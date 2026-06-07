Perú

Elecciones 2026 EN VIVO HOY 7 de junio: minuto a minuto de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

La jornada ya comenzó en el exterior: peruanos en Australia, Japón y Corea del Sur fueron los primeros en votar. En el territorio nacional, 90.223 mesas están habilitadas y 28.772 fiscalizadores del JNE supervisan el proceso. Aquí todos los detalles de la elección final

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Hoy, domingo 7 de junio de 2026, el Perú celebra la Segunda Elección Presidencial 2026, el balotaje entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Quien gane gobernará el país entre 2026 y 2031 y se convertirá en el décimo presidente del Perú en una sola década, periodo en el que el país ha tenido ocho mandatarios en una sucesión de destituciones, renuncias y golpes que han convertido la inestabilidad en el rasgo más constante de su sistema político.

07:24 hsHoy

Fuerzas Armadas resguardan Elecciones de segunda vuelta

Efectivos de las Fuerzas Armadas de Perú hablando con personal de ONPE. (Foto: IG/@ONPE)
Efectivos de las Fuerzas Armadas de Perú hablando con personal de ONPE. (Foto: IG/@ONPE)

Las Fuerzas Armadas desplegaron más de 45.000 efectivos en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad durante la segunda vuelta electoral del domingo 7 de junio. Como parte del operativo, un contingente de 856 militares partió desde el Cuartel Rafael Hoyos Rubio, en el distrito del Rímac, con destino al departamento de Huánuco, desde donde fue distribuido hacia distintas provincias y distritos para el resguardo de locales de votación. Las unidades se movilizan en apoyo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El general de división Oscar Calle, comandante del Comando Operacional del Centro, instó a la ciudadanía a acudir con confianza a las urnas y recordó el mandato constitucional de las instituciones castrenses. De acuerdo con la Constitución Política del Perú, las Fuerzas Armadas participan en el proceso electoral con absoluta neutralidad: sus funciones abarcan la seguridad de los locales de votación, el resguardo del traslado del material electoral y patrullajes preventivos en zonas estratégicas, todo ello dentro del marco legal vigente y con respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

07:11 hsHoy

Elecciones 2026: a qué hora abren y cierran las mesas de votación este domingo 7 de junio

Este domingo 7 de junio se define la segunda vuelta presidencial. Conoce el horario oficial, cómo ubicar tu local de votación, qué multas se aplican por omisión al sufragio y por no cumplir como miembro de mesa, desde cuándo rige la ley seca, qué pasa con el boca de urna y dónde seguir los resultados oficiales de la ONPE.

Un trabajador electoral ayuda a una persona a emitir su voto en un colegio electoral, después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce
Un trabajador electoral ayuda a una persona a emitir su voto en un colegio electoral, después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Este domingo 7 de junio de 2026, Perú realizará la Segunda Elección Presidencial 2026. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fijó un horario único de votación en el territorio nacional: de 07:00 a 17:00 horas. Para evitar contratiempos, la entidad recomendó a los electores verificar con anticipación su local y mesa, y acudir con tiempo para ubicar el aula asignada y completar el proceso sin apuros.

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07:10 hsHoy

ONPE culmina reparto electoral: último envío a Wijint completa despliegue y cobertura total a nivel nacional

La entrega de insumos a la localidad amazónica marca el cierre del reparto logístico, mientras la organización electoral asegura la cobertura en todo el país para garantizar el derecho al voto

Personal de la ONPE sacando material electoral de un helicóptero del Ejército del Perú. (Foto: IG/@ONPE)
Personal de la ONPE sacando material electoral de un helicóptero del Ejército del Perú. (Foto: IG/@ONPE)

La entrega de material electoral al Centro Poblado de Wijint (CCPP Wijint), jurisdicción de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Alto Amazonas, se encuentra en su etapa final y culminará en las próximas horas, según informó la cuenta oficial en X de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Con esta acción, el organismo electoral prevé completar el despliegue del material al 100% a nivel nacional, garantizando la cobertura en todas las regiones del país antes del inicio de los comicios.

