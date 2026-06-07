Diego Elías cae ante Mostafa Asal en dramática semifinal del British Open 2026 que le impide revalidar el título

Diego Elías estuvo muy cerca de volver a instalarse en la final del British Open, pero terminó cediendo en una batalla memorable frente al egipcio Mostafa Asal. El mejor squashista peruano de la historia cayó por 3-2 en las semifinales del prestigioso torneo británico y no podrá defender la corona que conquistó en la edición 2025.
El encuentro, disputado en Birmingham, estuvo a la altura de las expectativas que genera cada enfrentamiento entre dos de los principales referentes del squash mundial. Elías, actual número tres del ranking PSA, y Asal, líder de la clasificación, protagonizaron un duelo de 115 minutos que volvió a demostrar por qué su rivalidad es una de las más apasionantes del circuito profesional.
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La derrota significó el final del camino para el peruano en un campeonato donde defendía el título conseguido el año pasado precisamente tras derrotar al egipcio en la final. Esta vez, sin embargo, el desenlace favoreció al africano, quien logró tomarse la revancha y avanzar a su tercera final consecutiva del British Open.
Desde el inicio quedó claro que ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder terreno. El primer juego fue extremadamente equilibrado, con largos intercambios y puntos de gran desgaste físico. Finalmente, Asal encontró mayor precisión en los momentos decisivos para imponerse por 11-9 y tomar la delantera.
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La respuesta de Elías llegó en el segundo parcial. Aunque el egipcio tuvo dos oportunidades para ampliar la ventaja cuando se colocó 10-8 arriba, el peruano mostró toda su capacidad competitiva para revertir la situación. Encadenó cuatro puntos consecutivos y se llevó el set por 12-10, nivelando el marcador y devolviendo la incertidumbre a una semifinal que prometía extenderse hasta el límite.
El tercer episodio mantuvo la misma intensidad. Ninguno logró despegarse en el marcador y el parcial volvió a definirse por detalles. Con el marcador igualado 9-9, Asal consiguió los dos puntos siguientes para quedarse con el juego por 11-9 y recuperar la ventaja en el partido.
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Parecía que el número uno del mundo encaminaba definitivamente la victoria cuando en el cuarto set llegó a tener una ventaja de 9-5, la mayor diferencia registrada durante todo el encuentro. Sin embargo, Elías volvió a exhibir una enorme fortaleza mental. El peruano ganó seis puntos consecutivos y cerró el parcial por 11-9, forzando un quinto juego que mantuvo en vilo a los asistentes.
La definición fue un reflejo perfecto de todo lo ocurrido previamente. Ambos jugadores intercambiaron golpes de altísimo nivel y llegaron empatados 9-9 al momento decisivo. Esta vez, la balanza volvió a inclinarse del lado de Asal, quien aprovechó sus oportunidades para sellar el 11-9 definitivo y asegurar la victoria por 3-2.
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Con este resultado, el historial entre ambos queda 13-8 a favor del egipcio, aunque la distancia sigue siendo mucho más estrecha de lo que reflejan los números, considerando la enorme cantidad de partidos que se han definido por pequeños detalles.
Invitación a soñar en Los Ángeles
La espectacular semifinal entre Diego Elías y Mostafa Asal no pasó desapercibida para nadie. Incluso la página oficial de los Juegos Olímpicos destacó el enfrentamiento y dejó abierta la posibilidad de que esta rivalidad siga escribiendo capítulos históricos.
“100%. Tenemos la sensación de que volveremos a ver esta batalla en la cancha”, señaló la cuenta oficial del movimiento olímpico al referirse al duelo protagonizado por ambos deportistas en Birmingham.
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La afirmación genera especial ilusión para el deporte peruano. Los Ángeles 2028 marcará el debut del squash como disciplina olímpica y Elías llegará como una de las principales figuras de la especialidad a nivel mundial.
El peruano ya sabe lo que significa ocupar el primer lugar del ranking PSA y mantiene intacto el objetivo de recuperar esa posición en los próximos meses. Antes tendrá un nuevo reto en las PSA Finals, donde buscará cerrar la temporada con un título de prestigio y seguir consolidando su candidatura para pelear por una medalla olímpica cuando el squash haga finalmente su esperado estreno en los Juegos.
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