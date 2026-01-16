Perú Deportes

Alianza Lima y San Martín comparten grupo en el Sudamericano de Clubes de vóley 2026: ¿Los dos pueden clasificar a semifinales?

Las ‘blanquiazules’ y ‘santas’ quedaron situadas en el Grupo A y deberán enfrentarse por el boleto a la siguiente ronda del certamen continental

Alianza Lima y San Martín
Alianza Lima y San Martín comparten grupo en el Sudamericano de Clubes de vóley 2026: ¿Los dos pueden clasificar a semifinales?

Este viernes 16 de enero, se llevó a cabo el sorteo de los grupos del Sudamericano de Clubes de vóley 2026, que se celebrará en Lima, Perú. De esta manera, se pudo conocer las series en los que dos clubes nacionales coincidieron.

En el Grupo A, Alianza Lima -vigente subcampeón del Sudamericano- y Universidad San Martín medirán fuerzas por el boleto a la semifinales de este torneo internacional. Banco República de Uruguay es el tercer y último elenco de la serie.

Lima será la sede de este Sudamericano de Clubes de vóley y recibirá a los otros seis equipos extranjeros. La competencia se desarrollará del miércoles 18 al domingo 22 de febrero en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

¿Alianza y San Martín pueden clasificar a la semifinal?

Los ‘voleilovers’ se preguntan si Alianza y San Martín podrán clasificar a la siguiente instancia del certamen continental al ubicarse en el mismo grupo. A continuación, resolvemos la duda de los miles de hinchas del voleibol peruano.

De acuerdo al sistema de clasificación en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, los primeros de cada grupo clasificarán a la semifinal, mientras que el mejor segundo de todas las series también podrán acceder a esta etapa.

En ese contexto, Alianza Lima podría quedar líder en el Grupo A y San Martín tendría la posibilidad de situarse como el mejor segundo de la primera etapa para que las dos escuadras nacionales sigan con vida en la competencia.

Todos los grupos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

  • Grupo A: Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay).
  • Grupo B: Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic (Bolivia).
  • Grupo C: Regatas Lima (Perú), Sesi (Brasil) y Club de Alto Rendimiento (Ecuador).
Los últimos enfrentamientos entre San Martín y Alianza Lima

El último encuentro entre Alianza Lima y Universidad San Martín se remonta al 28 de diciembre de 2025 cuando ambas escuadras se cruzaron en la fecha 10 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

En aquella oportunidad, las ‘santas’ se impusieron desde el pitazo inicial, llevándose los dos primeros sets por el mismo marcador:19-25. Después, las ‘blanquiazules’ despertaron y descontaron en el compromiso con un 25-20.

Finalmente, el equipo dirigido por Guilherme Schmitz cerró el juego en el cuarto parcial con un apretado 24-26. La figura del encuentro fue la brasileña Fernanda Tomé -más conocida como ‘Tomezinha’- que disputó todo el cotejo pese a su lesión.

“Casi no podía caminar. No dormí, tenía mucho dolor. Me desperté y quería mucho estar aquí. Me pusieron ampolla y tomé todas las pastillas que tenía que tomar. En la semana, yo sentí que estaba lista. No quería quedarme fuera. Hoy fue un sacrificioy lo logramos”, expresó la atacante entre lágrimas.

Universidad San Martín se impone 3-1 sobre Alianza Lima en un duelo vibrante disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. | Latina TV

En la temporada pasada del campeonato nacional, Alianza y San Martín se repartieron los triunfos. Las de Santa Anita ganaron en la primera y segunda fase (3-1 y 3-2), pero en la etapa final y duelo más importante, las de La Victoria salieron airosas.

En la semifinal de la Liga Peruana, el conjunto dirigido por Facundo Morando se impuso 3-1 en el ida y vuelta a las ‘albas’, y consiguió su boleto a la tan ansiada final, donde venció a Regatas Lima y se consagró bicampeón nacional.