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06:21 hsHoy

La cuarta vez de Keiko Fujimori

Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 51 años, llega a su cuarta segunda vuelta en condiciones distintas a las anteriores. Sin su padre Alberto Fujimori —fallecido en septiembre de 2024—, sin el juicio por lavado de activos que acumuló más de 500 días de detención y que el Poder Judicial archivó en enero de 2026 por sentencia del Tribunal Constitucional, y sin su exesposo Mark Vito Villanella. Fundadora de Fuerza Popular y congresista desde 2006, obtuvo el 17,19% en la primera vuelta del 12 de abril. Su plan “Perú con Orden” propone 1.000 patrulleros inteligentes, 10.000 cámaras y cuatro mega penales en seguridad; reducir el déficit fiscal al 1% del PBI y atraer entre USD 5.000 y 7.000 millones anuales de inversión en economía; y reducir la pobreza al 15% en cinco años.

Keiko Fujimori en un escenario, sosteniendo un micrófono. Viste un blazer rojo y pantalón blanco, con luces rojas y una pantalla que muestra su imagen de fondo.
Keiko Fujimori interviene en un acto público, vistiendo un blazer rojo y frente a una pantalla que proyecta su imagen, rodeada de luces y banderas rojas y blancas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:19 hsHoy

El sombrero castillista en otra elección

Roberto Helbert Sánchez Palomino, de 57 años, compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo, condenado a 11 años y 5 meses de prisión. Psicólogo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue el único ministro que sobrevivió a todos los cambios de gabinete de Castillo. Obtuvo el 12,03% en la primera vuelta, superando al ultraderechista Rafael López Aliaga por apenas 21.000 votos. En el tramo final moderó su discurso económico, nombró como asesor a Pedro Francke y prometió respetar la inversión privada. Mantiene su propuesta de referéndum para reemplazar la Constitución de 1993 y un impuesto a las ganancias “extraordinarias” del sector minero.

El candidato izquierdista Roberto Sánchez habla durante una reunión con integrantes de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) este viernes, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar
El candidato izquierdista Roberto Sánchez habla durante una reunión con integrantes de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) este viernes, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar
06:18 hsHoy

Segunda vuelta electoral en números

El padrón electoral suma 27.325.432 ciudadanos habilitados para sufragar: 26.114.619 en el territorio nacional y 1.210.813 en el extranjero. Las mesas de sufragio funcionarán de 07:00 a 17:00 en todo el país. Se habilitaron 90.223 mesas en 10.313 locales de votación. La ONPE reasignó 44 locales y reubicó 549 mesas respecto a la primera vuelta, lo que afectó a más de 160.000 ciudadanos, especialmente en Jesús María, Lince, Miraflores, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar.

La vigilancia se multiplicó respecto a la primera vuelta: hay alrededor de 55.000 observadores dentro y fuera del país, entre ellos una delegación internacional récord de 587 fiscalizadores de la Unión Europea, la OEA y otras entidades. El JNE desplegó 28.772 fiscalizadores en todo el territorio.

Ilustración acuarela: Dos candidatos saludando. Ánfora de ONPE al centro. Rodeándolos, votantes indecisos con signos de interrogación.
Ilustración en acuarela de dos candidatos presidenciales saludando frente a un ánfora de la ONPE, rodeados por decenas de votantes indecisos con signos de interrogación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:17 hsHoy

El voto en el exterior ya comenzó

Antes de que se abrieran las mesas en el territorio nacional, los primeros peruanos en sufragar lo hicieron desde Asia y Oceanía. El Centro de Monitoreo de la Cancillería reportó que hasta las 18:00 hora peruana del sábado se habían instalado 72 de las 104 mesas previstas en esa primera etapa, con votantes en Nueva Zelanda, Australia, Japón y Corea del Sur.

El embajador Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, detalló que en Tokio se instalaron 31 mesas de 51 previstas, con un padrón de 24.000 electores, y que en Sídney se concentra la mayor comunidad peruana en Australia. La jornada exterior abarca 63 países y 119 oficinas consulares, con cerca de 1,2 millones de peruanos habilitados para votar a nivel mundial. En la primera vuelta sufragaron 411.000 connacionales en el exterior, un récord histórico.

