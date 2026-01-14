Amplían plazo de inscripción de extranjeras y clubes peruanos podrán usar nuevos refuerzos en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Crédito: FIVB

Los clubes peruanos recibieron una noticia clave de cara al Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, torneo que se disputará en Lima y reunirá a los mejores equipos del continente. La Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) confirmó oficialmente la ampliación del plazo de inscripción de jugadoras extranjeras, una medida que beneficia a las escuadras nacionales que competirán como anfitrionas del certamen.

Mediante una comunicación formal, la CSV informó que los equipos participantes tendrán ahora hasta el 30 de enero para registrar a sus refuerzos internacionales. Inicialmente, el cierre de inscripciones estaba previsto para el 5 de enero, pero la extensión del plazo abre una ventana importante para que los clubes puedan reforzar sus planteles y llegar en mejores condiciones a la competencia continental.

Esta decisión resulta especialmente favorable para los clubes peruanos, que deberán enfrentar a rivales de alto nivel, con especial protagonismo de los equipos brasileños, pero ahora con la ventaja de competir en condición de locales y con un margen adicional para fortalecer sus planteles de cara al exigente reto.

En ese escenario, Alianza Lima, Universidad San Martín y Regatas Lima continúan afinando los últimos detalles de su preparación para el certamen internacional, donde no solo estará en disputa el prestigio a nivel sudamericano, sino también la clasificación al Mundial de Clubes de la FIVB, un objetivo de enorme trascendencia para el crecimiento y posicionamiento del vóley peruano en la escena internacional.

Alianza Lima, Universidad San Martín y Regatas Lima podrán inscribir nuevos refuerzos para el Sudamericano de Clubes hasta el 30 de enero. Crédito: Puro Vóley

Los nuevos refuerzos que serán inscritos

En el caso de Alianza Lima, el club blanquiazul no ha incorporado nuevas extranjeras en los últimos días, pero la ampliación del plazo le permite mantener abiertas sus opciones hasta el cierre definitivo. El margen adicional otorgado por la CSV representa una oportunidad estratégica para el cuadro victoriano, que podrá analizar el mercado con mayor tranquilidad y, de considerarlo necesario, sumar una pieza clave para fortalecer su propuesta competitiva.

Por su parte, San Martín es el que se ha visto más beneficiado por la ampliación del plazo y concretó importantes incorporaciones extranjeras que pueden elevar notablemente el nivel de su plantel. El equipo albo sumó a la opuesta estadounidense Sophia Kruczko y a la central dominicana Geraldine González, dos jugadoras que ya quedaron habilitadas para disputar el Sudamericano de Clubes.

Otro club que sacará provecho de la decisión de la CSV es Regatas Lima, que cerró recientemente la incorporación de la opuesta norteamericana Katy Ryan. La atacante estadounidense podrá disputar el Sudamericano de Clubes, convirtiéndose en una pieza clave dentro del esquema del conjunto chorrillano para pelear por el título y la clasificación al Mundial de Clubes.

Sophia Kruczko se suma como refuerzo de la Universidad San Martín. Crédito: Instagram

¿Cuándo será el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se disputará en Lima del 18 al 22 de febrero, y contará con la participación de nueve equipos provenientes de seis países de la región. Perú será el país con mayor representación al presentar tres clubes: Alianza Lima, Regatas Lima y Universidad San Martín, que competirán en condición de locales con el objetivo de ser protagonistas y aprovechar el apoyo del público en un torneo de alta exigencia continental.

En cuanto a los rivales, Brasil llegará con dos de sus clubes más competitivos, Osasco São Cristóvão Saúde y Sesi Vôlei Bauru, habituales protagonistas a nivel sudamericano. Además, el torneo contará con la presencia de Club Banco República de Uruguay, Club Olympic de Bolivia, Club Boston College de Chile y Club Deportivo de Alto Rendimiento de Ecuador, completando así el grupo de equipos que desafiarán a los representantes peruanos en el certamen.