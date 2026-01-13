Perú Deportes

Renato Tapia lanzó fuerte indirecta a Christian Cueva tras cuestionarlo por hablar mal de la FPF: “Dime donde trabajas...”

El volante se pronunció mediante su cuenta de X luego de que su compañero en la selección peruana manifestara que se equivocó al hablar de la interna en la Videna

Guardar
Renato Tapia lanzó fuerte indirecta
Renato Tapia lanzó fuerte indirecta a Christian Cueva tras cuestionarlo por hablar mal de la FPF.

Renato Tapia reapareció frente a cámaras y, fiel a su estilo, habló con firmeza. El mediocampista que milita en Emiratos Árabes mostró su postura en contra del manejo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que encabeza Agustín Lozano.

Lo sorpresivo fue que Tapia también cuestionó a sus compañeros de la selección peruana, manifestando que hay “hipocresía” porque no actúan como piensan. Esto provocó la molestia de Christian Cueva, quien lo criticó en una reciente entrevista con Ovación.

El jugador de Al Wasl no se quedó callado y se pronunció mediante su cuenta de X (antes llamada Twitter) con fuerte indirecta hacia ‘Aladino’. “Dime donde trabajas y te diré quien eres“, escribió con un emoji de risa y sueño.

Las palabras de Renato Tapia son vinculadas a Christian Cueva, debido a que el habilidoso futbolista actualmente pertenece a Juan Pablo II, equipo en el cual la esposa de Agustín Lozano es la dueña. Los hinchas no dudaron en citar al ‘Cholito’ en ese post.

La publicación de Renato Tapia
La publicación de Renato Tapia en X luego de las palabras de Christian Cueva.

No es la primera vez que Renato Tapia utiliza esta plataforma para mandar un mensaje entre líneas a gente de la Federación Peruana de Fútbol. Meses atrás, cuando Manuel Barreto fue elegido como técnico interino de la ‘bicolor’, el exmediocampista de Celta de Vigo colocó lo siguiente:

Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba“, posteó en X, desatando múltiples de comentarios. Desde ese momento, Tapia no volvió a la selección peruana, perdiéndose todos los partidos amistosos del cierre del 2025.

Muchos asociaron su ausencia con este polémico comentario, mientras que el mismo Barreto se encargó de desmentirlo y aseguró que se trataba del contexto, en el cual estaba buscando observar nuevos talentos para el próximo proceso clasificatorio.

El post de Renato Tapia
El post de Renato Tapia tras la designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana.

Cronología de la polémica entre Tapia y Cueva

El lunes 12 de enero, Renato Tapia fue invitado a un podcast, donde tocó varios temas importantes, como su presente en Emiratos Árabes y el futuro de la selección peruana. En ese momento, cuestionó a la Federación, afirmando que la única forma que haya cambios en la Videna es retirándose de la ‘bicolor’.

“Lastimosamente, hemos llegado a un punto en el que la única manera de protestar es retirarnos de la selección, pero nadie quiere hacerlo, nadie quiere asumir ese reto”, expresó el jugador de 30 años en el programa Doble Punta.

El 'Capitán del Futuro' rompe su silencio y reflexiona sobre el rendimiento de la 'bicolor' desde el repechaje en Qatar, señalando que la única medida de protesta drástica sería renunciar a la selección, aunque nadie quiere hacerlo | YouTube

Después, Tapia sorprendió y cuestionó sus propios compañeros: "Hay mucha hipocresía en todos lados. Uno sale a hablar de la federación y dicen‘ah, pero quién se cree’. Dentro de la selección pasan un montón de problemas que nadie va a hablar”.

Precisamente, Christian Cueva fue consultado por estas palabras del volante, con quien convivió muchos años en la ‘blanquirroja’, clasificando a una Copa del Mundo en el 2018 y convirtiéndose subcampeón de América en el 2019.

"Si bien es cierto me saltó la noticia, particularmente, me parece que los momentos para hablar o para salir a hablar no eran. No es el momento para que Renato haya salido a hablar. No lo comparto“, apuntó el nacido en Trujillo.

Christian Cueva jugará esta temporada
Christian Cueva jugará esta temporada en Juan Pablo II en la Liga 1.

