DNI) justo el mismo día de las elecciones. La duda más frecuente en estos casos gira en torno a si es posible votar con una denuncia policial por pérdida de DNI. De acuerdo con información recopilada por ONPE, la respuesta es contundente: no es posible sufragar con una constancia policial, ya que el único documento legalmente válido para votar es el DNI físico original, sea azul o electrónico.

Según la normativa electoral vigente y lo expresado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ni las denuncias policiales ni el certificado de inscripción C4 del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reemplazan al documento físico para votar. Tampoco se aceptan pasaportes, copias fotostáticas, imágenes digitales, aplicaciones móviles ni comprobantes de trámite. Los miembros de mesa solo admiten el DNI físico, vigente o vencido, y permiten su uso si está deteriorado pero los datos son legibles.

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Un escritorio de comisaría peruana muestra un formulario de denuncia policial manuscrito, un DNI azul y uno electrónico, un bolígrafo azul y un sello, representando el proceso de reporte de documentos extraviados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos para votar: solo el DNI físico es válido

La legislación electoral establece que el DNI físico es el único documento que habilita a un ciudadano a ejercer su voto. Si el documento está vencido, la Resolución Jefatural 000057-2026 de Reniec extiende su vigencia de manera excepcional para la jornada electoral, permitiendo que quienes no renovaron su DNI puedan votar sin inconvenientes. ONPE confirma que esta flexibilización aplica exclusivamente para elecciones, no para otros trámites.

Una mujer sonríe mientras usa una computadora para tramitar el duplicado de su DNIe de forma exprés, un servicio clave para las Elecciones Generales 2026.

En cambio, la presentación de una denuncia policial por pérdida del DNI, aunque pueda servir como respaldo legal en otros contextos, no tiene validez electoral. “Perder el DNI físico antes de la jornada electoral imposibilita votar, ya que ni una denuncia policial ni el certificado de inscripción sustituyen el documento para identificarte en la mesa”, señala el organismo electoral en su cobertura especial.

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Perdiste el DNI antes de votar, estas son las alternativas para participar en las elecciones del 7 de junio

Qué hacer si perdiste tu DNI el día de las elecciones

Ante la imposibilidad de votar sin el documento original, existen procedimientos obligatorios para quienes han extraviado su DNI el mismo día de los comicios. El primer paso es realizar la denuncia policial. La Policía Nacional del Perú (PNP) habilita una plataforma digital para tramitar la denuncia por pérdida o robo, además de la posibilidad de acudir a la comisaría más cercana. Esta constancia debe contener la fecha exacta del incidente, en este caso, el domingo 7 de junio de 2026.

Una mujer sonríe mientras muestra su DNI y hace un gesto de aprobación en un anuncio de Reniec sobre las Elecciones Generales 2026 y la importancia de recoger el documento de identidad para votar.

La denuncia policial, aunque no habilita el voto, es fundamental para realizar el siguiente trámite: la dispensa electoral ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Desde el lunes 8 de junio de 2026, los afectados deben ingresar al portal oficial del JNE y acceder al apartado de dispensas. Allí deben cargar el documento escaneado de la denuncia policial y abonar la tasa correspondiente por derecho de trámite. Si el JNE evalúa favorablemente la solicitud, el ciudadano quedará exento de pagar la multa por omisión al sufragio.

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DNI azul o electrónico: conoce las diferencias y cuál podrás usar en la segunda vuelta electoral. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Excepciones que permiten votar

Existen situaciones específicas en las que sí es posible votar, aunque se haya perdido el DNI más reciente. La primera excepción corresponde a quienes conservan un DNI anterior o vencido. El Reniec ha dispuesto una prórroga oficial que autoriza el uso de cualquier DNI físico caducado exclusivamente durante la jornada electoral. Esto incluye el DNI azul tradicional, el electrónico o incluso el de menor de edad, siempre que el titular haya cumplido 18 años antes de la fecha límite establecida en el padrón.

