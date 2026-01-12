“La única manera de protestar es retirarnos”: Renato Tapia estalla por la crisis y la “hipocresía” en la selección peruana

El 'Capitán del Futuro' rompe su silencio y reflexiona sobre el rendimiento de la 'bicolor' desde el repechaje en Qatar, señalando que la única medida de protesta drástica sería renunciar a la selección, aunque nadie quiere hacerlo | YouTube

Renato Tapia rompió su silencio y dejó fuertes declaraciones sobre la situación interna de la selección peruana. El volante nacional, referente del equipo en los últimos procesos, habló con franqueza en el programa de YouTube Doble Punta y apuntó directamente contra la hipocresía, la falta de autocrítica y los problemas que —según señaló— existen tanto dentro del plantel como en el entorno dirigencial de la FPF.

Tapia no esquivó el tema y reconoció que la situación que atraviesa el combinado patrio es mucho más compleja de lo que se muestra públicamente. Para el mediocampista, existen conflictos internos que no salen a la luz y que terminan afectando el funcionamiento del equipo.

“Hay mucha hipocresía en todos lados. Uno sale a hablar de la federación y dicen ‘ah, pero quién se cree’. Dentro de la selección pasan un montón de problemas que nadie va a hablar”, señaló el futbolista, dejando en claro que el silencio muchas veces responde a presiones y a una cultura instalada en el grupo.

El volante también cuestionó el discurso repetido de que la selección siempre debe estar por encima de todo, incluso cuando las condiciones no son las mejores. “Si tú le preguntas a cualquier jugador va a decir ‘nosotros somos de la selección y tenemos que ir siempre’, y no es así”, sostuvo.

¿La única forma de cambiar las cosas?

Uno de los puntos más contundentes de su intervención fue cuando abordó la posibilidad de un gesto extremo como forma de protesta. Tapia aseguró que, ante la falta de cambios estructurales, los futbolistas han llegado a una conclusión dura. “Lastimosamente, hemos llegado a un punto en el que la única manera de protestar es retirarnos de la selección, pero nadie quiere hacerlo, nadie quiere asumir ese reto”, afirmó.

El volante fue claro en señalar que no se trata de una decisión sencilla, ni mucho menos deseada. A sus 30 años, dejar la selección no está en sus planes personales, pero entiende que la situación actual empuja a reflexionar sobre medidas drásticas. “A mis 30 años, retirarme de la selección tampoco es lo que quiero, pero hemos llegado a la conclusión de que es la única manera de que pueda haber un cambio”, reflexionó.

Sin embargo, Tapia también reconoció la contradicción que supone dar un paso al costado. “Si te vas, sabes que no podrás hacer el cambio desde afuera. Es muy complicado”, añadió, dejando en evidencia el callejón sin salida en el que, según él, se encuentran los jugadores.

Crítica directa al grupo

Consultado específicamente sobre si esa hipocresía también existe dentro del plantel de la selección peruana, Tapia fue tajante. “Sí, claro que la hay. Eso seguro, pero ya queda en uno mismo”, respondió. Además, asumió que sus palabras tendrían repercusión mediática, aunque dejó en claro que no se arrepiente de decir lo que piensa. “Seguro esto que digo saldrá en los periódicos, pero yo creo que tus acciones denotan lo que uno dice o no dice”, sostuvo.

El mediocampista también cuestionó la falta de responsabilidades asumidas en general. “Nadie asume responsabilidades y creo que los jugadores tampoco lo han hecho”, sentenció, incluyendo al propio grupo en la autocrítica.

¿Aceptaría una nueva convocatoria?

Pese al tono crítico de sus declaraciones, Renato Tapia descartó cualquier ruptura definitiva con la selección. Aclaró que no se ha retirado y que, si es convocado, seguirá asistiendo. “La selección es para todos, al final los que deciden son los técnicos”, explicó, señalando que las convocatorias responden a criterios técnicos y no personales.

Incluso recordó que fue llamado en la última fecha FIFA, pero no pudo estar presente por lesión. “Me llamaron en la anterior convocatoria, pero me desgarré el sóleo. No pude jugar casi un mes y prefería que vayan otros chicos antes que me pueda lesionar”, comentó.

Finalmente, Tapia despejó cualquier especulación sobre conflictos personales dentro del entorno de la selección. “No me he retirado. No hay algo malo entre nosotros. Si me llaman, yo siempre voy a ir, una cosa no quita la otra”, aclaró. Eso sí, dejó una puerta abierta a una decisión más radical solo si la situación se vuelve insostenible: “Obviamente si me retiro es porque siento que las cosas son irreversibles”.