Guillermo Viscarra entra en el radar del Millonarios de Colombia: club realizó sondeos en medio de la suplencia en Alianza Lima

El futuro de Guillermo Viscarra podría experimentar un giro inesperado en los próximos meses. Aunque el arquero boliviano ha perdido protagonismo en Alianza Lima durante la temporada 2026, su situación no ha pasado desapercibida en el mercado internacional. Millonarios de Colombia ha puesto sus ojos en el guardameta de la selección altiplánica y ya realizó los primeros acercamientos para conocer las condiciones de una eventual incorporación.
El interés del cuadro bogotano surge en un contexto particular para el futbolista de 33 años. Tras haber llegado a La Victoria como una de las apuestas más importantes para la portería, Viscarra ha visto reducida considerablemente su participación en el equipo dirigido por Pablo Guede, situación que ha abierto la puerta a especulaciones sobre su futuro.
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De acuerdo con información difundida por el periodista colombiano Julián Capera, Millonarios realizó recientemente sondeos por el arquero mientras este se encuentra concentrado con la selección boliviana en Estados Unidos.
“Millonarios realizó en días recientes sondeos por el portero Guillermo Viscarra, actualmente concentrado con su selección en Estados Unidos. Tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre de 2026. A la fecha, no hay oferta formal”, señaló el comunicador.
Por ahora, el interés se mantiene en una etapa exploratoria y no existe una propuesta oficial sobre la mesa. Sin embargo, cualquier posibilidad de transferencia requerirá conversaciones directas entre ambas instituciones, debido a que el portero mantiene vínculo contractual con Alianza Lima hasta finales de la próxima temporada.
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En ese sentido, el representante del futbolista también buscó poner paños fríos a los rumores. En conversación con Infobae Perú, descartó que exista intención de abandonar el club en el corto plazo y recordó que el jugador tiene contrato vigente. No obstante, una eventual negociación entre directivas podría modificar el escenario si las partes encuentran un acuerdo satisfactorio.
Semestre marcado por su suplencia en Alianza Lima
La pérdida de protagonismo de Guillermo Viscarra en Alianza Lima ha sido una de las situaciones más llamativas de la temporada. El guardameta inició el año como una alternativa importante para el arco ‘blanquiazul’, pero con el paso de las semanas fue quedando relegado en la consideración del comando técnico.
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De hecho, solo ha sido titular en dos compromisos oficiales durante el presente curso. Su primera aparición se produjo en el triunfo por 2-1 sobre Sport Huancayo en el arranque de la Liga 1. Posteriormente, volvió a ocupar el arco en el duelo de ida frente a 2 de Mayo en Paraguay, encuentro correspondiente a la fase previa de Copa Libertadores que terminó con derrota por 1-0 para los ‘íntimos’.
Desde entonces, Alejandro Duarte se consolidó como dueño absoluto de la portería. El guardameta peruano ha respondido con actuaciones sólidas y se convirtió en una de las principales apuestas de Pablo Guede, quien le ha ratificado su confianza jornada tras jornada.
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Esta situación ha provocado que Viscarra vea reducida notablemente su continuidad a nivel de clubes, aunque continúa siendo una pieza importante dentro de la selección boliviana, donde mantiene el respaldo del cuerpo técnico.
Encajó cuatro tantos con Bolivia
Precisamente con la camiseta de Bolivia, Guillermo Viscarra vivió recientemente una jornada complicada. El arquero fue titular en el amistoso internacional disputado en Nueva Jersey frente a Escocia, un encuentro que terminó convirtiéndose en una pesadilla para la selección altiplánica.
El conjunto británico fue ampliamente superior y terminó imponiéndose con autoridad, dejando en evidencia varias falencias defensivas de los sudamericanos. Viscarra encajó cuatro goles durante la tarde y poco pudo hacer para evitar la caída de su equipo.
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Sin embargo, una de las acciones más comentadas del compromiso se produjo en el segundo tanto escocés, convertido por Scott McTominay. En esa jugada, el guardameta boliviano quedó expuesto debido a que transmitió la sensación de que pudo haber reaccionado mejor para impedir la conquista rival.
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