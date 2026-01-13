Perú Deportes

Cenaida Uribe detalla su discusión con Gino Vegas en el Mundial de vóley: “Dijo que la participación de Alianza le daba vergüenza”

La jefa de equipo de las ‘blanquiazules’ explicó por qué protagonizó tenso momento con el presidente de la FPV tras la histórica victoria ante Zhetysu VC en Brasil

Guardar
La jefa de equipo de Alianza Lima reveló qué pasó con el presidente de la FPV en el Mundial de Clubes. (Puro Vóley)

Cenaida Uribe habló largo y tendido con Puro Vóley. La jefa de equipo de Alianza Lima evaluó la campaña de su elenco en la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, dejó abierta la posibilidad de no participar en el próximo Sudamericano de Clubes y detalló la discusión que sostuvo con Gino Vegas.

La directiva ‘blanquiazul’ fue consultada por el clip que se viralizó durante la participación en el Mundial de Clubes, donde se le ve incómoda hablando con el presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV). Por primera vez, se animó a contar lo ocurrido en territorio brasileño.

“Después del primer partido en Brasil, que perdemos mal con Osasco, está mi mesa acá. Yo estaba con mi jefa, que había viajado a Brasil, una gerente de alianza, y atrás estaba la mesa del presidente de la Federación Cubana y Gino”, comenzó su relató en el programa de Youtube.

Lo que molestó a Uribe fue lo que le contó Beto Opice, representante de Osasco: “Me dice ‘¿Sabes qué ha dicho?’, Le digo ‘¿Qué?’ ‘Que le da vergüenza y no está nada contento con la participación de Alianza, que en Perú tiene equipos mucho mejores que podrían hacer mejor papel que Alianza’. Yo escuché y dije okey”, añadió.

Eso fue lo que la llevó a tomar una medida drástica en el siguiente compromiso, donde se dio el triunfazo ante Zhetysu VC. “Cuando ganamos al día siguiente, él vino para saludarnos. Le dije a mi delegado: ‘Dile que ni se acerque’. Venía para dar nos beso, porque a todo mundo le decía que está coordinando con nosotros y que está acompañando la legación. Nunca estuvo con nosotros. Estábamos en el mismo hotel, ya está. Eso fue”

Cenaida Uribe afirmó que Gino Vegas desmintió que haya dicho eso sobre Alianza Lima tras la derrota en el Mundial de Clubes, pero ella decidió no creerle: “Él venía a decirme: Es mentira lo que te ha dicho, y no sé qué. Yo decía: ‘No, ya, sí, ya’. Por eso se veía como que digas: Págame lo que me debes”.

Cenaida Uribe confiesa detalles de
Cenaida Uribe confiesa detalles de su discusión con Gino Vegas en el Mundial de Clubes de vóley.

Cenaida Uribe reveló que Alianza podría no participar del Sudamericano de Clubes

En esa misma entrevista, Cenaida Uribe contó que está pensando en no participar con Alianza Lima en el próximo Sudamericano de Clubes de vóley, que se realizará en la ciudad de Lima. Lo que pasa es que está en desacuerdo con las irregularidades de la Federación Peruana de Vóley (FPV).

"La falta de transparencia es tal que provoca decirles: “¿Sabes qué? No participamos”. ¿Qué piensan los aliancistas? Me encantaría saber.Hay tanta tontería y seguimos con las cosas, pero no sé. Te juro que me indigna, porque uno hace las cosas correctas. Hasta tal fecha es, okey, hasta tal fecha. Presenta tu idea tal fecha y la presento porque al final es planificación“, apuntó.

La jefa de equipo dejó abierta la posibilidad de que Alianza Lima no participe en el certamen internacional. (Puro Vóley)

A partir de esas declaraciones, quedó abierta la posibilidad de que el vigente bicampeón del voleibol peruano se ausente y deje su cupo a otro elenco. La misma Cenaida mencionó a su clásico rival, Universitario de Deportes, como posible reemplazante.

