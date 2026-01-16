Héctor Fértoli acusa una lesión con Universitario que compromete su presencia en la ‘Noche Crema’ y el inicio de la Liga 1 2026

Héctor Fértoli ingresa a la enfermería de Universitario de Deportes. Crédito: Instagram Héctor Fértoli.

Universitario se alista para encarar una temporada que lo exigirá al máximo. Por tanto, la pretemporada en Campo Mar a cargo del comando técnico de Javier Rabanal forzaba a los jugadores a comprometerse física y mentalmente para llegar en óptimas condiciones a la competencia oficial. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que el entrenador español no podrá contar con Héctor Fértoli para lo que resta de los trabajos.

De acuerdo con información de ’RPP’, el futbolista argentino presenta una lesión en el hombro que le impide realizar trabajos físicos con el equipo en un tiempo de dos a tres semanas. El medio nacional aclaró que la dolencia ”no es de gravedad”, pero el cuerpo técnico decidió que cumpla su proceso de recuperación y que se ausente en los juegos de pretemporada.

De esta manera, el ’Rayo’ se une a Sekou Gassama como las bajas de la ’U’ en los juegos amistosos ante Sport Boys y Melgar. El mediocampista argentino también estaría fuera de consideración para el primer juego del año en la Liga pactado para el domingo 1 de febrero: los ’merengues’ recibirá en el Estadio Monumental a ADT de Tarma.

Héctor Fértoli cumplía con la pretemporada en Universitario. Crédito: Instagram Héctor Fértoli.

Aporte ofensivo

Héctor Fértoli llegó a Universitario de Deportes como una pieza clave para el mediocampo. Su polifuncionalidad le permite suplir con éxito a figuras como Jairo Concha o Martín Pérez Guedes. El volante argentino aporta experiencia internacional tras sus pasos por clubes de prestigio como Huracán y Racing Club.

Su técnica y visión de juego garantizan fluidez en la transición ofensiva del equipo ’crema’. Con su presencia, el plantel gana jerarquía y variantes tácticas para afrontar la Liga 1 y los torneos internacionales con un plantel más sólido.

El nacido en El Trébol hace 31 años deberá aguardar por hacerse con un lugar en el equipo de Javier Rabanal. De momento, todo apunta a que se ausentará en el inicio de la Liga 1.

Héctor Fértoli, volante argentino, se convirtió en nuevo jugador de Universitario para el 2026.

A la espera de Sekou Gassama

Además de la baja de Fértoli, Sekou Gassama también falta a la pretemporada. El delantero tiene un permiso especial por asuntos personales. Ante las dudas sobre su tardanza, la directiva y el cuerpo técnico explicaron los detalles.

El entrenador Javier Rabanal minimizó la situación y afirmó que el retraso estaba previsto desde el inicio. Según el técnico español, el club aceptó que el refuerzo llegaría después debido a un tema familiar. Rabanal aseguró que no hay urgencia por su debut, pues el equipo posee suficientes variantes en ataque. “Arriba estamos bien cubiertos”, afirmó.

Asimismo, el administrador Franco Velazco defendió el lado humano del futbolista. Velazco calificó como absurdo criticar la estabilidad familiar de los trabajadores. El directivo enfatizó que no es posible exigir a los jugadores que sus parientes o hijos estén siempre en perfecto estado de salud.

El director deportivo de Universitario explicó por qué contrató al delantero senegalés pese a incorporarse tarde a la pretemporada. (Jax Latin Media)

Primer amistoso de pretemporada

Universitario de Deportes enfrentará a Sport Boys este sábado 17 de enero a las 10:30 horas en Campo Mar. Aunque el plan inicial contemplaba un duelo a puertas cerradas sin acceso al público, el club modificó su decisión para alegría de los aficionados.

Los actuales tricampeones difundirán el partido contra la ‘misilera’ a través de su canal oficial de YouTube. Sin embargo, el contenido será exclusivo para quienes paguen la suscripción mensual de 15 soles. Bajo esta modalidad, los seguidores verán en acción a los nuevos refuerzos y el sistema táctico del entrenador frente al cuadro ’rosado’.

Conviene mencionar que tres días más tarde, los dirigidos por Javier Rabanal medirán fuerzas en un nuevo cotejo amistoso ante el Melgar de Juan Reynoso. Este compromiso tendrá lugar sobre el gramado del Estadio Monumental.

Universitario vs Sport Boys será transmitido por el canal de Youtube del club 'crema'.