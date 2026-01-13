Oliver Sonne hace un balance de su paso por la selección peruana y destaca presencia de Luis Advíncula: “Tuve una competencia muy buena”

Luis Advíncula y Oliver Sonne son los laterales derechos de la selección peruana. - Crédito: AFP

Sobre el papel, Oliver Sonne gana enteros para ser el nuevo lateral derecho de la selección peruana en el inicio del siguiente proceso mundialista. Tendría sentido, dado que forma parte de la nueva camada legionario; sin embargo, no puede darse por descontada la continuidad de Luis Advíncula, quien aún emite señales de vigencia tras su traslado a Alianza Lima.

En cualquier caso, el ‘Vikingo’ no tendría ningún problema en dirimir, una vez más, ese aspecto. Cuenta, eso sí, con una importante ventaja por su presencia en el Burnley de la Premier League, aunque apenas entra en la consideración del DT Scott Parker.

Luis Advíncula le ganó la carrera a Oliver Sonne en el cierre de las Eliminatorias 2026. - Crédito: Composición Infobae

De esa sana lucha por la banda en Perú existen registros varios en los últimos dos años; de ahí a que Oliver Sonne tenga un enorme concepto del dueño de la posición defensiva, tal y como lo compartió con Burnley Express: "Tuve una competencia muy, muy buena también con el lateral derecho Luis Advíncula, que en ese momento jugaba en Boca Juniors, un club enorme también“.

Por otro lado, el futbolista nacido y crecido en Dinamarca ha reconocido que el último revés de cara a la Copa del Mundo 2026 ha calado demasiado hondo en cada uno de los integrantes de la ‘bicolor’ y que un factor desencadenante para el descalabro fue la inconsistencia de técnicos.

Fulham se llevó la victoria en un increíble partido contra Burnley. Aquí te traemos el resumen con las cinco anotaciones del encuentro, incluyendo el gol de Sonne para el equipo local | ESPN

“Estábamos muy tristes por no haber llegado al Mundial. Obviamente, llegué a la selección peruana hace dos años, creo, cuando la situación era bastante agitada. Tuvimos muchos entrenadores y tuvimos una etapa en la que el nivel no estaba al nivel deseado”, externó.

Acerca del futuro, Sonne indicó que “ojalá podamos ser aún más competitivos. Es una etapa en la selección peruana donde hay muchos cambios. Tenemos un nuevo entrenador y muchos jugadores nuevos. Espero pueda formar parte de ese grupo que llevará a la selección nacional a otro nivel".

Paolo Guerrero saludando a Oliver Sonne durante la Copa América 2024. - Crédito: Gabriel Bayona

Felicidad

Aunque su participación con el Burnley viene siendo como una pieza de recambio, Oliver Sonne quiere conservar los gratos momentos conseguidos en lo que supone su primera incursión en la Premier League, donde la misión central es zafar de la zona de descenso.

“Lo he disfrutado mucho. Ha habido altibajos y siento que, como futbolistas, seguimos exigiendo que queremos más y queremos más y, a veces, nos olvidamos de detenernos y mirar todas las cosas que hemos hecho“, dijo el internacional peruano.

El peruano hizo su estreno ante Manchester United. (Disney Plus)

“Para mí personalmente, creo que estar ahora aquí con el equipo en la Premier League, teniendo minutos bastante a menudo, es una buena situación y estoy muy, muy contento con el entrenador que me mira en los partidos”, sumó Oliver.

Acerca de la lucha por continuar en la élite, reconoció que “estamos por debajo del límite y eso es algo que tiene que cambiar, pero siento que nos esforzamos cada día para ser mejores y espero que eso sea suficiente para que permanezcamos en la Premier League”.

Oliver Sonne alterna en Burnley. - Crédito: Justin Setterfield

Oliver Sonne llegó al Burnley desde el Silkeborg IF a fines de diciembre de 2024, en una transferencia importante para el club inglés que ascendió a la Premier League 2025/26. Desde su arribo, el lateral derecho peruano-danés ha alternado entre titularidad y suplencia.

En lo que va de la temporada, Sonne ha jugado Premier League, con alrededor de seis apariciones y más de 280 minutos entre todas las competiciones, incluyendo su primer gol en la competencia doméstica contra Fulham y un tanto decisivo en la Copa de la Liga.