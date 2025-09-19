La controversial reacción de Renato Tapia tras designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana: “Oh sorpresa”

La controversial reacción de Renato Tapia tras designación de Manuel Barreto como técnico interino de la selección peruana.

Manuel Barreto fue oficializado como nuevo técnico interino de la selección peruana durante la tarde del viernes 19 de setiembre. La Federación dio a conocer esta noticia mediante un comunicado y desató múltiples de reacciones de los hinchas en las redes sociales.

Los fanáticos no fueron los únicos que tomaron postura sobre la designación de la ‘Muñeca’ como reemplazo de Óscar Ibáñez. Un jugador de la ‘bicolor’ realizó un controversial post en su cuenta de X (antes llamada Twitter), el cual fue vinculado con el anuncio de la FPF.

Se trata del volante y capitán del ‘equipo de todos’, Renato Tapia, quien exactamente 20 minutos después de la publicación, escribió lo siguiente: “Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba”.

Este posteo, rápidamente, tuvo respuesta por parte de los aficionados. “Renato pusieron al que no querías. ¿Ahora?“, “¿No te gusta la designación?”, “¿Lo dices por Manuel Barreto?” y entre otros comentarios de la hinchada.

Cabe señalar que, hasta el momento, Tapia no salió a responder ni a desmentir las versiones de los hinchas de la selección peruana. El mediocampista nacional se encuentra en Emiratos Árabes con su club Al-Wasl.

El post de Renato Tapia tras la designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana.

Renato Tapia habría pedido la continuidad de Óscar Ibáñez

Habría un motivo por el que Renato Tapia tuvo esta controversial reacción luego de que Manuel Barreto sea designado como nuevo entrenador interino de la selección peruana: su deseo de que Óscar Ibáñez permanezca en el cargo al menos hasta finales del 2026.

Días atrás, Radio Programas del Perú (RPP) reveló que Tapia y otros referentes de la ‘bicolor’ le pidieron a Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que el exarquero se mantenga a cargo de la escuadra nacional por los siguientes amistosos.

Si bien Lozano compartía ese pensamiento, no pudo hacer mucho, porque Jean Ferrari -actual director general de la FPF- le dijo a Ibáñez que no seguirá. A esto se le sumó otro hecho que, tal vez, provocó la incomodidad del actual volante de Al-Wasl.

De acuerdo al periodista deportivo Eddie Fleischman, Ferrari no incluyiría al pivote en la próxima convocatoria de Perú. ““En una de las conversaciones que escuché, uno dijo ‘no te sorprenda que a Yoshimar Yotún, Luis Advíncula y Renato Tapia, Jean Ferrari los borre de la próxima lista’”.

El periodista deportivo contó que hay jugadores que serían borrados por Jean Ferrari y los contactos con el próximo DT. (Video: Full Deporte)

La información de Fleischman partiría de un problema anterior entre Ibáñez y Ferrari. Y es que el exadministrador de Universitario de Deportes consideraba que el exguardameta había conseguido poner a los jugadores en contra de su persona. Eso también influyó en la resolución de destituirlo como DT interino.

El argumento de Jean estaría respaldado por una actitud de los futbolistas de la selección peruana durante su estadía en Uruguay. "Se sabe que piensan que Óscar Ibáñez le puso a los jugadores en contra a Ferrari porque lo sacaron de un almuerzo, no del vestuario. Por eso, Ferrari estuvo solo en Montevideo, porque querían estar en un ambiente de futbolistas; no sé si sacarlo a propósito”, dijo Mario Pinedo de RPP.

Los tensos cruces entre Óscar Ibáñez y Jean Ferrari en la selección peruana

Lo cierto es que ninguna de los dos partes se ha pronunciado sobre las versiones que vienen circulando en la prensa deportiva. Por lo pronto, Óscar Ibáñez estará alejado de las canchas hasta que encuentre un nuevo equipo; mientras que Jean Ferrari viajará para concretar la incorporación del técnico de la selección peruana.