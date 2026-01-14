Perú Deportes

Amplían plazo de inscripción de extranjeras y clubes peruanos podrán usar nuevos refuerzos en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

La decisión de la CSV le da mayor margen de maniobra a Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima, que ajustan sus planteles y se fortalecen de cara al torneo continental que se disputará en Lima

Guardar
Amplían plazo de inscripción de
Amplían plazo de inscripción de extranjeras y clubes peruanos podrán usar nuevos refuerzos en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Crédito: FIVB

Los clubes peruanos recibieron una noticia clave de cara al Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, torneo que se disputará en Lima y reunirá a los mejores equipos del continente. La Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) confirmó oficialmente la ampliación del plazo de inscripción de jugadoras extranjeras, una medida que beneficia a las escuadras nacionales que competirán como anfitrionas del certamen.

Mediante una comunicación formal, la CSV informó que los equipos participantes tendrán ahora hasta el 30 de enero para registrar a sus refuerzos internacionales. Inicialmente, el cierre de inscripciones estaba previsto para el 5 de enero, pero la extensión del plazo abre una ventana importante para que los clubes puedan reforzar sus planteles y llegar en mejores condiciones a la competencia continental.

Esta decisión resulta especialmente favorable para los clubes peruanos, que deberán enfrentar a rivales de alto nivel, con especial protagonismo de los equipos brasileños, pero ahora con la ventaja de competir en condición de locales y con un margen adicional para fortalecer sus planteles de cara al exigente reto.

En ese escenario, Alianza Lima, Universidad San Martín y Regatas Lima continúan afinando los últimos detalles de su preparación para el certamen internacional, donde no solo estará en disputa el prestigio a nivel sudamericano, sino también la clasificación al Mundial de Clubes de la FIVB, un objetivo de enorme trascendencia para el crecimiento y posicionamiento del vóley peruano en la escena internacional.

Alianza Lima, Universidad San Martín
Alianza Lima, Universidad San Martín y Regatas Lima podrán inscribir nuevos refuerzos para el Sudamericano de Clubes hasta el 30 de enero. Crédito: Puro Vóley

Los nuevos refuerzos que serán inscritos

En el caso de Alianza Lima, el club blanquiazul no ha incorporado nuevas extranjeras en los últimos días, pero la ampliación del plazo le permite mantener abiertas sus opciones hasta el cierre definitivo. El margen adicional otorgado por la CSV representa una oportunidad estratégica para el cuadro victoriano, que podrá analizar el mercado con mayor tranquilidad y, de considerarlo necesario, sumar una pieza clave para fortalecer su propuesta competitiva.

Por su parte, San Martín es el que se ha visto más beneficiado por la ampliación del plazo y concretó importantes incorporaciones extranjeras que pueden elevar notablemente el nivel de su plantel. El equipo albo sumó a la opuesta estadounidense Sophia Kruczko y a la central dominicana Geraldine González, dos jugadoras que ya quedaron habilitadas para disputar el Sudamericano de Clubes.

Otro club que sacará provecho de la decisión de la CSV es Regatas Lima, que cerró recientemente la incorporación de la opuesta norteamericana Katy Ryan. La atacante estadounidense podrá disputar el Sudamericano de Clubes, convirtiéndose en una pieza clave dentro del esquema del conjunto chorrillano para pelear por el título y la clasificación al Mundial de Clubes.

Sophia Kruczko se suma como
Sophia Kruczko se suma como refuerzo de la Universidad San Martín. Crédito: Instagram

¿Cuándo será el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se disputará en Lima del 18 al 22 de febrero, y contará con la participación de nueve equipos provenientes de seis países de la región. Perú será el país con mayor representación al presentar tres clubes: Alianza Lima, Regatas Lima y Universidad San Martín, que competirán en condición de locales con el objetivo de ser protagonistas y aprovechar el apoyo del público en un torneo de alta exigencia continental.

En cuanto a los rivales, Brasil llegará con dos de sus clubes más competitivos, Osasco São Cristóvão Saúde y Sesi Vôlei Bauru, habituales protagonistas a nivel sudamericano. Además, el torneo contará con la presencia de Club Banco República de Uruguay, Club Olympic de Bolivia, Club Boston College de Chile y Club Deportivo de Alto Rendimiento de Ecuador, completando así el grupo de equipos que desafiarán a los representantes peruanos en el certamen.

