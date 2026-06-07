Keiko Fujimori supervisó local de personeros en Villa El Salvador antes que inicie la jornada de segunda vuelta

Keiko Fujimori afirma que personeros de Fuerza Popular supervisarán las mesas 9000 en la segunda vuelta de hoy 7 de junio. Latina

La candidata presidencial Keiko Fujimori llegó la mañana de este domingo 07 de junio al local de personeros de Fuerza Popular en Villa El Salvador, en el sur de Lima, junto a su jefe del comando de personeros, Luis Dyer, para verificar el avance de la inscripción y la cobertura de mesas en la segunda vuelta en estas elecciones 2026. En el lugar también estuvo la congresista Martha Moyano.

En su primera actividad del día, según se observa en la nota de Latina TV, la lidereza de FP recorrió las áreas de registro y conversó con responsables de centros de votación, además de saludar a voluntarios y militantes inscritos como personeros. El objetivo, según el equipo partidario, fue reforzar el resguardo del conteo de votos en mesas a nivel nacional, con apoyo de ciudadanos que no necesariamente forman parte de la agrupación.

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Durante la visita revisó listados de distribución y la asignación de representantes por colegios, mientras el personal encargado registró y confirmó ubicaciones en locales de votación.

Keiko Fujimori supervisó local de personeros en Villa El Salvador antes de que inicie la jornada de segunda vuelta. Latina

En una breve declaración a la prensa, Fujimori señaló que el proceso electoral ya había comenzado en el extranjero por la diferencia horaria y explicó el motivo de su presencia en el distrito: “Hemos querido venir muy temprano” para agradecer a los voluntarios y revisar la coordinación territorial. Precisó que en Villa El Salvador se contemplaron 66 responsables, 66 colegios y “cerca de 1.160 personeros”.

Ante una consulta directa sobre si la cobertura estaba completa, Dyer respondió que el despliegue quedó “todos cubiertos, inclusive con suplentes”. Keiko retomó la idea y reforzó que el equipo buscó asegurar presencia desde temprano, debido a que los responsables de centros de votación deben llegar antes del inicio de la jornada.

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Durante el diálogo con periodistas, Fujimori evitó pronunciarse sobre temas políticos por el silencio electoral y limitó su mensaje al agradecimiento a quienes se inscribieron como “defensores, observadores y personeros”. También reconoció aportes externos: señaló que “han habido otros partidos” que contribuyeron, además de ciudadanos que en primera vuelta no optaron por su candidatura.

Antes de retirarse del local, la postulante de Fuerza Popular indicó que la actividad correspondió solo a Villa El Salvador y que luego se trasladaría a San Juan de Lurigancho para el tradicional desayuno electoral, dentro de una agenda que continuó durante la jornada de segunda vuelta.

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¿A qué hora inician las votaciones?

La votación de la segunda vuelta de este domingo 07 de junio tiene un horario único definido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En todo el país, los locales abren a las 7:00 a. m. y el sufragio se extiende hasta las 5:00 p. m., franja en la que los electores pueden ingresar, identificarse y emitir su voto en la mesa asignada.

Antes de esa apertura, los miembros de mesa deben presentarse a las 6:00 a. m. para instalar el material electoral y dejar listo el espacio de votación. Para el público, la recomendación general apunta a elegir horas de menor afluencia para reducir colas y agilizar el ingreso a los centros habilitados. En los locales, además, se mantiene la atención preferente para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, según el esquema de organización previsto para la jornada.

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