Este enfrentamiento podría tener más capítulos y terminar por separar el vestuario de la selección peruana. Siempre y cuando los dos jugadores que -en algún momento llegaron a ser amigos- no se comuniquen y no arreglen este asunto de forma privada.

Temas Relacionados

Renato TapiaChristian CuevaFPFAgustín LozanoSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

DT de Juan Pablo II reveló charla con Ricardo Gareca para recuperar a Christian Cueva: “Sabemos de situaciones que tenemos que manejar”

Marcelo Zuleta, DT del conjunto de Chongoyape, habló de la incorporación del mediocampista peruano al equipo y dio detalles del diálogo con el ‘Tigre’

DT de Juan Pablo II

Atlético Grau continúa con su estrategia de contrataciones: anunció la llegada de Aamet Calderón procedente de Universitario

La dirección deportiva del ‘Patrimonio de Piura’ ejerce una nueva alta con la llegada del 3er portero del actual monarca del fútbol en Perú. El entrenador Ángel David Comizzo aprobó su integración

Atlético Grau continúa con su

Christian Cueva criticó a Renato Tapia por postura polémica en torno a la selección peruana: “No era el momento para hablar; nunca salí del equipo”

El mediocentro nacional no encontró apoyo en el ‘10′ frente a su medida de protesta ante la gestión de la FPF. “Eso de protestar no yendo a la selección no es una respuesta adecuada”, indicó Cueva

Christian Cueva criticó a Renato

Oliver Sonne hace un balance de su paso por la selección peruana y destaca presencia de Luis Advíncula: “Tuve una competencia muy buena”

El lateral del Burnley ponderó la sana rivalidad que protagoniza con el ‘Rayo’ en el elenco nacional, del que quiere ser un abanderado principal en el próximo proceso mundialista

Oliver Sonne hace un balance

Joao Grimaldo realizó su primera práctica con Sparta Praga, en Marbella, en arranque de campamento invernal

El veloz extremo cautivó a sus compañeros, al igual que al entrenador Brian Priske, por su alegría ofensiva en la soleada Marbella. Por delante tendrá dos amistosos de rigor

Joao Grimaldo realizó su primera
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Candidaturas de Rafael López Aliaga

Candidaturas de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra se definen este jueves 15: JNE evaluará continuidad

Rafael López Aliaga se queda en silencio y divaga por medio minuto durante entrevista en Piura: lo que dice su oficina de prensa

Más de 100 trabajadores del Congreso buscan un cargo en las Elecciones 2026: la mayoría pertenece a Fuerza Popular y Perú Libre

Comisión de Ética aprueba suspender por 120 días a la congresista Lucinda Vásquez por el caso ‘Cortaúñas’

“Se parece a Sarratea”: Somos Perú abre investigación a José Jerí y el Congreso lo cita por reunión clandestina con empresario chino

ENTRETENIMIENTO

Anelhí Arias se pronuncia sobre

Anelhí Arias se pronuncia sobre el delicado estado de salud de su hija: “Estamos destrozados”

Tony Succar celebra orgulloso el doctorado de su padre a los 71 años: “Nunca deja de sorprenderme”

Magaly Medina responde a la parodia de María Pía Copello tras cirugía: “Hay demasiada hipocresía”

Karla Tarazona advierte a Christian Domínguez sobre Magaly Medina: “Espero no empiece su programa con un video tuyo”

Beto Ortiz volvió a la política y se reencuentra con Aldo Miyashiro: “He venido a tu canal de derecha”

DEPORTES

DT de Juan Pablo II

DT de Juan Pablo II reveló charla con Ricardo Gareca para recuperar a Christian Cueva: “Sabemos de situaciones que tenemos que manejar”

Atlético Grau continúa con su estrategia de contrataciones: anunció la llegada de Aamet Calderón procedente de Universitario

Christian Cueva criticó a Renato Tapia por postura polémica en torno a la selección peruana: “No era el momento para hablar; nunca salí del equipo”

Oliver Sonne hace un balance de su paso por la selección peruana y destaca presencia de Luis Advíncula: “Tuve una competencia muy buena”

Joao Grimaldo realizó su primera práctica con Sparta Praga, en Marbella, en arranque de campamento invernal