Temas Relacionados

Sudamericano de Clubes de VóleyAlianza Lima VóleySan Martín VóleyRegatas Limavóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Gerardo Pelusso realza la categoría de Pablo Guede y confía que pueda sacar adelante a Alianza Lima: “Es un técnico importante en Argentina”

El antiguo responsable técnico de los aliancistas ofreció una valoración positiva del nuevo entrenador asentado en La Victoria. “Esperemos que le vaya bien”, manifestó el uruguayo

Gerardo Pelusso realza la categoría

Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Serie Río de La Plata 2026

El equipo de Pablo Guede afronta un nuevo reto en la pretemporada en Montevideo con la necesidad de sumar su primer triunfo, tras caer en su estreno ante Independiente. Sigue aquí cada detalle del encuentro

Alianza Lima vs Unión EN

Alineaciones de Alianza Lima vs Unión HOY: con Luis Advíncula, posibles titulares para partido por Serie Río de La Plata 2026

A poco del inicio del encuentro, Pablo Guede pondría a Federico Girotti en lugar de Paolo Guerrero, sentido en la previa. Conoce cómo jugarían los ‘blanquiazules’ en la jornada 2

Alineaciones de Alianza Lima vs

“Muchos no tienen idea de lo intensa que es la MLS”: el lamento de Wilder Cartagena tras la frustrada partida de César Inga de Universitario

El mediocampista peruano compartió su incomodidad por la oportunidad perdida para Inga por decisión de la directiva ‘crema’. Además, habló de la situación del Kansas City

“Muchos no tienen idea de

“Federico Girotti es delantero, es su característica principal”: Pablo Guiñazú recomienda emplear al ‘9′ en su posición natural en Alianza Lima

El exentrenador de Talleres de Córdoba sugiere que el antiguo atacante de la ‘T’ no salga del área bajo ninguna circunstancia, dado que perdería sus virtudes principales en los enfrentamientos

“Federico Girotti es delantero, es
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Candidata a diputada de Ahora

Candidata a diputada de Ahora Nación perdió su trabajo en 2020, abrió OnlyFans y ahora la extorsionan por fotos íntimas

¿Tensión en Palacio de Gobierno? Hermano de Dina Boluarte habría delatado la visita secreta de José Jerí a empresario chino

ONPE: 10 partidos políticos tienen hasta mañana para rendir cuentas por el uso de más de S/ 7 millones

Ollanta Humala exige su liberación tras archivo del caso Cócteles: “Sigo en prisión y mi familia tuvo que irse sin cometer delito”

JEE rechaza tacha contra la lista al Senado de Juntos por el Perú: No se pagó los S/ 165 mil de tasa electoral

ENTRETENIMIENTO

Ministerio de la Mujer visita

Ministerio de la Mujer visita la casa de Samahara Lobatón y se pronuncia tras agresión de Bryan Torres: “Que el caso no quede impune”

El emotivo abrazo entre Melissa Klug y Samahara Lobatón tras agresión de Bryan Torres: influencer se prepara para declarar ante la Fiscalía

Magaly Medina arremete contra Janet Barboza tras comparaciones estéticas: “a ella le malograron la cara”

Marisa Minetti se sincera sobre el amor, la edad y la vigencia: “No me imaginé llegar a esta edad con tanta vitalidad”

Mónica Cabrejos exige justicia para Samahara Lobatón tras video de agresión de Bryan Torres: “una prueba contundente”

DEPORTES

Alineaciones de Alianza Lima vs

Alineaciones de Alianza Lima vs Unión HOY: con Luis Advíncula, titulares confirmados para partido por Serie Río de La Plata 2026

Gerardo Pelusso realza la categoría de Pablo Guede y confía que pueda sacar adelante a Alianza Lima: “Es un técnico importante en Argentina”

Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Serie Río de La Plata 2026

“Muchos no tienen idea de lo intensa que es la MLS”: el lamento de Wilder Cartagena tras la frustrada partida de César Inga de Universitario

“Federico Girotti es delantero, es su característica principal”: Pablo Guiñazú recomienda emplear al ‘9′ en su posición natural en Alianza Lima