Perú

La hoja de ruta de las mujeres

Politizar la agenda de las mujeres es la estrategia de los que buscan retrocesos, por lo que debemos ceñirnos a datos, esos que matan los relatos, para elaborar la hoja de ruta para las mujeres en el próximo gobierno

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Ilustración: Mujer lavando platos y con cesta de ropa sucia en una cocina; un hombre sentado en el sofá mirando su móvil en un hogar desordenado
Una mujer lava los platos y carga una cesta de ropa en un hogar desordenado, mientras un hombre se sienta en el sofá usando su teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025, el Instituto Nacional de Estadística e Informática publicó su última edición del informe “Perú: Brechas de Género: Avances hacia la igualdad entre mujeres y hombres”. Ahí se reporta la situación de las mujeres en relación al trabajo, salud, servicios, justicia, educación, uso del tiempo y participación en la toma de decisiones en la esfera política, económica y social. Este análisis debería ser clave para los programas del próximo gobierno.

Resumo las principales brechas identificadas por el INEI. Economía: 16 puntos menos de participación femenina en el mercado laboral, 24.3% de brecha salarial, mayor presencia en sectores de baja productividad como servicios y comercio, mayor subempleo y menos trabajos formales. Trabajo no remunerado: las mujeres dedican el triple de horas que los hombres al hogar; sumando trabajo remunerado y doméstico, laboran en promedio 58 horas semanales, 5 más que los hombres. Salud: 45% sufren algún problema de salud crónico y el embarazo adolescente sigue elevado, con 18.3% de criaturas entre 15 y 19 años embarazadas o ya madres en el área rural y un 6.1% en la urbana. Violencia de género: 7 de cada 10 mujeres adultas son víctimas de violencia familiar y/o sexual en algún momento de su vida; en las áreas rurales, el 17% de las mujeres ha sufrido violencia física en 2025. Presencia política: el 38% del parlamento y el 48% de las regidoras locales son ya mujeres. Sin embargo, el 94.6% de alcaldías provinciales y distritales siguen en manos de hombres.

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Fujimori ofrece el regreso de programas sociales de los 90s como PRONAA, bonos mensuales de 500 soles para las mujeres de las ollas comunes, créditos productivos a emprendedoras, un sistema nacional de cuidados, una carrera nacional de abogados de oficio para víctimas de violencia, y participación directa de los padres en la educación sexual en las escuelas. Sánchez, en la versión 2.0 de su programa, incluye formalización y más derechos para trabajadoras del hogar, campesinas y autoempleadas, un sistema nacional de cuidados, asistencia técnica y fondos concursables a ollas y juntas vecinales. Regresa la formación en género para las instituciones del estado y la policía y la educación sexual integral en las escuelas. Propone más mujeres en altos cargos del estado y mejoras en las reglas de paridad y alternancia.

Politizar la agenda de las mujeres es la estrategia de los que buscan retrocesos, por lo que debemos ceñirnos a datos, esos que matan los relatos, para elaborar la hoja de ruta para las mujeres en el próximo gobierno. La creación del sistema nacional de cuidados, compartida por ambos candidatos, es fundamental y ha sido rechazada por el presente congreso. El buen cuidado de niños, personas con discapacidad y adultos mayores mejoraría los ingresos, la disponibilidad de tiempo y la salud de las mujeres. Imperiosa también es la educación sexual y la detección temprana de la violencia desde la escuela. No en vano, el 23.8% de los casi 100 mil reos registrados en el INPE de marzo de 2026, están en prisión por delitos de índole sexual. Por último, la precariedad laboral de las mujeres debe ser atendida con mejoras de las condiciones de trabajo, prevención del acoso laboral y apoyo a las mypes, muchas lideradas por mujeres y grandes empleadoras de mujeres. Finalmente, urge la modernización de los programas de asistencia social, la alimentación escolar y las redes comunitarias por su impacto en la economía de las madres, la anemia de los niños y la seguridad alimentaria de las familias.

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Otras mil cosas nos apremian, pero aplicando el sentido práctico de toda mamá trabajadora, esas serían las cuatro tareas ineludibles desde el próximo 28 de julio.

Natalia Manso

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