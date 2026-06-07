Día de la Bandera se celebra hoy 7 de junio: peruanos celebran feriado acudiendo a las urnas por segunda vuelta

Infobae Perú / Carlos Díaz Medina

Perú conmemora hoy el Día de la Bandera, un feriado nacional que este año coincide con la segunda vuelta electoral. La jornada reúne la participación en los centros de votación con ceremonias cívicas en honor al principal símbolo patrio y recuerda la batalla de Arica.

El Día de la Bandera fue instituido oficialmente por el Decreto Supremo del 30 de abril de 1924, que estableció el 7 de junio como fecha conmemorativa. La efeméride rememora la resistencia de las fuerzas peruanas en la batalla de Arica, ocurrida el 7 de junio de 1880 durante la Guerra del Pacífico.

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En ese enfrentamiento, el coronel Francisco Bolognesi Cervantes y un contingente inferior en número defendieron la plaza de Arica ante el avance de un ejército chileno más numeroso, con la promesa de “resistir hasta el último cartucho”. Entre los caídos figura Alfonso Ugarte, quien, según la tradición recogida por Infobae, se lanzó desde el Morro de Arica con la bandera nacional para evitar su captura.

Ceremonias y significado de la fecha

La celebración incluye ceremonias de juramento de lealtad a la bandera por parte de los nuevos integrantes de las Fuerzas Armadas y actos conmemorativos en instituciones educativas de todo el país. También suele incluir desfiles, presentaciones escolares y homenajes a los héroes de Arica, según Infobae.

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En 2026, la conmemoración coincide con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, lo que movilizó a miles de peruanos a las urnas. Las autoridades nacionales exhortaron a la ciudadanía a participar con orden y a cumplir con los actos cívicos programados.

La historia de la bandera peruana

La bandera peruana atravesó distintas transformaciones a lo largo de la historia nacional. Según Infobae, el diseño inicial fue creado por José de San Martín en 1821, con elementos diagonales y un escudo al centro.

A lo largo de su historia, Perú tuvo cuatro banderas oficiales. La primera, diseñada por San Martín, fue oficializada el 21 de octubre de 1821. En 1822, José Bernardo de Tagle introdujo una bandera con franjas horizontales, que poco después pasó a tener franjas verticales para evitar confusiones con la bandera de España. Finalmente, el Congreso Constituyente aprobó el 25 de febrero de 1825 la versión actual: dos franjas rojas y una blanca al medio, con el escudo nacional.

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Jornada electoral y operativo

Los dos candidatos presidenciales de Perú se estrechan la mano en un evento electoral, con un ánfora de la ONPE y la bandera peruana de fondo, simbolizando el proceso democrático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coincidencia del Día de la Bandera con la segunda vuelta electoral derivó en un despliegue especial de seguridad y organización en los centros de votación. Distintas organizaciones y medios recuerdan el sacrificio de quienes defendieron la bandera en Arica y el valor de la democracia como parte de la identidad nacional.

Según Infobae, para el proceso electoral se habilitaron más de 90.000 mesas y participaron 28.772 fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones. Además, la legislación prohíbe la difusión de encuestas y proyecciones durante la jornada para proteger la libertad del voto y evitar que esos datos condicionen la decisión ciudadana.

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