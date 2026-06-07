Elecciones 2026 EN VIVO HOY 7 de junio: minuto a minuto de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

El general de división Oscar Calle , comandante del Comando Operacional del Centro, instó a la ciudadanía a acudir con confianza a las urnas y recordó el mandato constitucional de las instituciones castrenses. De acuerdo con la Constitución Política del Perú , las Fuerzas Armadas participan en el proceso electoral con absoluta neutralidad: sus funciones abarcan la seguridad de los locales de votación, el resguardo del traslado del material electoral y patrullajes preventivos en zonas estratégicas, todo ello dentro del marco legal vigente y con respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Las Fuerzas Armadas desplegaron más de 45.000 efectivos en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad durante la segunda vuelta electoral del domingo 7 de junio. Como parte del operativo, un contingente de 856 militares partió desde el Cuartel Rafael Hoyos Rubio , en el distrito del Rímac, con destino al departamento de Huánuco , desde donde fue distribuido hacia distintas provincias y distritos para el resguardo de locales de votación. Las unidades se movilizan en apoyo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Este domingo 7 de junio de 2026 , Perú realizará la Segunda Elección Presidencial 2026 . La Oficina Nacional de Procesos Electorales ( ONPE ) fijó un horario único de votación en el territorio nacional: de 07:00 a 17:00 horas. Para evitar contratiempos, la entidad recomendó a los electores verificar con anticipación su local y mesa, y acudir con tiempo para ubicar el aula asignada y completar el proceso sin apuros.

La entrega de material electoral al Centro Poblado de Wijint (CCPP Wijint), jurisdicción de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Alto Amazonas , se encuentra en su etapa final y culminará en las próximas horas, según informó la cuenta oficial en X de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) . Con esta acción, el organismo electoral prevé completar el despliegue del material al 100% a nivel nacional , garantizando la cobertura en todas las regiones del país antes del inicio de los comicios .

Keiko Sofía Fujimori Higuchi , de 51 años, llega a su cuarta segunda vuelta en condiciones distintas a las anteriores. Sin su padre Alberto Fujimori —fallecido en septiembre de 2024—, sin el juicio por lavado de activos que acumuló más de 500 días de detención y que el Poder Judicial archivó en enero de 2026 por sentencia del Tribunal Constitucional, y sin su exesposo Mark Vito Villanella. Fundadora de Fuerza Popular y congresista desde 2006, obtuvo el 17,19% en la primera vuelta del 12 de abril. Su plan “Perú con Orden” propone 1.000 patrulleros inteligentes , 10.000 cámaras y cuatro mega penales en seguridad; reducir el déficit fiscal al 1% del PBI y atraer entre USD 5.000 y 7.000 millones anuales de inversión en economía; y reducir la pobreza al 15% en cinco años.

Roberto Helbert Sánchez Palomino , de 57 años, compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo , condenado a 11 años y 5 meses de prisión. Psicólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue el único ministro que sobrevivió a todos los cambios de gabinete de Castillo. Obtuvo el 12,03% en la primera vuelta, superando al ultraderechista Rafael López Aliaga por apenas 21.000 votos . En el tramo final moderó su discurso económico, nombró como asesor a Pedro Francke y prometió respetar la inversión privada. Mantiene su propuesta de referéndum para reemplazar la Constitución de 1993 y un impuesto a las ganancias “extraordinarias” del sector minero.

La vigilancia se multiplicó respecto a la primera vuelta: hay alrededor de 55.000 observadores dentro y fuera del país, entre ellos una delegación internacional récord de 587 fiscalizadores de la Unión Europea, la OEA y otras entidades. El JNE desplegó 28.772 fiscalizadores en todo el territorio.

El padrón electoral suma 27.325.432 ciudadanos habilitados para sufragar: 26.114.619 en el territorio nacional y 1.210.813 en el extranjero. Las mesas de sufragio funcionarán de 07:00 a 17:00 en todo el país. Se habilitaron 90.223 mesas en 10.313 locales de votación. La ONPE reasignó 44 locales y reubicó 549 mesas respecto a la primera vuelta, lo que afectó a más de 160.000 ciudadanos , especialmente en Jesús María, Lince, Miraflores, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar.

El embajador Pedro Bravo , director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, detalló que en Tokio se instalaron 31 mesas de 51 previstas, con un padrón de 24.000 electores , y que en Sídney se concentra la mayor comunidad peruana en Australia. La jornada exterior abarca 63 países y 119 oficinas consulares , con cerca de 1,2 millones de peruanos habilitados para votar a nivel mundial. En la primera vuelta sufragaron 411.000 connacionales en el exterior, un récord histórico.

Antes de que se abrieran las mesas en el territorio nacional, los primeros peruanos en sufragar lo hicieron desde Asia y Oceanía . El Centro de Monitoreo de la Cancillería reportó que hasta las 18:00 hora peruana del sábado se habían instalado 72 de las 104 mesas previstas en esa primera etapa, con votantes en Nueva Zelanda, Australia, Japón y Corea del Sur .

En Lima Metropolitana y el Callao, la distribución concluyó el sábado 6 de junio: 2.251 locales recibieron el material, con solo dos locales en San Borja y Chorrillos que lo recibieron en la tarde. La operación movilizó 210 unidades de transporte para abastecer cerca de 30.000 mesas en la capital.

La ONPE informó que la distribución del material electoral alcanzó el 100% del territorio peruano con la entrega al centro poblado de Wijint, en el distrito de Andoas, provincia del Datem del Marañón, en Loreto. La operación contó con la participación del JNE y la Policía Nacional del Perú , quienes acompañaron y resguardaron el traslado hacia ese punto remoto de la Amazonía.

06:17 hs

Cómo leer los resultados esta noche: boca de urna, conteo rápido y ONPE

Cuando cierren las mesas a las 17:00, comenzarán a circular tres tipos de cifras con nombres distintos que suelen confundirse pero tienen orígenes y consecuencias jurídicas radicalmente distintas.

El boca de urna pregunta a los votantes al salir del local. Es el mecanismo más rápido pero menos preciso: depende de la honestidad del votante y puede distorsionarse en elecciones reñidas. El JNE prohíbe su difusión antes del cierre de urnas.

El conteo rápido es más robusto: lee directamente las actas de escrutinio una vez que los miembros de mesa terminaron de contar los votos. La Asociación Civil Transparencia, en alianza con Ipsos, publicará su proyección entre las 20:00 y las 21:00. Si la diferencia es muy reducida, informará un empate técnico. No tiene valor jurídico.

Los resultados oficiales de la ONPE son el único mecanismo con validez legal. El organismo activa su portal resultadoelectoral.onpe.gob.pe desde las 18:00 y publica el conteo conforme procesa actas. Los primeros datos se esperan después de las 23:00, con las actas de Lima y Callao como punto de partida. La proclamación definitiva del ganador, a cargo del JNE, está prevista para mediados de julio de 2026, según confirmó la vocera del organismo, Grecia Rentería, quien precisó que las actas con observaciones se incrementaron en más de un 50% respecto a comicios anteriores.