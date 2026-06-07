Perú

Reniec hoy 7 de junio: horarios y agencias para recoger DNI durante la segunda vuelta

La jornada electoral de este domingo concentra la atención en las oficinas con horario extendido, donde los ciudadanos pueden gestionar la entrega de su documento y asegurar su participación en las urnas

Guardar
Google icon
Vista exterior de una oficina de RENIEC con personas esperando en fila y sentadas en un banco. Un hombre sostiene un DNI azul. Se ve un guardia de seguridad.
Ciudadanos esperan afuera de una oficina de RENIEC en Perú, mientras algunos DNI permanecen sin ser recogidos, reflejando una baja afluencia para este trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dispuso la ampliación de horarios de atención en más de 40 sedes a nivel nacional, facilitando la entrega y trámites del Documento Nacional de Identidad (DNI), en preparación para la jornada electoral de la segunda vuelta hoy, 7 de junio de 2026. Esta medida busca asegurar que los ciudadanos cuenten con su documento de identificación vigente y puedan ejercer su derecho al voto, así como acceder a otros servicios esenciales como educación y salud.

La ampliación de la atención abarca agencias ubicadas en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes. Según detalló Reniec, el horario extendido es de 07.00 a 16.00 horas, permitiendo a los ciudadanos realizar gestiones de entrega y trámites de DNI en un rango más amplio de tiempo.

PUBLICIDAD

Personas de diversas edades hacen fila en una oficina de Reniec. Una madre con su hija, un joven y una adulta mayor interactúan con personal y dispositivos digitales.
Diversas generaciones de ciudadanos, incluyendo niños, adolescentes y adultos mayores, hacen fila para acceder a los servicios digitales de Reniec en una jornada de modernización de trámites institucionales en una sede municipal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oficinas habilitadas y verificación del estado del trámite

Reniec estableció que solo algunas sedes cuentan con el horario extendido, por lo que recomendó a los usuarios verificar previamente si la oficina elegida figura en el listado oficial. Para facilitar este proceso, la entidad habilitó una plataforma digital donde los ciudadanos pueden consultar el estado de su trámite. Al ingresar su número de DNI o de solicitud, el sistema muestra el avance del proceso y confirma si el documento ya está listo para su recojo.

El organismo resaltó la importancia de acudir únicamente cuando el trámite esté al 100% completado, con el fin de evitar aglomeraciones y optimizar la atención. Esta iniciativa refuerza la estrategia nacional para que ningún ciudadano quede imposibilitado de votar por falta de su documento de identidad.

PUBLICIDAD

Fila de personas diversas (adultos mayores, niños, adultos) sentadas en sillas. Personal de Reniec con chalecos azules orienta a una mujer mayor. Fondo azul y gris.
Un grupo diverso de ciudadanos, incluyendo niños, adultos mayores y familias, espera ser atendido por personal de Reniec en un polideportivo, reflejando un ambiente de paciencia y acompañamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Servicios virtuales y trámites alternativos

Reniec también recordó que una parte considerable de los trámites vinculados al DNI y registros civiles puede completarse de manera virtual a través de su sitio web. Entre los servicios disponibles figuran:

  • La solicitud de duplicado,
  • Renovación del DNI,
  • Rectificación de estado civil y
  • Obtención de copias certificadas de actas.

De este modo, la institución busca reducir la afluencia presencial y agilizar la gestión documental para la población.

Quienes opten por la vía digital pueden realizar el seguimiento de su solicitud hasta la etapa de entrega física en la agencia seleccionada. La utilización de estos canales virtuales ha permitido descentralizar la atención y disminuir los tiempos de espera para los usuarios.

Plano medio de una mano adulta que entrega un DNI peruano azul con el escudo nacional a otra mano, sobre una mesa con folders y el logo de Reniec.
Una mano entrega un Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano con el escudo nacional visible a otra, sobre una mesa con material informativo de Reniec, simbolizando el acceso a la identidad ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas especiales para el ejercicio del voto con DNI vencido

Ante la proximidad de la segunda vuelta electoral hoy, 7 de junio de 2026, Reniec emitió la resolución jefatural 000057-2026, autorizando a los ciudadanos a sufragar con DNI vencido o próximo a vencer. Esta disposición aplica a todas las versiones del documento —amarillo, azul y electrónico, incluyendo las versiones 1.0, 2.0 y 3.0— y tiene vigencia exclusiva para la jornada electoral.

La entidad subrayó que la medida no se extiende para otros trámites administrativos, sino que responde a la necesidad de garantizar el derecho al voto y la participación ciudadana en una fecha clave del calendario electoral. La flexibilidad adoptada por Reniec busca evitar la exclusión de electores por motivos administrativos y facilitar un proceso de votación inclusivo.

Primer plano de una laptop mostrando la web de RENIEC con un formulario digital y una mano usando el trackpad; junto a ella, un DNI electrónico peruano.
Un DNI electrónico peruano y una laptop mostrando la web de RENIEC ilustran la facilidad de realizar trámites digitales desde la comodidad del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para el recojo del DNI y acceso a servicios

A pocos días de la segunda vuelta, la prioridad recae en la identificación plena de los ciudadanos que acudirán a las urnas. Reniec exhortó a la población a consultar el estado de su trámite y acercarse solo cuando el sistema confirme que el DNI está listo. Además, la institución mantiene canales de atención para consultas adicionales sobre registros civiles y actualización de datos personales.

El acceso oportuno al Documento Nacional de Identidad resulta fundamental no solo para el ejercicio del sufragio, sino también para acceder a servicios de salud, educación y otros derechos fundamentales. La ampliación de horarios y la habilitación de trámites virtuales forman parte de una estrategia integral para fortalecer la identificación ciudadana durante eventos electorales de alta concurrencia.

