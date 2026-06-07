Segunda vuelta en Perú: el Jurado Nacional de Elecciones activa plan especial para evitar errores del 12 de abril

Este video es una cobertura noticiosa sobre el proceso electoral. Se observa a una presentadora en un estudio y a funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en un evento. La vocera del JNE, Eugenia Ferán, presenta estrategias para prevenir conflictos electorales. Las imágenes incluyen el edificio del Congreso y gráficos con las fechas '2026' y 'Faltan 3 días', indicando la proximidad de los comicios.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú anunció la puesta en marcha de estrategias para prevenir posibles conflictos durante la segunda vuelta electoral y la habilitación de una plataforma de monitoreo en tiempo real. Según informó el propio organismo, las medidas buscan garantizar el normal desarrollo de los comicios y reducir los factores de riesgo que puedan afectar la jornada.

De acuerdo con el reporte oficial, el JNE estableció 28 comisiones interinstitucionales y creó 53 grupos de trabajo destinados a anticipar, identificar y responder de manera ágil ante cualquier situación que pudiera poner en riesgo el proceso electoral. Estas instancias incluyen representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, entre otros organismos.

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Personal logístico descarga material electoral de un camión de la ONPE en un local de votación en Perú, supervisado por un militar para asegurar la integridad del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Articulación institucional y trabajo preventivo

La directora nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial del JNE, Eugenia Fernán, explicó que un equipo de gestores de prevención de conflictos y comunicación trabajó durante más de nueve meses. Estos equipos también articularán las comunicaciones en los centros de votación y en distintos centros poblados, con el fin de garantizar la información oportuna y precisa.

“Hemos concluido que una de las causas de mayor conflicto es la falta de información, y la información debe partir de un órgano oficial y transmitirse rápidamente y de forma oportuna”, afirmó Fernán. La funcionaria subrayó la importancia de la comunicación directa entre las entidades responsables y la ciudadanía durante toda la jornada electoral.

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Segunda vuelta 2026: así se revisan las actas observadas que podrían definir la elección. (Foto: JNE)

Plataforma de monitoreo en tiempo real

El JNE informó que la plataforma de monitoreo ya se encuentra operativa. Este panel de control permite visualizar en tiempo real el despliegue de los fiscalizadores en más de 90.000 mesas de sufragio. Además, ofrece información actualizada sobre incidencias y el avance del proceso de votación a lo largo del día.

Según lo comunicado por el organismo electoral, el sistema muestra por ahora el progreso en la entrega del material electoral, etapa considerada clave para el correcto desarrollo de los comicios. Esta herramienta, según el JNE, facilitará la identificación temprana de incidentes y permitirá una respuesta rápida por parte de las autoridades involucradas.

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ONPE culminó la distribución del material electoral en Lima Metropolitana y el Callao antes de la segunda elección presidencial del 7 de junio. Difusión

Superación de bloqueos y entrega de material electoral

En las últimas semanas, se reportaron bloqueos de carreteras que podían dificultar la distribución del material electoral en algunas zonas del país. El Jurado Nacional de Elecciones indicó que estos obstáculos ya fueron superados y que actualmente no existe riesgo de demoras para la llegada de los insumos a los centros de votación.

De acuerdo con la información recogida, las autoridades coordinaron con las fuerzas de seguridad y los grupos de trabajo interinstitucionales para asegurar el libre tránsito y garantizar que todos los materiales lleguen a tiempo a su destino.

Despliegue de material electoral en Tumbes - JNE

Cambios de mesas y llamado a la ciudadanía

El JNE también advirtió sobre la existencia de cambios de mesas de votación en distintos locales. Por este motivo, el organismo pidió a la ciudadanía que verifique previamente el lugar asignado para sufragar. Esta recomendación busca evitar confusiones y aglomeraciones el día de la elección.

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El ente electoral instó a los votantes a consultar la plataforma habilitada para conocer su local de votación y así contribuir al flujo ordenado de electores durante la jornada.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) garantiza la transparencia en un centro de votación peruano, donde ciudadanos acuden a ejercer su derecho al voto en un ambiente organizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coordinación para un proceso seguro

La segunda vuelta electoral, prevista para este domingo 7 de junio, representa un desafío logístico y de seguridad para las autoridades peruanas. El JNE, la ONPE y las fuerzas de seguridad han intensificado la coordinación interinstitucional para anticipar posibles incidentes y garantizar que el proceso se desarrolle en condiciones normales.

Las acciones preventivas incluyen la capacitación de funcionarios y fiscalizadores, así como la difusión de información clara y consistente en todos los puntos del país. Según el reporte oficial, más de 90.000 mesas de sufragio estarán bajo supervisión directa y permanente.

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Actas observadas: las inconsistencias que pueden retrasar el resultado oficial de la segunda vuelta. (Foto: JNE)

Declaraciones y perspectiva institucional

En declaraciones a medios locales, Eugenia Fernán reiteró la relevancia de la información oficial y la respuesta coordinada. “La articulación entre instituciones es clave para evitar que hechos aislados se conviertan en situaciones de riesgo”, sostuvo la funcionaria, en referencia al trabajo conjunto entre el JNE, la ONPE, las fuerzas de seguridad y otros organismos estatales.

Dos miembros del personal revisan documentos y dispositivos en un área de estacionamiento con varios camiones y vehículos de carga en preparación para una operación logística nocturna.

Destacó que la plataforma de monitoreo y las comisiones interinstitucionales conforman el eje central de la estrategia de prevención y respuesta ante eventuales conflictos electorales.

El desafío de la transparencia y la participación

Con la segunda vuelta en el horizonte inmediato, el JNE enfatizó que la transparencia y la comunicación directa serán fundamentales para preservar la integridad del proceso. A través de la plataforma de monitoreo y la articulación institucional, las autoridades buscan ofrecer garantías tanto a los electores como a los actores políticos.

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El organismo reiteró el llamado a la ciudadanía para informarse a través de canales oficiales y colaborar con las indicaciones de las autoridades durante la jornada electoral.