“Mi posición es complicada porque yo puedo decir: ‘No voy, y ya’. Entonces, ¿quién va a ir? La ‘U’. Imagínate los aliancistas, perotambién no es mala idea que tengan la posibilidad de participar en un sudamericano, aunque sea de invitados“, cerró.

Temas Relacionados

Cenaida UribeGino VegasFPVAlianza Lima vóleyMundial de Clubes de vóleyperu-deportesvóley peruano

Más Noticias

Alianza Lima vs Unión: día, hora y canal TV de Perú del duelo por la Serie Río de la Plata 2026

Los ‘blanquiazules’ harán su segunda presentación en el torneo internacional tras la derrota 2-1 con Independiente en su debut. Conoce los detalles del crucial cotejo amistoso

Alianza Lima vs Unión: día,

¿Universitario jugaría el Sudamericano de Clubes de vóley 2026 tras posible ausencia de Alianza Lima? Cenaida Uribe dio tajante respuesta

La jefa de equipo ‘blanquiazul’ dejó abierta la opción de que no participen en el torneo internacional y mencionó a la ‘U’ como su reemplazante

¿Universitario jugaría el Sudamericano de

Universitario vs Olva Latino: día, hora y canal TV del duelo por fecha 2 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ enfrentarán a las ‘latinas’ y tendrán la misión de defender el liderato de la competición. Entérate de todos los detalles del vibrante cotejo

Universitario vs Olva Latino: día,

Leyenda de Real Madrid se rindió ante la presencia de Javier Rabanal en Universitario: “Ve posibilidades de sacarle un buen rendimiento”

Un jugador histórico del cuadro ‘blanco’ se pronunció por la llegada del técnico español en el elenco ‘crema’. También habló del fútbol peruano

Leyenda de Real Madrid se

¿Qué pasará si Alianza Lima se retira del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?: Cenaida Uribe reveló consecuencias

La exvoleibolista puso en duda la participación de las ‘blanquiazules’ en el torneo internacional debido a irregularidades por parte de la FPV. Conoce el escenario de una posible baja del cuadro victoriano

¿Qué pasará si Alianza Lima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE revoca fallo y devuelve

JNE revoca fallo y devuelve a Marisol Pérez Tello a la carrera presidencial 2026

Jaime Quito exige citar a José Jerí ante Comisión de Fiscalización por reunión no oficial con empresario chino

Elecciones 2026: Misiones internacionales llegarán al Perú para observar el proceso, confirmó la Cancillería

Presidente José Jerí bajo la lupa por haber sostenido más de una reunión con empresario chino Zhihua Yang

Kira Alcarraz justifica reacción violenta contra fiscalizador y acusa al SAT de llevarse vehículos para cobrar multas: “Es su modus operandi”

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug se quiebra al

Melissa Klug se quiebra al enterarse de la agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón: “Intentó matar a mi hija”

BTS llega por primera vez a Perú y usuarios se emocionan con el anuncio: “Aún no me la creo”

Bad Bunny en Lima: accesos, horario, recomendaciones y más para los conciertos del ‘Conejo Malo’

Bryan Torres toma radical decisión tras ser acusado de violencia contra Samahara Lobatón

Los Ángeles Azules vuelven a Perú: fecha, lugar y precio de entradas para su concierto en Lima

DEPORTES

Alianza Lima vs Unión: día,

Alianza Lima vs Unión: día, hora y canal TV de Perú del duelo por la Serie Río de la Plata 2026

¿Universitario jugaría el Sudamericano de Clubes de vóley 2026 tras posible ausencia de Alianza Lima? Cenaida Uribe dio tajante respuesta

Universitario vs Olva Latino: día, hora y canal TV del duelo por fecha 2 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Leyenda de Real Madrid se rindió ante la presencia de Javier Rabanal en Universitario: “Ve posibilidades de sacarle un buen rendimiento”

¿Qué pasará si Alianza Lima se retira del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?: Cenaida Uribe reveló consecuencias