Renato Tapia lanzó fuerte indirecta a Christian Cueva tras cuestionarlo por hablar mal de la FPF: “Dime donde trabajas...”

Renato Tapia lanzó fuerte indirecta a Christian Cueva tras cuestionarlo por hablar mal de la FPF.

Renato Tapia reapareció frente a cámaras y, fiel a su estilo, habló con firmeza. El mediocampista que milita en Emiratos Árabes mostró su postura en contra del manejo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que encabeza Agustín Lozano.

Lo sorpresivo fue que Tapia también cuestionó a sus compañeros de la selección peruana, manifestando que hay “hipocresía” porque no actúan como piensan. Esto provocó la molestia de Christian Cueva, quien lo criticó en una reciente entrevista con Ovación.

El jugador de Al Wasl no se quedó callado y se pronunció mediante su cuenta de X (antes llamada Twitter) con fuerte indirecta hacia ‘Aladino’. “Dime donde trabajas y te diré quien eres“, escribió con un emoji de risa y sueño.

Las palabras de Renato Tapia son vinculadas a Christian Cueva, debido a que el habilidoso futbolista actualmente pertenece a Juan Pablo II, equipo en el cual la esposa de Agustín Lozano es la dueña. Los hinchas no dudaron en citar al ‘Cholito’ en ese post.

La publicación de Renato Tapia en X luego de las palabras de Christian Cueva.

No es la primera vez que Renato Tapia utiliza esta plataforma para mandar un mensaje entre líneas a gente de la Federación Peruana de Fútbol. Meses atrás, cuando Manuel Barreto fue elegido como técnico interino de la ‘bicolor’, el exmediocampista de Celta de Vigo colocó lo siguiente:

“Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba“, posteó en X, desatando múltiples de comentarios. Desde ese momento, Tapia no volvió a la selección peruana, perdiéndose todos los partidos amistosos del cierre del 2025.

Muchos asociaron su ausencia con este polémico comentario, mientras que el mismo Barreto se encargó de desmentirlo y aseguró que se trataba del contexto, en el cual estaba buscando observar nuevos talentos para el próximo proceso clasificatorio.

El post de Renato Tapia tras la designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana.

Cronología de la polémica entre Tapia y Cueva

El lunes 12 de enero, Renato Tapia fue invitado a un podcast, donde tocó varios temas importantes, como su presente en Emiratos Árabes y el futuro de la selección peruana. En ese momento, cuestionó a la Federación, afirmando que la única forma que haya cambios en la Videna es retirándose de la ‘bicolor’.

“Lastimosamente, hemos llegado a un punto en el que la única manera de protestar es retirarnos de la selección, pero nadie quiere hacerlo, nadie quiere asumir ese reto”, expresó el jugador de 30 años en el programa Doble Punta.

El 'Capitán del Futuro' rompe su silencio y reflexiona sobre el rendimiento de la 'bicolor' desde el repechaje en Qatar, señalando que la única medida de protesta drástica sería renunciar a la selección, aunque nadie quiere hacerlo | YouTube

Después, Tapia sorprendió y cuestionó sus propios compañeros: "Hay mucha hipocresía en todos lados. Uno sale a hablar de la federación y dicen‘ah, pero quién se cree’. Dentro de la selección pasan un montón de problemas que nadie va a hablar”.

Precisamente, Christian Cueva fue consultado por estas palabras del volante, con quien convivió muchos años en la ‘blanquirroja’, clasificando a una Copa del Mundo en el 2018 y convirtiéndose subcampeón de América en el 2019.

"Si bien es cierto me saltó la noticia, particularmente, me parece que los momentos para hablar o para salir a hablar no eran. No es el momento para que Renato haya salido a hablar. No lo comparto“, apuntó el nacido en Trujillo.

Christian Cueva jugará esta temporada en Juan Pablo II en la Liga 1.

Este enfrentamiento podría tener más capítulos y terminar por separar el vestuario de la selección peruana. Siempre y cuando los dos jugadores que -en algún momento llegaron a ser amigos- no se comuniquen y no arreglen este asunto de forma privada.