Centro de votación en Perú muestra filas de votantes esperando, urna de ONPE en primer plano y banners del JNE, bajo la atenta vigilancia de un agente de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra excepción está vinculada al servicio DNI Exprés. Si la pérdida del documento ocurrió días previos a la elección y el ciudadano gestionó un duplicado mediante la plataforma web de Reniec, puede acercarse a las agencias habilitadas para retirar el nuevo documento. El servicio DNI Exprés permite tramitar y recoger un duplicado en 24 horas en agencias seleccionadas, lo que resulta clave para quienes previeron el trámite con antelación. Es importante verificar el estado de entrega en la plataforma de consulta de trámites del Reniec y asistir con anticipación, ya que el plazo para la entrega especial por elecciones suele cerrar a las 10:00 a.m. del día electoral.

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Empleados de RENIEC con chalecos institucionales y documentos de identidad en mano aguardan en la entrada de una oficina mientras peatones transitan sin detenerse en la concurrida calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias de no votar por pérdida de DNI

La imposibilidad de votar por pérdida del DNI conlleva la aplicación de una multa electoral, salvo que se gestione y apruebe la dispensa correspondiente. La multa varía según la jurisdicción y la condición socioeconómica del elector. Las autoridades recomiendan realizar todos los trámites cuanto antes para evitar sanciones y complicaciones administrativas posteriores.

Elementos clave de la jornada electoral en Perú, incluyendo un DNI azul sin holograma, cédula de votación, bolígrafo, urna de la ONPE y carteles de RENIEC sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de no realizar la denuncia y la dispensa, el ciudadano quedará registrado como omiso y deberá abonar la multa impuesta por el sistema electoral. El trámite de dispensa es personal y puede demorar varios días hábiles hasta su aprobación definitiva.

Recomendaciones de las autoridades electorales

Las entidades responsables del proceso electoral, como la ONPE y el JNE, insisten en la importancia de conservar el DNI físico en condiciones adecuadas y de verificar su vigencia antes de la jornada electoral. En caso de extravío, aconsejan actuar con rapidez para minimizar las consecuencias legales y administrativas. Las plataformas digitales de la PNP, Reniec y JNE permanecen habilitadas durante todo el proceso y ofrecen canales de consulta y orientación a los ciudadanos.

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La imagen muestra un aviso sobre trámites vía web con recojo en diversas oficinas de Lima, válido del 5 al 7 de junio, detallando direcciones y métodos de pago como tarjeta de débito, crédito o Yape.

Según información, las autoridades también recomiendan revisar la mesa y local de votación asignados con anticipación mediante los sistemas de consulta habilitados en línea. Esta medida busca reducir imprevistos y facilitar el ejercicio del derecho al voto.

Este gráfico detalla las fechas de validez para trámites web, las direcciones de las oficinas de recojo por región y las opciones de pago en línea como tarjeta de débito, crédito o Yape.

Alternativas y nuevos servicios para emergencias electorales

La implementación del servicio DNI Exprés y la digitalización de trámites policiales y electorales responden a la necesidad de ofrecer soluciones rápidas en días clave como las elecciones. Reniec ha ampliado la atención en sus agencias para la entrega de duplicados antes de cada jornada electoral, priorizando a quienes realizaron el trámite con tiempo suficiente.

No obstante, de acuerdo con el reporte, sólo el documento físico entregado por el Reniec habilita el voto. Las versiones digitales, imágenes o constancias en trámite no sustituyen el DNI original ante las mesas de sufragio.

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En síntesis, la única vía para votar el día de las elecciones es presentando el DNI físico original. La denuncia policial sirve exclusivamente como respaldo para solicitar la dispensa electoral y evitar la multa, pero no habilita el sufragio en el acto electoral. Las autoridades reiteran que la prevención y la gestión anticipada son las mejores herramientas para asegurar la participación ciudadana en los procesos democráticos.