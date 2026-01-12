Paolo Guerrero alaba la actualidad de Luis Advíncula tras unirse a Alianza Lima: “Es como el vino, con el tiempo se hace mejor”

Paolo Guerrero compartirá, una vez más, espacio con Luis Advíncula, aunque será la primera vez que suceda en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Alianza Lima, de seguro, tendrá mucho que ofrecer esta temporada. O, al menos, esa es la sensación que se percibe después de que el área directiva acometiera una serie de contrataciones rimbombantes con enorme cartel. La última de ellas es representada por Luis Advíncula, quien aterriza en La Victoria tras su correcto paso por Boca Juniors.

Al momento de su llegada, durante el inicio de la Serie del Río de La Plata, el ‘Rayo’ contó con un importante recibimiento por parte de cada uno de los integrantes del equipo, pero sobre todo de Paolo Guerrero, compañero entrañable y capitán de la última etapa de la selección peruana.

Luis Advíncula empieza una nueva historia. - Crédito: Alianza Lima

Para el ‘34′ de Alianza Lima el arribo de Luis Advíncula es ideal pensando en los objetivos a largo plazo que se han trazado en Matute. Su experiencia, estado de momento y liderazgo, está de más decir, contribuirán en un grupo que busca la gloria en el 2026.

“Estuvo muy bien [en Boca Juniors]. Luis, a pesar de los años, es como el vino que mientras más pasa se pone mejor. ‘Lucho’ es un jugador de mucha experiencia y calidad. Tiene un enorme potencial físico; es muy fuerte y rápido", declaró Guerrero en una entrevista concedida a ESPN.

El 'Rayo' se une al club de La Victoria hasta finales del 2027. | VIDEO: Alianza Lima

“Acá le decimos que es zurdo, porque hace más goles con ese pie que con la derecha. Tiene muchas virtudes, nos va a ayudar muchísimo. Todo el grupo está feliz con su venida”, agregó el delantero de mayor peso en Alianza Lima.

Acerca de cómo valora la etapa de ‘Lucho’ en Boca Juniors, donde permaneció cerca de cinco año viviendo una auténtica montaña rusa con distintos matices en La Bombonera, dijo que “siento que el paso de Advíncula en Argentina fue bueno y ha dejado huella. Me hubiese gustado que salga campeón de la Copa Libertadores“.

El servicio de Lucho fue clave para el frentazo de Anselmino. | VIDEO: TyC Sports

“Incluso ese mismo año salí campeón de la Sudamericana con Liga de Quito y hablando con él le mencioné que debía ser campeón de la Copa Libertadores, infelizmente no lo consiguieron pero creo que Luis dejó huella en su paso por Boca y mis mayores felicitaciones para él”, zanjó Paolo.

Con respecto a las veces que pudo fichar por los xeneizes, Guerrero admitió: “Fue en dos oportunidades, una en el 2019 o 2020 y después en el 2022 cuando tenía para un tiempo más de recuperación. El 2023 empecé a jugar de forma normal y regular porque el 2022 fue una fase muy complicada para mí, dónde tuve muchos altibajos con relación a mi rodilla”.

Paolo Guerrero, el referente de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Advíncula, capítulo I

Luis Advíncula ha sido presentado como nuevo refuerzo de Alianza Lima, decisión que puede entenderse como el inicio del tramo final de su carrera deportiva. Aunque su trayectoria lo ha vinculado históricamente a Sporting Cristal, eligió cumplir el anhelo de sus padres, quienes poseen una estrecha identificación con el club de La Victoria.

El ‘Rayo’ señaló que la principal motivación para firmar con los 'blanquiazules’ fue el trato recibido durante las negociaciones, afirmando: “porque me trataron bien”, lo que sugiere que en el equipo del Rímac no encontró la misma disposición.

A sus 35 años, Advíncula afronta la oportunidad de adueñarse del puesto de lateral derecho, compitiendo directamente con Josué Estrada y D’ Alessandro Montenegro en la estructura defensiva del plantel.