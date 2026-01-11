Perú Deportes

Luis Advíncula aseguró que fichó por Alianza Lima, ignorando otras propuestas, porque “me trataron bien”

En la antesala del arranque de la Serie Río de La Plata, el ‘Rayo’ explicó la razón determinante que lo llevó a firmar un contrato con el club de La Victoria, en una situación que lo ha dejado en jaque con Sporting Cristal

El 'Rayo' asegura que su vinculación con el club de La Victoria radicó por un tema de buen trato. | VIDEO: ESPN

Alianza Lima ha dado inicio a sus ensayos de pretemporada presentándose en la Serie Río de La Plata. En la antesala del partido contra Independiente hubo mucha expectativa por la llegada de Luis Advíncula con la delegación, tras haber firmado su contrato en La Victoria en un movimiento más que resonante.

Como era de esperarse, el ‘Rayo’ no fue parte de la contienda y tuvo que conformarse con seguir las acciones desde una tribuna. Durante su recorrido fue abordado por un reportero de ESPN, que buscó a toda costa arrebatarle algunas palabras que explicasen la razón de su nuevo destino.

Luis Advíncula empieza una nueva
Luis Advíncula empieza una nueva historia. - Crédito: Alianza Lima
Inicialmente, Advíncula intentó irse de largo y mantener silencio por recomendaciones del área de prensa de Alianza Lima, pero ante la insistencia del periodista se animó a soltar una declaración cuanto menos curiosa que, definitivamente, dará de qué hablar en el Rímac: "Porque me trataron bien, papito, por eso“.

La breve alocución de ‘Lucho’, con pasado en Sporting Cristal, se dio entre risas, aunque ese comportamiento distendido puede tratarse porque así es la personalidad del seleccionado de Perú, que antes de marcharse del gramado tuvo el enorme gesto de acercarse a los hinchas de Independiente para firmar banderolas y sacarse fotografías.

Alianza Lima presentó a Luis Advíncula como su refuerzo para el 2026. | VIDEO: @ClubALOficial

Con Luis Advíncula dentro de la estructura, Alianza Lima ha dado por finalizada su intervención en el mercado de transferencias, aunque no se descarta una nueva operación para reforzar alguna fase del campo, tras confirmarse el aumento del cupo de extranjeros, aunque esa decisión será únicamente del entrenador Pablo Guede.

La llegada del ‘Rayo’ ha ocasionado demasiado revuelo en el Perú: por un lado existe un descontento general de la afición de Sporting Cristal debido a que el futbolista siempre externó amor por la institución y por el otro una alegría inconmensurable de aquellos que siempre soñaron con ver al lateral vestido con la camiseta ‘blanquiazul’.
Luis Advíncula firmando su contrato
Luis Advíncula firmando su contrato con Alianza Lima. - Crédito: @ClubALOficial

El adiós xeneize

Luis Advíncula dio inicio a su carrera en Boca Juniors a mediados del 2021 tras una etapa positiva en Rayo Vallecano. Al momento que llegó, se dispuso inmediatamente su titularidad ni más ni menos que frente a River Plate. Fue una presentación aceptable, considerando que apenas tenía cuatro días de recién aterrizado, redondeada con la eliminación del ‘millonario’ en los octavos de final de la Copa Argentina.

A partir de entonces, el peruano se hizo de un lugar fijo en el equipo sin importar los entrenadores que fueron apareciendo en el tiempo. En ese lapso de tiempo llegaron los cuatro títulos que levantó en La Ribera, aunque hubo solo uno que le fue esquivo y del que se quedó muy cerca: la Copa Libertadores 2023.

Boca Juniors enfrentó a Fluminense por la final de la Copa Libertadores 2023
En aquella campaña, Advíncula representó al hincha de Boca en todas las canchas. No solamente se apuntó goles inolvidables a lo largo de la campaña (incluyendo el de la final contra Fluminense) también episodios conmovedores que reforzaron su lazo con la exigente fanaticada denominada la ‘12’.

Lo que vino después fue una caída considerable en su rendimiento aunado a expulsiones que lo dejaron muy mal parado frente a la hinchada que, en su momento, lo elevó al pedestal. Entendiendo que sus mejores momentos quedaron atrás, ‘Lucho’ decidió desmarcarse de La Bombonera tras más de cuatro años y medio.

Luis Advíncula representó a Boca
Luis Advíncula representó a Boca Juniors entre 2021 y 2026 - Crédito: AFP

Estoy contento con mi paso por Boca. Si bien en los últimos no estuve muy bien, creo que en líneas generales fue muy bueno”, dijo Advíncula en unas declaraciones ofrecidas a TyC Sports añadiendo que “hablé con Riquelme y le agradecí, porque accedió de inmediato a lo que planteé. Me trataron muy bien”.

El bagaje de Advíncula de su paso por CABJ se resume de la siguiente manera: 169 partidos, seis goles, 13 asistencias y cuatro títulos.