Votación peruana en Asia y Oceanía
Votación peruana en Asia y Oceanía
06:17 hsHoy

El material electoral llegó al 100% del territorio

La ONPE informó que la distribución del material electoral alcanzó el 100% del territorio peruano con la entrega al centro poblado de Wijint, en el distrito de Andoas, provincia del Datem del Marañón, en Loreto. La operación contó con la participación del JNE y la Policía Nacional del Perú, quienes acompañaron y resguardaron el traslado hacia ese punto remoto de la Amazonía.

En Lima Metropolitana y el Callao, la distribución concluyó el sábado 6 de junio: 2.251 locales recibieron el material, con solo dos locales en San Borja y Chorrillos que lo recibieron en la tarde. La operación movilizó 210 unidades de transporte para abastecer cerca de 30.000 mesas en la capital.

Varias personas con chalecos de ONPE y JNE cargan cajas de material electoral en un camión morado y blanco. Un hombre mira hacia arriba en primer plano
Miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) supervisan el cargamento de material electoral en un camión para la segunda vuelta de las elecciones en Perú. (JNE)
06:17 hsHoy

Cómo leer los resultados esta noche: boca de urna, conteo rápido y ONPE

Cuando cierren las mesas a las 17:00, comenzarán a circular tres tipos de cifras con nombres distintos que suelen confundirse pero tienen orígenes y consecuencias jurídicas radicalmente distintas.

El boca de urna pregunta a los votantes al salir del local. Es el mecanismo más rápido pero menos preciso: depende de la honestidad del votante y puede distorsionarse en elecciones reñidas. El JNE prohíbe su difusión antes del cierre de urnas.

El conteo rápido es más robusto: lee directamente las actas de escrutinio una vez que los miembros de mesa terminaron de contar los votos. La Asociación Civil Transparencia, en alianza con Ipsos, publicará su proyección entre las 20:00 y las 21:00. Si la diferencia es muy reducida, informará un empate técnico. No tiene valor jurídico.

Los resultados oficiales de la ONPE son el único mecanismo con validez legal. El organismo activa su portal resultadoelectoral.onpe.gob.pe desde las 18:00 y publica el conteo conforme procesa actas. Los primeros datos se esperan después de las 23:00, con las actas de Lima y Callao como punto de partida. La proclamación definitiva del ganador, a cargo del JNE, está prevista para mediados de julio de 2026, según confirmó la vocera del organismo, Grecia Rentería, quien precisó que las actas con observaciones se incrementaron en más de un 50% respecto a comicios anteriores.

Ipsos y Datum Internacional publicarán los datos preliminares de la segunda vuelta peruana| Foto: Creada por Gemini IA
Ipsos y Datum Internacional publicarán los datos preliminares de la segunda vuelta peruana| Foto: Creada por Gemini IA
06:16 hsHoy

Cinco cosas que debes saber antes de votar

Lleva tu DNI. Es el único documento válido. Reniec prorrogó la vigencia del DNI vencido hasta el 7 de junio de 2026.

Verifica tu local. La ONPE reasignó 44 locales. Consulta en consultaelectoral.onpe.gob.pe o llama al 0800-00513.

No portes colores partidarios. El JNE prohíbe propaganda en locales y alrededores. El personal puede impedirte el ingreso.

No vayas en estado de ebriedad. La Ley Orgánica de Elecciones prohíbe el acceso a personas bajo efectos del alcohol o estupefacientes. La ley seca rige hasta el lunes 8 de junio a las 08:00.

Marca con aspa o cruz dentro del recuadro. Si marcas fuera o en más de un recuadro, tu voto puede ser declarado nulo.

Cinco personas en fila esperan frente a una mesa de votación cubierta, con varias sillas vacías, una urna con el logo ONPE y un cartel grande de ONPE en la pared.
Un grupo de electores hace fila en un centro de votación, observando con paciencia una mesa vacía con sillas desocupadas y una urna electoral cerrada, indicando la ausencia de miembros de mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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