Juan Reynoso explotó porque cortaron conferencia de prensa en Alianza Lima vs Melgar: “¿No quieren que hable de lo que pasó?”

Alianza Lima sacó un agónico empate 2-2 con Melgar en Matute, la noche del viernes 31 de octubre. Renzo Garcés igualó en marcador en los descuentos, y aunque los ‘blanquiazules’ lo gritaron a todo pulmón, los ‘rojinegros’ desataron toda su bronca.

Ni bien terminó el encuentro, los jugadores del ‘dominó’ buscaron al árbitro Pablo López para realizar una serie de reclamos. Y no fueron los únicos, Juan Reynoso también mostró su cólera porque se le fue el triunfo de las manos.

El ‘Cabezón’ protagonizó un hecho incómodo en plena conferencia de prensa. El técnico nacional explotó porque cortaron la rueda de prensa mientras puntualizaba los errores arbitrales, y lanzó un contundente comentario que generó muchas reacciones.

“Pareciera que uno ve un fantasma, pero bueno, la realidad a mí me ha dicho en este país y en este fútbol que muy raramente me he equivocado. Entonces, cuando ya empiezan a balbucear, empiezan a salir por la tangente y no dicen cosas puntuales, ya es donde uno duda y duda mal. Ah, ¿no quieren que sigamos hablando de lo que pasó? (risas) Ay, ay, ay. Sigamos siendo cómplices. (risas) Ay, ay, ay“, disparó el DT mientras se retiraba de la sala de prensa en Matute.

Gol de Diego Garcés que marca el empate 2-2 ante Melgar en Matute.

“Si hay algo que faltó fue justicia”

Juan Reynoso arremetió contra el árbitro Pablo López porque considera que sus decisiones terminaron perjudicando a Melgar, que estaba a punto de celebrar un triunfo, pero Alianza Lima logró empatar en los descuentos. El técnico fue tajante al mencionar que los ‘blanquiazules’ fueron beneficiados.

“Creo que faltó justicia en las decisiones arbitrales. Era un partido y la verdad, verle la cara de tristeza a los chicos y de frustración de un partido que lo debimos ganar, no por un gol de diferencia, sino por dos. Terminar empatados y pareciera que no pasó nada. Entonces, por eso mi sarcasmo en la respuesta, porque si estás preguntando eso es que de repente no te diste cuenta que el penal no fue, que la última falta no fue y más cosas que pasaron dentro de la cancha. Entonces, si no estamos viendo lo relevante, creo que estamos todos acá perdiendo el tiempo”, comentó el DT en conferencia de prensa.

Juan Reynoso regresó a Matute en Alianza Lima vs Melgar por el Torneo Clausura 2025.

El ‘Cabezón’ siguió con sus reclamos y aseguró que siempre pasan cosas raras en Matute. También se quejó del VAR porque se equivocó contra los ‘rojinegros’.

“A mí lo que me preocupa es que esto pasaba en los ochenta, en los noventa. Me ha pasado muchas veces cuando he venido acá desde Bolognesi y si hoy tienen la magia del YouTube, siempre pasa algo en los equipos chicos, entre comillas, que vienen a jugar aquí. Pero siempre pasó, pasa y lo triste que sigue pasando, pero antes pasaba sin VAR y hoy pasa con VAR. Y esa es mi bronca y mi tristeza, de que todos nos hacemos los distraídos”, añadió.

Melgar en suspenso tras terminar su participación en la Liga 1 2025

El empate con Alianza Lima fue el último resultado que sacó Melgar en la Liga 1 2025 porque terminó su participación y su futuro depende de otros resultados. El ‘dominó’ ya no afrontará otros duelos porque le toca descansar la siguiente fecha y tampoco jugará la última jornada porque le tocaba enfrentar a Deportivo Binacional, quien fue eliminado de la competencia por problemas judiciales.

El equipo de Juan Reynoso está luchando por quedar en zona de ‘play offs’ para la Copa Libertadores 2026, pero no dependen de sí mismo. Marcha cuarto con 56 puntos en la tabla acumulada, pero si Sporting Cristal le gana a Comerciantes Unidos en Cutervo, perderá su lugar en el repechaje y clasificará a la Sudamericana.

