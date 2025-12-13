Oliver Sonne regresó tras meses de postergación con su primer golazo en Burnley por Premier League

Fulham se llevó la victoria en un increíble partido contra Burnley. Aquí te traemos el resumen con las cinco anotaciones del encuentro, incluyendo el gol de Sonne para el equipo local | ESPN

Oliver Sonne no sumaba minutos en el Burnley por Premier League desde el 30 de agosto. El lateral derecho peruano protagonizó un regreso por lo alto en lo individual con un notable gol que estableció el descuento de su equipo, en casa, ante el Fulham. El luminiso exhibió el 3-2 en contra a falta de cerca de ocho minutos para el final.

Burnley se encontraba en serios aprietos en el duelo que lo midió ante Fulham por la 16° jornada de la Premier League. Sobre el gramado de Turf Moor, los clarets caían por 3-1 ante los cottagers y enlazaban su séptima derrota consecutiva. El adiestrador Scott Parker miró al banco de suplentes y encontró en Oliver Sonne su próximo revulsivo, luego de dos meses y medio fuera de la convocatoria.

El contador señalaba 77 minutos de juego. Oliver Sonne pisó el verde con el pie derecho, pero sería su botín zurdo el protagnista de una jornada con emociones encontradas. Nueve minutos más tarde, el deportista de 24 años sacó rédito de un centro enviado desde la izquierda por Quilindschy Hartman. Ningún ariete de los locales pudo conectar.

La incursión en el área de Sonne cobró relevancia. Control con el pecho y definición con la pierna menos hábil. No había tiempo para celebrar. 3-2 parcial y, posteriormente, final. El seleccionado nacional marcó así su segunda diana desde su llegada al cuadro británico en enero de este año. El jugador ya había movido las redes rivales con la camiseta del Burley en la EFL Cup. Es su primer tanto en la categoría máxima del fútbol inglés.

Oliver Sonne metió el descuento en Burnley vs Fulham por la fecha 16° de la Premier League. - Crédito: REUTERS

Respuesta a Scott Parker

La trascendencia de la anotación de Sonne se amplifica al considerar la falta de continuidad que venía experimentando. El nacido en Herfølge no era tenido en cuenta en la competición local desde el 23 de septiembre, fecha en la que el Burnley cayó por 2-1 en casa frente al Cardiff.

Tras ese encuentro, el lateral estuvo ausente de la lista de convocados en las siguientes diez jornadas de la Premier League. Su regreso a la nómina ante el Fulham, y posterior ingreso al campo, rompe esta prolongada racha de inactividad, que se había extendido por más dos meses y medio en la liga inglesa.

El gol de Sonne es una respuesta directa y significativa para el entrenador Scott Parker. La inclusión y posterior rendimiento goleador del jugador, después de una decisión que el propio Parker había tomado con el lateral previo al duelo ante el Fulham, le da un espaldarazo al futbolista en un momento deportivo delicado para el club.

Scott Parker conversa con Oliver Sonne en la previa de su ingreso al campo de juego. Crédito: Reuters/Craig Brough.

La diana, aunque en un resultado adverso, refuerza la idea de que Sonne puede ser un elemento importante en el ataque para el equipo, especialmente considerando que Parker llega a este partido con bajas importantes en su plantilla.

Fantasma del descenso

El Burnley atraviesa un momento incómodo, anclado en la penúltima posición de la Premier League (10 puntos). La reciente derrota por 3-2 ante el Fulham agravó su panorama. Solo el Wolverhampton, que está en el último lugar, está por debajo de ellos con tres unidades.

La principal preocupación es la devastadora racha negativa del equipo. El club registra siete derrotas consecutivas en la liga. Este registro iguala una de sus peores rachas en la máxima categoría del fútbol inglés, un dato que se remonta al año 1895.

El entrenador Scott Parker se encuentra bajo una intensa presión. La distancia con la zona de salvación ya es de cinco puntos. Los clarets necesitan una victoria urgente para evitar consolidarse en la zona de descenso.