Imagen O3RQEJCAIBFDJEAUPB6LFCAZ34

Importancia del 7 de junio en el proceso democrático

Hoy, 7 de junio de 2026, representa una fecha determinante para el proceso democrático peruano, ya que la segunda vuelta de las Elecciones Generales definirá el rumbo político del país. El esfuerzo de Reniec para ampliar la cobertura de atención y flexibilizar los requisitos documentarios responde a la magnitud de la jornada y a la obligación de asegurar que todos los ciudadanos habilitados puedan ejercer su derecho al voto.

El organismo reiteró que la presentación del DNI, aun cuando esté vencido, será válida solo para la votación de hoy. Para otros trámites ante entidades públicas o privadas, seguirá rigiendo la vigencia administrativa habitual.

Interior de un centro de votación en Perú con varias mesas y cabinas de votación blancas de la ONPE, personas sentadas y de pie, y logos del JNE en pancartas.
Una amplia escena muestra mesas de votación y cabinas de la ONPE en un centro electoral durante la jornada nacional en Perú, con votantes y miembros de mesa concentrados en sus labores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones finales sobre el acceso y la identificación ciudadana

En este contexto, Reniec insistió en la verificación anticipada del estado del DNI y la consulta de las agencias habilitadas con horario extendido. La colaboración ciudadana resulta esencial para mantener el orden y la eficiencia en la entrega de documentos, así como para garantizar el desarrollo adecuado de la jornada electoral.

Las acciones implementadas para la segunda vuelta hoy, 7 de junio, constituyen un refuerzo a los mecanismos de identificación y participación, pilares fundamentales para la consolidación democrática y el acceso efectivo a derechos ciudadanos.

Temas Relacionados

RENIECDNIElecciones 2026Elecciones Perú 2026Segunda vuelta electoralperu-noticias

Más Noticias

Elecciones 2026: locales de votación abren sus puertas para el inicio de la segunda vuelta

Las autoridades electorales habilitaron los centros de votación en todo el país para la segunda vuelta presidencial. Más de 27 millones de peruanos están habilitados para elegir al próximo mandatario en una jornada

Elecciones 2026: locales de votación abren sus puertas para el inicio de la segunda vuelta

Dónde ver Ecuador vs Guatemala HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Los norteños se enfrentarán los ‘chapines’ en Estados Unidos, en su última prueba previo al Mundial 2026. Conoce las señales disponibles para crucial duelo

Dónde ver Ecuador vs Guatemala HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Elecciones 2026 EN VIVO HOY 7 de junio: minuto a minuto de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

La jornada ya comenzó en el exterior: peruanos en Australia, Japón y Corea del Sur fueron los primeros en votar. En el territorio nacional, 90.223 mesas están habilitadas y 28.772 fiscalizadores del JNE supervisan el proceso. Aquí todos los detalles de la elección final

Elecciones 2026 EN VIVO HOY 7 de junio: minuto a minuto de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Elecciones 2026: Peruanos acuden a sus locales de votación en el extranjero

La ONPE supervisa y reporta el desarrollo de la jornada electoral internacional mediante imágenes y actualizaciones de los centros de sufragio

Elecciones 2026: Peruanos acuden a sus locales de votación en el extranjero

Elecciones presidenciales en Perú: la historia de los procesos más ajustados y la pugna por llegar al sillón de Pizarro

Los comicios peruanos recientes destacan por resultados reñidos, con Keiko Fujimori perdiendo por escaso margen en dos ocasiones y enfrentando ahora a Roberto Sánchez en una segunda vuelta decisiva

Elecciones presidenciales en Perú: la historia de los procesos más ajustados y la pugna por llegar al sillón de Pizarro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Elecciones 2026 EN VIVO HOY 7 de junio: minuto a minuto de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Elecciones 2026 EN VIVO HOY 7 de junio: minuto a minuto de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Elecciones presidenciales en Perú: la historia de los procesos más ajustados y la pugna por llegar al sillón de Pizarro

Perú elige entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a su noveno presidente en diez años

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: los perfiles de los dos candidatos que definen quién gobernará el Perú hasta 2031

Segunda vuelta en Perú: el Jurado Nacional de Elecciones activa plan especial para evitar errores del 12 de abril

ENTRETENIMIENTO

Diego Chávarri fue eliminado de ‘La Granja VIP’ y Gabriela Herrera queda en shock: así se definió la final

Diego Chávarri fue eliminado de ‘La Granja VIP’ y Gabriela Herrera queda en shock: así se definió la final

Teatro peruano y argentino se fusionan en ‘El Río en Mí’, el thriller de Francisco Lumerman que debuta en Lima

Karla Tarazona enfrenta críticas por su boda con Christian Domínguez y toma con humor la parodia en ‘JB Noticias’

Tula Rodríguez y su emotivo reencuentro con Valentina tras dos meses estudiando en Nueva York: “Corazón a mil”

Familia de Iván Paredes hace fuerte advertencia a Magaly Medina tras comentarios en su pódcast: “El celular del Dr. existe”

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 7 de junio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 7 de junio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Perú vs España: partido amistoso en Puebla por fecha FIFA 2026

Diego Elías cae ante Mostafa Asal en dramática semifinal del British Open 2026 que le impide revalidar el título

El recambio de Perú: los 6 jugadores que debutaron con Mano Menezes

Yoshimar Yotún valoró la evaluación contra Haití: “Para nosotros era un partido súper importante para seguir construyendo”