Universitario pone en marcha su pretemporada en Campo Mar con Javier Rabanal al mando y la mira en el tetracampeonato y la Libertadores

La escuadra estudiantil cumplió su primer día de entrenamientos bajo las órdenes del nuevo comando técnico. De momento, el plantel no está completo, puesto que Sekou Gassama se incorporará a mitad de mes y se espera por una contratación más del extranjero

El capítulo 2026 de Universitario de Deportes ha empezado a escribirse de la mano de Javier Rabanal y su comando técnico. El curso depara una exigencia mayúscula y una presión de la afición que ansía ver a su equipo establecer un nuevo hito en el deporte nacional. Además, las aspiraciones de la institución ‘crema’ no escatiman y apuntan a una destacada participación en la Copa Libertadores que iguale o mejore el rendimiento anterior.

En las instalaciones del centro deportivo de Campo Mar, el adiestrador español y sus colaboradores recibieron el respaldo de las autoridades del club. Por medio de sus redes sociales, la entidad ‘merengue’ compartió el encuentro entre figuras como Franco Velazco, Álvaro Barco y Antonio García Pye junto a los miembros del staff técnico.

En las imágenes compartidas, se aprecia que los jugadores iniciaron la pretemporada con trabajos en el gimnasio del predio en el sur de Lima. A los trabajos se unieron las nuevas incorporaciones para la plantilla 2026 como Caín Fara, Héctor Fértoli, Diego Romero. Además, de momento Yuriel Celi trabaja a la par de sus compañeros mientras se define su futuro.

Rabanal también recogió sus primeras impresiones de sus nuevos futbolistas con trabajo sobre el césped. “Primer día en la oficina, profe”, posteó la página oficial de Universitario. La publicación muestra al ex director técnico de Independiente del Valle vestido íntegramente de con la indumentaria de la ‘U’ y conversa con Edison Flores, quien estrenó nuevo look.

Se espera por Sekou Gassama

La ausencia del delantero Sekou Gassama en el arranque de la pretemporada de Universitario de Deportes genera diversas opiniones entre la hinchada. El atacante cuenta con un permiso especial para atender asuntos personales antes de integrarse a los trabajos. Ante la incertidumbre sobre su demora, los responsables del área deportiva aclararon la situación.

El director técnico Javier Rabanal restó dramatismo a la espera y señaló que “eso se sabía desde el principio”. Según el estratega, la llegada del refuerzo incluía la aceptación de que arribaría tarde por un tema familiar. Rabanal enfatizó que “no tenemos la prisa de que juegue”, pues el plantel cuenta con variantes ofensivas que ya se conocen bien. “Arriba estamos bien cubiertos”, sentenció el DT.

Por su parte, el administrador provisional Franco Velazco fue tajante al defender el lado humano de la contratación. Velazco calificó como “absurdo” cuestionar la estabilidad familiar de los profesionales. El directivo manifestó que no es viable exigir en los requisitos del club “tener familiares sanos” o hijos en perfecto estado.

El mandamás de la ‘U’ consideró que criticar esta licencia especial es simplemente “buscarle tres pies al gato”, pues la institución prioriza el bienestar de sus integrantes. Con este respaldo absoluto del comando técnico y la dirigencia, el cuadro merengue aguarda la llegada de su nueva pieza ofensiva para completar la plantilla del 2026.

Un cupo más

La Liga 1 2026 presenta un cambio normativo sustancial con la ampliación del cupo a siete futbolistas extranjeros. Esta medida, aprobada recientemente por los clubes, permite que los equipos cuenten con siete jugadores foráneos inscritos y en cancha de forma simultánea.

La nueva regla beneficia directamente a Universitario de Deportes en su camino hacia el tetracampeonato. El club ‘merengue’ aprovecha este espacio adicional para fortalecer su plantel con nuevos refuerzos de jerarquía internacional.

En este escenario, la dirección técnica mantiene en carpeta el fichaje de Iván Tapia, volante creativo proveniente de Barracas Central. El mediocampista argentino, hijo del presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), aparece como la opción prioritaria para ocupar esta nueva plaza y potenciar el juego ofensivo del equipo crema.

