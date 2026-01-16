Perú Deportes

Gerenta de San Martín responde tras declaraciones de Cenaida Uribe sobre Sudamericano de Vóley: “No hacemos nada por debajo de la mesa”

La jefa de equipo de las ‘blanquiazules’ manifestó que cambiaron el reglamento del torneo internacional para favorecer a las ‘santas’, inclusó amenazó con no participar

La gerenta de San Martín se refirió a los polémicos comentarios de la jefa de equipo de Alianza Lima. (Latina Deportes)

La semana comenzó muy movida en el vóley peruano. Cenaida Uribe, jefa de equipo de Alianza Lima, salió al frente para denunciar irregularidades a poco del inicio del Sudamericano de Clubes de Vóley y amenazó con no participar. La exvoleibolista, además, afirmó que estaban beneficiando a la Universidad San Martín con la ampliación de plazo para el registro de jugadoras extranjeras.

En ese contexto, Yudy Balcázar, gerente de la USMP, rompió su silencio y respondió fuerte y claro en una reciente entrevista con Latina Deportes. La directiva explicó que su club no buscó reforzarse para el Sudamericano, pues todavía no estaba confirmada su participación. Lo que ocurrió fue que sufrió muchas lesiones, lo que alteró su planificación deportiva y la forzó a contratar nuevas deportistas.

“Nosotros no buscamos hacer polémica. Traemos a más jugadoras porque tenemos lesionadas y hay lesiones considerables, por lo que necesitamos tener contingencia. Me avisaron de la participación oficial el sábado; Gino (Vegas) se acercó y me comentó que ya nos aceptaron. Yo ya había iniciado los transfers de las chicas el jueves. El equipo se formó para participar en la liga nacional y cumplir ese objetivo, con una planificación orientada a la liga nacional", comenzó.

Balcázar señaló que se encuentra tranquila a pesar de los malos comentarios durante la semana, ya que su gestión en el cuadro de Santa Anita siempre ha sido transparente y nunca ha querido sacar ventaja fuera de la cancha. Además, apuntó que su participación en el certamen continental no afecta a nadie, más bien beneficia al voleibol peruano.

“La participación en el Sudamericano llegó como un adicional, lo recibimos de buena manera. Considero positivo que haya tres equipos participando en el Sudamericano. Estoy tranquila porque mi gestión siempre ha sido transparente y abierta. No estamos acostumbrados a actuar de otra manera. No tengo antecedentes de hacer nada abajo de la mesa. Al confirmarse la participación en el Sudamericano, nos preparamos para competir. No le quitamos el puesto a nadie, al contrario, sumamos un equipo más para el país en el Sudamericano”, añadió.

Coincidentemente, Alianza Lima y San Martín quedaron ubicados en el mismo grupo en el sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Las dos escuadras peruanas deberán pelear por el boleto a las semifinales del certamen de la CSV, que se desarrollará del 18 al 22 de febrero en la ciudad de Lima.

Gerenta de San Martín responde fuerte tras declaraciones de Cenaida Uribe sobre Sudamericano de Clubes de vóley 2026.

San Martín no pidió ampliar el plazo de inscripción

Minutos más tarde, Yudy Balcázar quiso dejar en claro que la Universidad San Martín nunca le pidió estirar el plazo de inscripción de jugadoras extranjeras a la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV), y se animó a reírse de esos comentarios, debido a que no tiene la influencia sufiencia para conseguir algo de esa magnitud.

"Para que el público esté claro, las bases de liga nacional no se han modificado. Hoy (ayer), 15, finalizan los transfer internacionales. Eso no se ha cambiado y todas las transferencias concluyen a las 12 de la noche. Las bases establecen que los equipos que sabían que iban a participar debían tener a todo su plantel inscrito 45 días antes. Nosotros recién nos enteramos el sábado. No tengo la facultad de pedir que cambien la fecha por nuestra participación. No tenemos ese poder para hacerlo“, declaró.

La gerenta de la USMP, asimismo, expresó que su club no es el único beneficiado con la ampliación de las fechas, pues otras instituciones tampoco tenían asegurada su participación en el certamen: "La Sudamericana decidió cambiar las fechas para que nosotros y otros equipos pudieran considerar a jugadoras recién inscritas. No somos los únicos en esa situación. Nosotros no estamos incorporando jugadoras solo para disputar tres partidos, ya que nuestro objetivo y planificación siempre han estado enfocados en el campeonato local. No teníamos previsto participar en el Sudamericano“.

La gerenta de San Martín desmintió haber pedido que se estire la inscripciones de jugadoras extranjeras. (Latina Deportes)

Los nuevos refuerzos de la San Martín

San Martín se reforzó con dos voleibolistas en la última semana. La central dominicana Geraldine Domínguez y la opuesta estadounidense Sophia Kruczko, ambas superan el 1.90 metros, lo que reforzará su volumen en la net. También, hay que considerar que su refuerzo serbio Jovana Steković se marchó de Santa Anita sin debutar.

