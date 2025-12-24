Christian Cueva confesó que su retiro está cerca y analizó su posible regreso a la selección peruana: “Primero tengo que hacer una autocrítica”

'Aladino' habló sobre su fichaje por Juan Pablo II y de la chance de volver a la 'bicolor'. (Video: Exitosa Deportes)

Una de las sorpresas que se dio en este mes fue el fichaje de Christian Cueva por Juan Pablo II. Esto sucedió después de que ‘Aladino’ tuviera inconvenientes económicos en Emelec de Ecuador y concretara su salida. Justamente, a sus 34 años, el menudo volante confesó ser consciente de que el final de su carrera deportiva está cerca y analizó su posible regreso a la selección peruana.

“Ya estoy en la última etapa. Igual, la gente dice ‘34 años, estás joven’. Para la vida, sí. Pasa que para el fútbol ya no. El fútbol avanzó en un abrir y cerrar de ojos, pero con errores y aciertos, yo soy muy feliz de lo que he podido hacer”, fueron sus primeras palabras en ‘Exitosa Deportes’.

La autocrítica se convirtió en una constante en el discurso del mediocampista, quien no ocultó la ilusión que sintió cuando tuvo una buena racha en Cienciano y soñó con recibir nuevamente el llamado a la ‘bicolor’. “Me ilusioné mucho la etapa última que estuve en Cienciano. Cuando estábamos en Sudamericana me ilusioné bastante. Dije ‘bueno, ojalá me toque la oportunidad’. Pero también logro entender y sé que es así, que también, al igual que yo, hay muchos compañeros que también merecen lo mismo. Yo siempre a mi selección la voy a apoyar desde todos lados”.

Christian Cueva anotó el gol con el que Cienciano clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. - créditos: Cienciano

La selección peruana ha sido un capítulo fundamental en la vida de Cueva Bravo, quien expresó que “sí se extrañan esos momentos con la selección, se extrañan esos camerines donde se escucha la música, la joda, por decir así, se extraña bastante. La selección ha sido una etapa de mi vida que me ha marcado muchísimo”.

El mediocampista subrayó la importancia de la autocrítica y el trabajo constante, señalando que la autovaloración es el primer paso para cualquier mejora personal o profesional: “Uno tiene que primero hacerse una autocrítica, ver lo que uno tiene que mejorar y seguir trabajando”.

La posibilidad de un regreso al equipo nacional no está descartada, pero Cueva la analiza con realismo, entendiendo que la competencia en la selección ha crecido y que el recambio de jugadores es una tendencia natural en el deporte. Justamente, tanto Óscar Ibáñez ni Manuel Barreto lo consideraron y optaron por otras opciones en la medular.

Jorge Fossati fue el último técnico que consideró a Christian Cueva en la selección peruana. - créditos: FPF

Christian Cueva sobre el proyecto de Juan Pablo II

En la actualidad, Christian Cueva inició una nueva etapa en Juan Pablo II, donde el proyecto deportivo y humano fue determinante para su decisión de sumarse. “Muy contento de ir allá. El proyecto que se me habló me gusta. Siento que va a ser un año bonito para el equipo. Algunas contrataciones que se están haciendo, creo eso va a ser muy bueno porque un equipo de fútbol no es solamente uno, sino que somos un plantel”.

La confianza de la dirigencia y el enfoque en el aspecto humano fueron claves para el ‘Cholo’. “Este año me habló la presidenta Milagros, la verdad que muy agradecido por confiar en mí. Fue todo muy rápido. Me gustó el proyecto porque también se habló del lado humano, que es algo que valoro mucho. Quien hizo eso conmigo fue Ricardo Gareca. Estoy con mucha confianza, no confiado con todo lo que se está armando”.

El veterano futbolista también visitó las instalaciones del club y valoró el crecimiento institucional. “He ido a visitar la Villa, el estadio, muy bonito. Un complejo que es lo que se tiene que hacer en Perú. Que todos los equipos crezcan mucho como fútbol en el país”.

El exseleccionado peruano fue presentado como el fichaje estrella del club de Chongoyape, tras su salida de Emelec. Cueva buscará retomar su mejor nivel en su regreso a la Liga 1. | Instagram / @juanpablochongoyape