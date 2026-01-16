Grupo de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: rivales confirmados de las ‘íntimas’ en la primera fase del torneo

Grupo de Alianza Lima en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima conoció a sus rivales en el torneo internacional tras la realización del sorteo del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 que se llevó a cabo la tarde del viernes 16 de enero. Las ‘blanquiazules’ fueron cabeza de serie por su condición de vigente bicampeón nacional y subcampeón sudamericano.

El equipo de Facundo Morando se encuentra en el Grupo A junto a San Martín y Banco República de Uruguay. Habrá duelo de escuadras peruanas en la competencia generando gran expectativa porque se vivirá al máximo en la primera etapa.

La presencia de nueve equipos provenientes de seis países sudamericanos convertirá al Sudamericano de Clubes Femenino 2026 en una de las competencias más exigentes y observadas del continente. En un certamen que se desarrollará durante cinco días, cada conjunto buscará superar la fase de grupos y posicionarse entre los favoritos al título.

La clasificación a las rondas finales se definirá por márgenes mínimos, con cada tanto adquiriendo un valor decisivo en el camino hacia las medallas. La variedad de rivales y estilos de juego asegura una competencia equilibrada, con partidos de alta exigencia y un nivel técnico que pondrá a prueba a los participantes en Lima.

Grupos definidos del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Grupo A: Alianza Lima (Perú), Universidad San Martín (Perú) y Banco República (Uruguay).

Grupo B: Osasco (Brasil), Boston College (Chile) y Olympic (Bolivia).

Grupo C: Regatas Lima (Perú), Sesi (Brasil) y Banco República (Uruguay).

El formato del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

La edición 2026 del torneo sudamericano de clubes femeninos de vóley tendrá como sede a Villa El Salvador, en Lima, del 18 al 22 de febrero. El sistema de competencia dispone que los líderes de cada grupo y el mejor segundo clasificado obtendrán su pase a las semifinales.

Los dos equipos que logren superar esa ronda, además de disputar el título, conseguirán la clasificación al Campeonato Mundial de Clubes de la FIVB 2026. En la edición previa, Alianza Lima representó a Perú en el Mundial y logró un triunfo que quedó registrado como un avance importante para el vóley nacional.

Alianza Lima, Regatas Lima y la Universidad San Martín serán los representantes de Perú en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Crédito: LPV

La lucha por los boletos al Mundial de Clubes 2026

El Sudamericano de Clubes destaca como uno de los certámenes más relevantes del vóley en la región. La fase de grupos adquiere un papel determinante, ya que los primeros enfrentamientos marcarán el rumbo de los equipos en la búsqueda por avanzar a las instancias decisivas y pelear por las medallas.

Los conjuntos de Brasil parten como favoritos, respaldados por una larga tradición y dominio en el voleibol sudamericano. Mientras tanto, Boston College de Chile y los representantes de Ecuador, Uruguay y Bolivia llegan con la intención de sorprender y alterar los pronósticos iniciales.

En ese contexto, Alianza, Regatas Lima y San Martín se preparan para demostrar su capacidad competitiva ante rivales exigentes. El objetivo para los clubes peruanos será lograr uno de los dos cupos que aseguran la clasificación al Mundial de Clubes 2026, enfrentándose a partidos de alta exigencia desde la primera jornada.