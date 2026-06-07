Teatro peruano y argentino se fusionan en ‘El Río en Mí’, el thriller de Francisco Lumerman que debuta en Lima

Teatro peruano y argentino se fusionan en 'El Río en Mí’, el thriller del director y dramaturgo argentino Francisco Lumerman que debutará el jueves 11 de junio en el auditorio del Británico de Miraflores.

La obra, producida por Puente Producciones, reúne a un elenco peruano con trayectoria teatral y audiovisual, y se presentará hasta el lunes 6 de julio de 2026, con entradas disponibles en Joinnus desde 35 soles.

El montaje subraya un intercambio artístico cada vez más visible entre Lima y Buenos Aires: un texto nacido en Argentina que se reinterpreta en una escena peruana con un equipo local al frente del elenco.

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En tiempos en los que las coproducciones y los cruces regionales ganan terreno, El Río en Mí llega como un ejemplo concreto de ese diálogo: dirección argentina, actuación peruana y un thriller construido sobre el clima, el subtexto y lo que se esconde “bajo la superficie”.

Un estreno internacional en Miraflores: fechas, horarios y entradas

La temporada de El Río en Mí se desarrollará en el auditorio del Británico de Miraflores con el siguiente esquema de funciones: jueves, viernes, sábados y lunes a las 20:30, y domingos a las 20:00. La obra irá desde el 11 de junio hasta el 6 de julio de 2026.

La venta de entradas se realiza a través de Joinnus, con precios anunciados desde 35 soles. Con un calendario que incluye funciones lunes —un día menos habitual en la cartelera—, la producción amplía opciones para un público que suele moverse entre el teatro de fin de semana y las propuestas de temporada corta.

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Alejandra Guerra, Kiara Quispe, Grapa Paola y Alfonso Dibós integran el elenco peruano del montaje.

La historia: un pueblo ribereño, un hotel casi vacío y un secreto que nadie quiere nombrar

La trama se sitúa en un pueblo ribereño atravesado por un río misterioso. Allí, una madre y su hija sostienen un pequeño hotel casi vacío, en un entorno que cambió silenciosamente con la llegada de una planta industrial que alteró el paisaje y la vida cotidiana de quienes lo habitan.

La calma se rompe con la aparición de un nuevo huésped, cuya presencia interrumpe la rutina y desencadena lo que el texto plantea como una revelación gradual: “bajo la superficie”, un secreto se estuvo pudriendo durante años. El punto de partida no es la acción explosiva, sino la tensión acumulada: el tipo de relato donde el suspenso se construye con silencios, dudas y la sensación de que el pueblo entero sabe algo que no quiere decir.

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La obra abre una serie de preguntas incómodas. ¿Qué cambió realmente en el lugar? ¿Qué se decidió callar para que todo siga funcionando? ¿Quién paga el costo de lo que se oculta? En ese territorio, el thriller funciona como una máquina de revelar: el visitante no llega a descansar; llega a mover una pieza que desordena el tablero.

Francisco Lumerman: el referente argentino que vuelve a dirigir en Perú

Francisco Lumerman, nacido en Buenos Aires en 1982, es director, dramaturgo, actor y docente. Su trabajo incluye escritura y dirección de múltiples producciones y presencia en festivales internacionales, además de reconocimientos como el German Rozanmacher y el segundo premio del Concurso Nacional de Obras Inéditas.

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Su vínculo con el Perú no es nuevo. Ya realizó montajes en el país y, según la información compartida por la producción, su experiencia más reciente en nuestra escena fue El Árbol más Hermoso del Mundo, protagonizada por Salvador del Solar y Ana María Orozco. Lumerman también es fundador de Moscú Teatro, espacio donde dirige y dicta talleres de actuación y dramaturgia.

Esa trayectoria explica por qué su llegada a un elenco peruano funciona más como continuidad que como visita fugaz: Lumerman vuelve a un territorio que ya conoce, con un material que apuesta por tensión y atmósfera, dos recursos donde su estilo suele apoyarse.

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El Río en Mí, thriller dirigido por Francisco Lumerman, se estrena el 11 de junio en el auditorio del Británico de Miraflores.

El elenco peruano: teatro con experiencia y perfiles distintos

La producción reúne a cuatro intérpretes peruanos con recorrido en teatro y pantalla:

Alejandra Guerra , con trabajos como Madre Coraje , Tristeza y Alegría en la Vida de las Jirafas y La Tribu .

Kiara Quispe , vinculada a Quemar el bosque contigo adentro y Niños caen de los árboles .

Grapa Paola , con títulos como La casa de Bernarda Alba y Ana Contra la Muerte .

Alfonso Dibós, con presencia en proyectos como Utopía, Operación Chavín de Huantar y La Pena Máxima.

La combinación propone un cruce interesante: actores con base teatral sólida y proyección audiovisual, integrados en una historia que exige precisión actoral, manejo del subtexto y construcción de clima. En un thriller, cada pausa cuenta; y el elenco es el instrumento que sostiene esa tensión.