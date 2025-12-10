Alianza Lima vs Zhetysu VC EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

¡Vamos! Alianza Lima afrontará su segunda presentación frente Zhetysu VC de Kazajistán hoy, miércoles 10 de diciembre, en el Ginásio Poliesportivo do Pacaembu, por la fecha 2 del Mundial de Clubes de vóley 2025.
Ocho equipos aseguraron su participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2025, siendo distribuidos en dos grupos de cuatro integrantes. Cada conjunto disputará encuentros bajo el sistema todos contra todos dentro de su grupo. Tras esta fase, los dos mejores posicionados avanzarán a las semifinales: el líder del grupo A se medirá ante el segundo del grupo B, y el sublíder del grupo A lo hará frente al primero del grupo B. Los triunfadores de estas semifinales accederán a la final, en tanto que los vencidos competirán por el tercer puesto del certamen.
- Dentil Praia Clube vs Orlando Valkyries (08:00 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)
- Zhetysu VC vs Club Alianza Lima (11:30 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)
- Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano vs Zamalek Sporting Club (15:00 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)
- Osasco São Cristóvão vs Savino Del Bene Scandicci (18:30 horas / Ginásio Poliesportivo do Pacaembu)
El equipo de Facundo Morando quedó ubicada en el Grupo A, donde tendrá como oponentes a equipos de extensa trayectoria internacional: el local Osasco São Cristóvão de Brasil, el monarca asiático VC Zhetysu de Kazajistán y el subcampeón europeo Savino Del Bene Scandicci de Italia. Todos suman experiencia en torneos mundiales, lo que representa una exigencia considerable para la representación peruana.
Por su parte, el Grupo B también contará con enfrentamientos de alto calibre, con la presencia del vigente campeón europeo Imoco Conegliano de Italia, el ganador sudamericano Dentil Praia Clube de Brasil, el conjunto africano más destacado Zamalek SC de Egipto y el campeón estadounidense Orlando Valkyries. Cada uno de estos equipos buscará asegurar su avance a las instancias decisivas, en una competición que se anticipa sumamente disputada.
Latina Televisión transmitirá en vivo todos los encuentros del Mundial de Clubes de vóley 2025, incluidos los partidos del Grupo A donde compite Alianza Lima, a través de su señal abierta en el canal dos, así como por su página web y aplicación oficial.
En Brasil, sede del torneo, la cobertura televisiva estará a cargo de SporTV 2. Además, los aficionados podrán optar por el streaming a través de la plataforma VBTV para seguir los partidos desde cualquier ubicación.
A la par, Infobae Perú brindará seguimiento en tiempo real desde su sitio web, incluyendo análisis, resultados y datos detallados sobre el desempeño del equipo en cada uno de sus compromisos.
La segunda presentación de la ‘blanquiazules’ será frente Zhetysu VC de Kazajistán hoy, miércoles 10 de diciembre en el Ginásio Poliesportivo do Pacaembu. El horario pactado es a las 11:30 horas en Perú, Ecuador y Colombia, mientras que en Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) el pitazo inicial será a las 12:30 horas.
Para Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el partido se iniciará a las 13:30 horas, y en México está programado para las 10:30 horas.
Las peruanas Diana de la Peña (central), Maricarmen Guerrero (central), Sandra Ostos (punta receptora), Esmeralda Loroña (punta), Clarivett Yllescas (central), Nayeli Yabar (opuesta), Ysabella Sánchez (punta receptora), Zahira Quiñe (líbero), Esmeralda Sánchez (líbero); las colombianas María Alejandra Marín (armadora), Doris Manco (armadora); la argentina Elina Rodríguez (punta receptora); la dominicana Yanlis Féliz (opuesta); la francesa Maëva Orlé (opuesta) y la estadounidense Meegan Hart (central).