San Martín refuerza su bloque con altura y experiencia olímpica: llega imponente central dominicana de dos metros

El club santo anunció la contratación de Geraldine González, voleibolista con experiencia reciente en Europa y un importante recorrido internacional con la selección de su país

La Universidad San Martín continúa fortaleciendo su plantel de cara a una temporada exigente y con objetivos ambiciosos tanto a nivel local como internacional. Este miércoles 14 de enero, el club ‘santo’ anunció la contratación de Geraldine González, atacante central dominicana de 23 años y dos metros de estatura, quien llega procedente del OK Herceg Novi de Montenegro para sumarse a las filas del equipo peruano.

El fichaje de González representa un salto de calidad para la USMP, especialmente en el juego por el centro de la red. Su imponente altura, capacidad de bloqueo y experiencia en competencias de alto nivel la convierten en una pieza clave dentro del proyecto deportivo del cuadro ‘albo’, que apunta a volver al trono de la Liga Peruana de Vóley y a la consagración en el Sudamericano de Clubes.

La central dominicana llega al vóley peruano tras su etapa en el OK Herceg Novi, uno de los clubes más representativos del campeonato montenegrino. Su experiencia en Europa fue altamente positiva, al conquistar tres títulos locales, y ahora buscará trasladar ese buen momento personal a su nueva etapa con San Martín, donde aspira a convertirse en una pieza clave del plantel.

La mejor bloqueadora de la Norceca

Más allá de su trayectoria a nivel de clubes, Geraldine González es una de las integrantes de la nueva generación de las “Reinas del Caribe”, la selección femenina de República Dominicana. A pesar de su juventud, la central ya cuenta con un recorrido importante en torneos de primer nivel, lo que habla de su proyección y madurez deportiva.

Uno de los momentos más importantes de su carrera fue su debut olímpico en París 2024, donde defendió los colores de su país en la máxima cita del deporte mundial. Su participación en los Juegos Olímpicos la confirmó como una jugadora en ascenso dentro del voleibol internacional y le permitió afianzarse en el plantel dominicano.

A lo largo de su trayectoria, González también ha competido en certámenes de gran exigencia como la Liga de Naciones y la Copa Panamericana, enfrentándose a algunas de las selecciones más fuertes del mundo y sumando rodaje en escenarios de alta competencia.

En el plano continental, su desempeño defensivo no ha pasado desapercibido. Geraldine González ha sido distinguida en múltiples ocasiones por la NORCECA como la mejor bloqueadora de la región, un reconocimiento que respalda su presencia dominante en la red y su crecimiento sostenido en el voleibol internacional.

Apuesta fuerte de San Martín

La incorporación de Geraldine González se enmarca en la estrategia de San Martín de reforzar su plantel con jugadoras de proyección internacional, capaces de elevar el nivel competitivo del equipo. El club busca no solo sostener su protagonismo en el torneo peruano, sino también llegar en óptimas condiciones a los desafíos continentales.

La confirmación del cuadro santo como participante del próximo Sudamericano de Clubes ha elevado aún más la ambición institucional. Con la incorporación de una central de dos metros de estatura, el cuadro ‘santo’ suma potencia, presencia física y una referencia clave en la primera línea, elementos que pueden marcar la diferencia tanto a nivel local como internacional.

Mirada al futuro

A sus 23 años, Geraldine González llega a la Liga Peruana de Vóley en un momento clave de su carrera, con rodaje internacional, experiencia olímpica y margen de crecimiento. En San Martín confían en que su adaptación sea rápida y que pueda convertirse en una de las piezas importantes del equipo a lo largo de la temporada.

La apuesta está hecha. La USMP sigue moviendo fichas en el mercado y deja en claro que su objetivo es competir al más alto nivel, sumando talento joven, pero con respaldo internacional, para afrontar un año que promete grandes desafíos.

