Christian Cueva criticó a Renato Tapia por postura polémica en torno a la selección peruana: “No era el momento para hablar; nunca salí del equipo”

El mediocentro nacional no encontró apoyo en el ‘10′ frente a su medida de protesta ante la gestión de la FPF. “Eso de protestar no yendo a la selección no es una respuesta adecuada”, indicó Cueva

Renato Tapia no encontró respaldo
Renato Tapia no encontró respaldo en Christian Cueva. - Crédito: Difusión

Los ‘dardos’ lanzados por Renato Tapia en ‘Doble Punta’ con respecto a la selección peruana comienzan a dañar a la interna. El primero en salir en defensa de la configuración nacional ha sido Christian Cueva, quien si bien hace años no integra el plantel siente que aún es una voz autorizada.

De manera muy crítica, el ‘Cholito’ cuestionó la posición confrontacional que ha levantado el actual futbolista de Al Wasl. En declaraciones ofrecidas a radio Ovación, indicó que el ‘13′ tuvo que haber mantenido la compostura, pero sobre el todo el hermetismo a puertas de una regeneración deportiva con un entrenador nuevo.

Renato Tapia apuntó contra la
Renato Tapia apuntó contra la FPF y rechazó haber pedido DT para la selección peruana. - Crédito: Difusión

“Si bien es cierto me saltó la noticia, particularmente, me parece que los momentos para hablar o para salir a hablar no eran. No es el momento para que Renato haya salido a hablar. No lo comparto“, partió diciendo Cueva el refuerzo de catálogo del Club Juan Pablo II College.

Es un compañero que siempre voy a respetar, que siempre le voy a desear lo mejor. Creo que es algo que en su momento, cuando nosotros estuvimos ahí y cosas que se pudieron mejorar o tenían que solucionarse, se tuvo que hablar”, continuó.

En esa misma línea el último ‘10′ de Perú ha explicado que, durante el tiempo que formó parte del plantel, entre las campañas de Rusia 2018 y Qatar 2022, siempre presenció un clima armonioso, pero que cuando aparecía cualquier desencuentro lograba resolverse con una saludable comunicación entre las partes involucradas.

“Yo creo que, en todo este tiempo que he estado en la selección, las pequeñas cosas que ha habido, porque siempre en una familia habrá cosas que solucionar y problemas, lo hemos hecho de la manera más correcta. Pero creo que las cosas que en algún momento, como jugador, uno lo pensó, se debieron solucionar de manera interna", suscribió.

Cueva atendiendo las indicaciones de
Cueva atendiendo las indicaciones de Fossati durante un entrenamiento de la Copa América 2024. - Crédito: Difusión

Finalmente, Christian Cueva compartió su mortificación por la manera en cómo Renato Tapia deslizó la posibilidad de mantenerse al margen, de forma indeterminada, de la ‘bicolor’, no bien empiecen las siguientes Eliminatorias, en una señal de condena ante la gestión de Agustín Lozano en la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol.

“No comparto que uno diga que la única manera de protestar es saliendo de la selección. Yo en ningún momento me salí de la selección y te pueden decir muchas personas. Eso de protestar no yendo a la selección no es una respuesta adecuada, porque somos adultos”, sostuvo.

Borrón y cuenta nueva

Perú terminó su último proceso mundialista rumbo a Estados Unidos-Canadá-México 2026 de manera muy decepcionante: al quedar penúltimo en las Eliminatorias Sudamericanas y sin opciones de repechaje, tras resultados pobres como la derrota 1-0 ante Paraguay y un 3-0 ante Uruguay que selló su eliminación del certamen.

Tras despedir a entrenadores como Juan Reynoso y Jorge Fossati e iniciar una restructuración, entremedias con dos interinatos insustanciales, se avecinan cambios profundos en el banquillo y generaciones de jugadores, en su mayoría legionarios para recuperar competitividad en el próximo ciclo rumbo a EE. UU. 2030.

