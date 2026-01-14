Administrador de Melgar denunció que árbitros favorecieron a Alianza Lima en Liga 1: “Nos dijeron que no se iba jugar de manera justa y eso pasó”

Ricardo Bettocchi, administrador de Melgar, sorprendió a todos con una revelación sobre el partido con Alianza Lima, válido por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El directivo contó que le anticiparon que habría favorecimientos arbitrales en dicho duelo y aquella noche terminó pasando eso en el estadio Alejandro Villanueva.

En conversación con Full Deporte, el integrante del ‘dominó’ comenzó diciendo lo siguiente cuando le consultaron por las palabras expresadas por Juan Reynoso en conferencia de prensa en ese encuentro: "Una cosa es lo que ocurre en los torneos y la manipulación que puede haber en ellos, y otra es la selección. Son dos aspectos que se manejan de forma independiente“.

En ese momento, Bettocchi reveló lo vivido en la previa del compromiso con los ‘íntimos’. "El día del partido con Alianza, nos dijeron antes del partido que no se iba a realizar de manera completamente justa. Se nos comunicó claramente antes del encuentro, tanto así que tengo un mensaje a CONAR previo al partido informando que nos acababan de decir esto, que no se iba a jugar de manera justa. Al final, el partido se desarrolló tal cual nos advirtieron. Lo que terminó pasando fue exactamente eso".

El administrador de Melgar, que no obtuvo respuesta alguna en dicha oportunidad, prefirió no entrar en detalles para cuidar su integridad. “Tengo que cuidarme en las cosas que te digo, pero trato de explicarte hasta donde puedo qué fue lo que pasó. Se nos informó esto y después las evidencias durante el juego fueron obvias”.

Eso sí, dejó en claro que la comunicación recibida no fue parte de CONAR. “Nosotros ya veníamos prevenidos. En la charla previa se advirtió que tuviéramos cuidado porque era una situación bastante evidente que el partido podía no ser justo. Eso es muy común en el fútbol, es muy común. Este es un tema y, al revisar jugada por jugada, se observa que la actuación de la terna arbitral no fue la más correcta. Estamos acostumbrados”.

Administrador de Melgar denunció que árbitros favorecieron a Alianza Lima en Liga 1 2025.

¿Qué ocurrió en el Alianza Lima vs Melgar?

Ese compromiso era importante para ambos. Alianza se encontraba en la tercera casilla de la tabla acumulada y buscaba el segundo lugar para afrontar la final de los playoffs de forma directa. Mientras que Melgar se jugaba su última oportunidad para quedar dentro de los cuatro primeros para clasificar a la Copa Libertadores.

Finalmente, ese enfrentamiento terminó igualado 2-2 con goles de Bernardo Cuesta y Matías Lazo por el lado de los lado de la visita. Paolo Guerrero y Renzo Garcés, en los descuentos, empataron el marcador para quedarse con un punto de oro en la caldera de Matute.

Goles y resumen del empate 2-2 ante 'blanquiazules' y 'rojinegros' en Matute. (Video: L1 MAX)

Desde tienda arequipeña se mostraron disconformes con las decisiones del árbitro prinicipal Pablo López, debido a que consideraron que el penal contra Paolo Guerrero no existió. Lo mismo en la falta que provocó el tiro libre y terminó en el segundo tanto del ‘equipo del pueblo’.

"Creo que faltó justicia en las decisiones arbitrales. Era un partido y la verdad, verle la cara de tristeza a los chicos y de frustración de un partido que lo debimos ganar, no por un gol de diferencia, sino por dos. Terminar empatados y pareciera que no pasó nada. Entonces, por eso mi sarcasmo en la respuesta, porque si estás preguntando eso es que de repente no te diste cuenta que el penal no fue, que la última falta no fue y más cosas que pasaron dentro de la cancha.Entonces, si no estamos viendo lo relevante, creo que estamos todos acá perdiendo el tiempo”, dijo el DT Juan Reynoso en su rueda de prensa.