El recambio de Perú: los 6 jugadores que debutaron con Mano Menezes.

La selección peruana logró su primera victoria bajo la conducción de Mano Menezes al revertir el marcador frente a Haití por 2-1 en Miami. Aunque el triunfo generó entusiasmo entre los aficionados tras un largo periodo sin éxitos, existe un aspecto poco resaltado en el análisis reciente.
Menezes consiguió reducir el promedio de edad del plantel en estos tres encuentros. El partido más reciente, ante los haitianos, registró un promedio de 28,45 años, una cifra menor respecto al cierre de la última eliminatoria, cuando el equipo se ubicó entre los más veteranos del continente.
En este contexto, el entrenador brasileño dio oportunidad de debutar a varios futbolistas. Seis jugadores disputaron su primer partido con la camiseta de la ‘bicolor’. A continuación, se detallan los nombres de quienes integran este proceso de renovación.
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Jairo Vélez
Aunque no es el futbolista de menor edad entre los convocados, Jairo Vélez se ha consolidado como una pieza importante en el inicio de este ciclo. El mediocampista, nacido en Ecuador y nacionalizado peruano, suma tres goles, lo que lo convierte en el máximo anotador del equipo en esta etapa. Anotó dos tantos en el empate frente a Honduras y convirtió el gol que significó la victoria ante Haití.
Vélez recibió su primera convocatoria a la selección bajo la dirección de Mano Menezes después de cumplir con el requisito de residencia de cinco años continuos en el país y de mostrar un buen rendimiento con Alianza Lima en el Torneo Apertura.
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Alfonso Barco
Alfonso Barco figura entre las novedades que ha presentado Mano Menezes en este inicio de ciclo. El defensor, que milita en el HNK Rijeka de la primera división de Croacia, ha ocupado un lugar en la formación titular en casi todos los encuentros, compartiendo la zaga central con Renzo Garcés.
A pesar de las críticas de algunos sectores de la hinchada respecto a sus características de juego, el entrenador brasileño ha mantenido su respaldo, lo que ha permitido a Barco consolidar su presencia en la defensa de la selección peruana.
Adrián Quiroz
Adrián Quiroz representa el interés de Mano Menezes por observar el rendimiento en la Liga 1 más allá de los clubes de la capital. El mediocampista zurdo fue una pieza relevante para que Los Chankas compitieran por el Torneo Apertura hasta las últimas fechas, lo que le valió su primera convocatoria a la selección.
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Quiroz sumó minutos en varios encuentros y dejó una impresión positiva, mostrando potencia en el remate y capacidad para proyectarse por las bandas, aunque suele desempeñarse en el centro del campo. Su inclusión destaca como uno de los hallazgos en este nuevo proceso.
Marco Huamán
Marco Huamán ha mostrado un buen nivel con Alianza Lima, lo que le permitió ser convocado a la selección peruana. El lateral derecho ya sumó sus primeros minutos con la camiseta nacional y busca consolidarse en una posición donde compite con Oliver Sonne.
Rodrigo Vilca
Rodrigo Vilca fue señalado como una de las grandes promesas y busca recuperar su proyección deportiva. Tras su traspaso al Newcastle, no logró continuidad y pasó por distintas ligas de menor relevancia, lo que afectó su desarrollo. Su regreso al fútbol peruano y el respaldo recibido en Atlético Grau le permitieron obtener una convocatoria a la selección, con el objetivo de consolidarse y permanecer en consideración.
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Matías Zegarra
Matías Zegarra es el jugador más joven que debutó con Mano Menezes. El defensor de Melgar tiene 19 años e hizo su ingreso en la victoria ante Haití. Aparece como una llamativa opción por la banda izquierda, donde está Marcos López.
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