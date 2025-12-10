Alianza Lima vs Zhetysu VC EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

¿Cómo se definen a los equipos clasificados a las semifinales?

Ocho equipos aseguraron su participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2025, siendo distribuidos en dos grupos de cuatro integrantes. Cada conjunto disputará encuentros bajo el sistema todos contra todos dentro de su grupo. Tras esta fase, los dos mejores posicionados avanzarán a las semifinales: el líder del grupo A se medirá ante el segundo del grupo B, y el sublíder del grupo A lo hará frente al primero del grupo B. Los triunfadores de estas semifinales accederán a la final, en tanto que los vencidos competirán por el tercer puesto del certamen.