Yoshimar Yotún valoró la evaluación contra Haití: “Para nosotros era un partido súper importante para seguir construyendo”

Perú se sacó de encima a Haití, logrando así sumar su primer triunfo en la era Mano Menezes. No fue fácil, eso sí, lograrlo porque empezó abajo en el tanteador tras una desatención de André Carrillo. De no ser por las actuaciones goleadoras de Renzo Garcés y Jairo Vélez se hablaría de un nuevo revés, lo que hubiera supuesto una pequeña crisis interna.
A pesar de que la ‘bicolor’ ganó, el análisis que existe dentro de la disciplina nacional va más allá, tal y como ha expresado Yoshimar Yotún en la zona mixta. “Quizás estamos más acostumbrados al ritmo de Sudamérica, pero para nosotros este partido llegó en un momento en el que estamos en reconstrucción, buscando nuevos chicos”, dijo.
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En línea con eso, el experimentado mediocentro de Perú dejó muy en claro que el propósito del lance contra los caribeños era dar inicio a la transformación del bloque nacional de cara al próximo circuito mundialista. “Era un encuentro súper importante para seguir construyendo, mientras que para Haití era una preparación para la Copa del Mundo”, aseveró.
Yotún, por otro lado, no dejó pasar la oportunidad para destacar la labor ejercida por su oponente y la presencia de su afición: “Haití es un equipo muy bueno y también quiero felicitar a su gente que acompañaron en el estadio, fue una fiesta. Les deseamos lo mejor para que puedan tener una Copa del Mundo bastante importante y que lleguen lo más lejos posible”.
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Dura prueba
Haití no fue una simple comparsa en Miami. Desequilibrantes, incisivos y espesos, los caribeños pusieron contra las cuerdas a Perú demasiado rápido. A los 16′ minutos un mal control de André Carrillo en el mediocampo derivó en la anotación de Wilson Isidor. A partir de ahí, los mundialistas se crecieron, sobre todo en el primer tiempo.
Para el complemento, los haitianos continuaron siendo protagonistas hasta que el entrenador Sébastien Migné se atrevió a realizar un movimiento arriesgado al ejecutar un carrusel de cambios, con lo que trastocó el ritmo y la dinámica de una estructura que estaba ofreciendo un desempeño superior.
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Al final, esa concatenación de variantes fue el detonante para que la selección peruana se espabilara y atacase con fiereza en la recta final. Así pues, Renzo Garcés se hizo cargo de la igualada parcial tras un rebote del portero Johnny Placide y Jairo Vélez firmó la remontada con un golazo dentro del área. Todo ello sucedió entre los 81′ y 83′ minutos.
Felicidad en la ‘bicolor’, en cuyas filas ahora hay concentración máxima para el siguiente choque contra España, que supondrá un enorme reto por el nivel que destila uno de los candidatos para llevarse la Copa del Mundo 2026.
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Distintas generaciones
La intención principal de Mano Menezes al frente de la selección peruana es rejuvenecer el plantel. Sin embargo, este propósito enfrenta varios obstáculos y no resulta sencillo de implementar en la actualidad.
La falta de jóvenes talentos y la escasez de jugadores experimentados impiden realizar una renovación completa. Por ello, la estrategia de la FPF consiste en conformar un grupo integrado por futbolistas de distintas edades, seleccionados de manera puntual.
En el grupo de los más veteranos se encuentran Pedro Gallese, con 36 años, y André Carrillo, con 34. En el extremo opuesto figuran Kenji Cabrera, de 23 años, y Alfonso Barco, de 24.
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El promedio de edad del bloque peruano se sitúa en 28.8 años, lo que refleja la dificultad para bajar esta cifra. Aun así, se espera que, con el avance del tiempo, la edad promedio pueda reducirse progresivamente.
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