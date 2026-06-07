Tula Rodríguez y su emotivo reencuentro con Valentina tras dos meses estudiando en Nueva York: “Corazón a mil”

Dos meses después de despedirla en Nueva York, Tula Rodríguez recibió a Valentina y compartió el momento: rosas, mensajes y una frase que se repitió varias veces: “No doy más por abrazarte". IG

Tula Rodríguez vivió un reencuentro emotivo con su hija Valentina, quien regresó tras dos meses estudiando en Nueva York. La conductora compartió el momento en redes sociales y se mostró desbordada de emoción desde antes de verla: fue a recibirla con rosas y confesó que tenía “el corazón a mil” por el abrazo que venía esperando.

El regreso de Valentina no solo significó el fin de una etapa de distancia, sino también una continuidad en el vínculo cercano que ambas han mostrado públicamente en los últimos meses: desde la despedida en Estados Unidos hasta el acompañamiento en su adaptación universitaria.

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“Hoy llega mi valicha”: la espera de Tula y las rosas para recibirla

Horas antes del encuentro, Tula Rodríguez ya había contado a sus seguidores que el día era especial. Con una mezcla de alegría y ansiedad, anunció que finalmente volvería a ver a su hija.

“Feliz porque hoy llega mi valicha al fin, así que la voy a recibir con estas bellas rositas. Vamos”, dijo, mientras mostraba las flores elegidas para el recibimiento.

El detalle no fue menor: la escena estaba construida como un “ritual” de bienvenida. No se trataba solo de recogerla, sino de marcar el reencuentro con un gesto simbólico, después de un periodo en el que Valentina estuvo enfocada en sus estudios fuera del país.

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Tula Rodríguez y su emotivo reencuentro con Valentina tras dos meses estudiando en Nueva York. IG

Los mensajes previos al abrazo: “Amor de mi vida, ya estoy acá”

El reencuentro se volvió todavía más intenso cuando Tula mostró los mensajes que intercambió con Valentina en los minutos previos a verse. Allí se notó el nivel de emoción de ambas y el tono afectivo de su relación.

Tula contó: “Ya llegó. Mira, acá dice: ‘Amor de mi vida, ya estoy acá’”. Luego compartió su respuesta: “Amor mío, aquí estoy con el corazón a mil por abrazarte”.

La conversación siguió con una frase corta y contundente que terminó resumiendo la escena: “Te amo”, escribió Valentina. Y Tula, sin esconder su ansiedad, completó el momento con una confesión: “Déjame recoger mi maleta y ya. No doy más, no doy más”.

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La manera en que relató el chat funcionó como una narración en tiempo real: la espera, la confirmación de llegada y la urgencia por el abrazo. En redes, ese tipo de relato conecta porque hace visible un momento íntimo sin necesidad de grandes explicaciones.

El antecedente: la despedida en Nueva York y el inicio de la vida universitaria

Este regreso ocurre después de una despedida que Tula Rodríguez ya había compartido meses atrás, cuando viajó a Estados Unidos para acompañar a Valentina a instalarse en su nueva universidad en Nueva York.

En aquel registro, madre e hija aparecieron recorriendo el campus y viviendo el momento de separación con palabras directas. “Prométeme que vas a estar bien”, le pidió Rodríguez. “Voy a estar bien, lo prometo”, respondió Valentina. Tula también expresó su mezcla de emoción y convicción: “Amar es hablar, pero también amar es cuidar, proteger”.

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Ese antecedente explica por qué el reencuentro se sintió como un “cierre” temporal: la despedida había sido pública y emocional; el regreso, también.

La presentadora Tula Rodríguez compartió imágenes de la emotiva despedida de su hija en Nueva York, quien iniciará su carrera universitaria.

Un cambio grande para Valentina: cierre de etapa y nueva rutina lejos de casa

Antes de iniciar su vida universitaria, Valentina cerró etapas importantes. Según el material proporcionado, terminó la secundaria en 2025 y este año se sometió a una cirugía ortognática para corregir una asimetría facial que la acompañaba desde la infancia.

Ese proceso —fin de colegio, intervención médica y mudanza académica— dibuja un contexto de cambio acelerado. En esa dinámica, el rol de Tula fue el de acompañar, sostener y luego aprender a soltar. Por eso, el regreso tras dos meses tuvo una carga emocional particular: marca una pausa dentro de una transición más larga.

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Tula Rodríguez se emociona al recibir el primer audio de su hija Valentina Carmona tras iniciar su vida universitaria en Estados Unidos. (Instagram Tula Rodríguez)

La distancia, el calendario y la vida pública: el viaje coincidió con elecciones

Cuando Tula viajó a Nueva York para instalar a Valentina, explicó que la fecha coincidió con el fin de semana de Elecciones 2026 en Perú, motivo por el cual no pudo votar en ese momento. Dijo que su prioridad era su hija y que esperaba poder estar presente en una eventual segunda vuelta.

Ese dato, aunque ajeno al reencuentro, añade contexto sobre cómo Tula organizó su vida alrededor del proceso universitario de Valentina, incluso cuando chocaba con otras obligaciones ciudadanas.